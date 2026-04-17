ธนาคารกลางสหรัฐฯ จ่อลดดอกเบี้ย 50 Basis Points ปลายปีนี้ หนุนสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางความเห็นต่างในเฟด

UBS คาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 Basis Points ในช่วงปลายปีนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าปัจจัยเงินเฟ้อและเสถียรภาพตลาดแรงงานยังเอื้อต่อการผ่อนคลายทางการเงิน ท่ามกลางความขัดแย้งภายในเฟดและแรงกดดันจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
การตัดสินใจปรับ ลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve หรือ เฟด) กำลังกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมลดลง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามไปด้วย ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแต่จะทำให้การลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจน้อยลง แต่ยังกระตุ้นให้นักลงทุนกล้าที่จะโยกย้ายเม็ดเงินไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด คริปโตเคอร์เรนซี ที่เริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
รายงานบทวิเคราะห์ล่าสุดจาก UBS สถาบันการเงินชั้นนำแห่งวอลล์สตรีท ได้นำเสนอการคาดการณ์ที่น่าจับตามอง โดยระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 Basis Points (0.50%) ภายในช่วงปลายปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ของ UBS ประเมินว่าการปรับลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการปรับลดครั้งละ 25 Basis Points จำนวนสองรอบ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมของปีนี้ หากการคาดการณ์นี้เป็นจริง อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะลดลงไปสู่ระดับ 3.00 ถึง 3.25 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งถือเป็นการปรับลดที่สำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แม้ว่าข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch Tool ที่ติดตามการคาดการณ์ของนักเทรดในตลาดจะบ่งชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังและไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ตาม
มุมมองของ UBS ตั้งอยู่บนสมมติฐานหลักที่ว่า อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม แม้ว่าจะมีปัจจัยที่อาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม โดยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดสำคัญของภาวะเงินเฟ้อ ก็ออกมาสอดคล้องหรือต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ราคาไม่ได้เร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ UBS ยังคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งอายุ 2 ปี และ 10 ปี จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.25 เปอร์เซ็นต์ และ 3.75 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับภายในสิ้นปีนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญคือ หากสถานการณ์อุปทานน้ำมันที่มาจากช่องแคบฮอร์มุซกลับสู่ภาวะปกติ นักลงทุนก็จะคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และแรงกดดันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะลดลง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลดลงตามไปด้วย
ในขณะเดียวกัน ท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดเองก็มีความหลากหลายและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายใน ซึ่งส่งผลต่อความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงิน Stephen Miran ผู้ว่าการเฟดที่ได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาให้ความเห็นที่น่าสนใจ โดยเขาได้พยายามลดทอนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงผลกระทบจากการตั้งกำแพงภาษี โดยระบุว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อปัญหาเงินเฟ้อ แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่เขายังคงสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจำนวนสามครั้งในปีนี้ แทนที่จะเป็นสี่ครั้งตามที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เหตุผลหลักที่เขาหยิบยกขึ้นมาคือ การที่ตลาดแรงงานยังคงต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อช่วยพยุงสถานการณ์
อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยของ Miran ดูเหมือนจะสวนทางกับเจ้าหน้าที่เฟดระดับสูงคนอื่นๆ เช่น ประธานเจอโรม พาวเวลล์ และจอห์น วิลเลียมส์ ซึ่งได้ส่งสัญญาณที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ที่จะมาถึง ความขัดแย้งภายในคณะกรรมการนี้เองที่ทำให้ตลาดหันมาจับตาดูการพิจารณารับรองตำแหน่งของ Kevin Warsh ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุน ซึ่งมีกำหนดการไต่สวนในวันที่ 21 เมษายนนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Warsh อาจเป็นบุคคลที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ในการกดดันให้อัตราดอกเบี้ยลดลงไปสู่ระดับ 3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
สำหรับทิศทางของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี การที่รัฐบาลสหรัฐฯ มีความพยายามในการผลักดันให้มีการลดอัตราดอกเบี้ย ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นแรงหนุนชั้นดีที่ช่วยให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล 10x Research ได้ระบุว่าแบบจำลองทางสถิติของพวกเขาได้ส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจนถึงสามรายการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับช่วงก่อนที่ราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว และก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ ความสนใจที่เพิ่มสูงขึ้นจากนักลงทุนสถาบันหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นของราคาในระยะอันใกล
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย UBS คริปโตเคอร์เรนซี เงินเฟ้อ
