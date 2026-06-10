ธนาคารใหญ่ 3 แห่งญี่ปุ่นร่วมสร้างเหรียญ Stablecoin อิงđôlaresเยน กองทุนทรัสต์

การประกาศความร่วมมือของ MUFG SMBC และ Mizuho เพื่อออกเหรียญ Stablecoin ที่ผูกกับเยน ได้รับการสนับสนุนจาก FSA และรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นแนวทางใหม่ในการใช้สกุลเงินดิจิทัล in banking ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดคริปโตในอนาคต โดยเฉพาะการผูกมูลค่ากับสกุลเงินต่างประเทศ
กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของ ญี่ปุ่น ได้ namely Mitsubishi UFJ Financial Group ( MUFG ) Sumitomo Mitsui Financial Group ( SMBC ) และ Mizuho Financial Group แสดงõesookการร่วมมือเพื่อจะออก เหรียญ Stablecoin ด้วย สกุลเงินเยน ภายในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้า การเติบโตของตลาด Stablecoin มีมูลค่าทั่วโลกประมาณ 3.
11 แสนล้านดอลลาร์ แต่ส่วนใหญ่จะผูกกับดอลลาร์ สหรัฐ บริษัททั้งสามจะสร้างคณะกรรมการร่วมกันเพื่อکструкการดำเนินงานและ费用การออกเหรียญผ่าน กองทุนทรัสต์ โดยให้ธนาคารทรัสต์หรือสถาบันการเงินคล้ายกันทำหน้าที่ผู้ดูแลความเสถียรภาพของเหรียญ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) สนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านไป และพรรครัฐบาล (LDP) ก็เสริมให้การ renewed ให้ความสำคัญกับการใช้เหรียญเยน ccconstants trongเศรษฐกิจ การขยายตัวของ Stablecoin ในประเทศใหญ่ๆ อาจส่งผลให้ตลาด Crypto เปลี่ยน decides ในระยะกลาง-ยาว แต่ในระยะสั้นρ的价格ของ assests หลักยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น
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