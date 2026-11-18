ธนาคารออมสิน โปรโมชัน Money Expo ดอกเบี้ยเงินฝาก 9.99% เงื่อนไขชัดเจน
ธนาคารออมสิน เปิดตัวโปรโมชันพิเศษในงาน Money Expo กรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 9 จัดเงินฝากเผื่อเรียก 113 วัน ดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ต่อปี เงื่อนไขลงทะเบียนเฉพาะในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2569 เท่านั้น
ธนาคารออมสิน เตรียมจัดแคมเปญพิเศษในงาน Money Expo กรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 9 โดยประกาศโปรโมชัน เงินฝากเผื่อเรียก พิเศษ 113 วัน ในอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุดที่ 9.99% ต่อปี โปรโมชั่นนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฝากเงินทั่วไปและนิติบุคคลสามารถเข้าถึงอัตราผลตอบแทนที่สูงมากได้ ภายใต้เงื่อนไขการจองสิทธิ์ที่จำกัดเฉพาะภายในงานเท่านั้น
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยขั้นบันได
ธนาคารออมสิน กำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step up) สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 113 วัน โดยแบ่งช่วงเวลาการรับดอกเบี้ยออกเป็น 2 ระยะหลัก ระยะแรกครอบคลุมวันที่ 1 ถึง 52 ของรอบบัญชี จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับเงินฝากประเภทนี้ในช่วงเริ่มต้นของการออมเงินAlso readความล้มเหลวของรัฐในการจัดการวิกฤตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารพิษ
สำหรับระยะที่สองซึ่งเป็นช่วงปลายรอบบัญชี จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 109 ถึง 113 ธนาคารออมสิน จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงสุดขึ้นมาที่ 9.99% ต่อปี อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนับเป็นจุดดึงดูดหลักของโปรโมชั่นนี้ การกระจายอัตราดอกเบี้ยเช่นนี้ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 113 วัน ตกอยู่ที่ 1.88% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไปในบางช่วงเวลา
หากนำอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.88% ต่อปี จากโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 113 วัน ของธนาคารออมสิน มาคำนวณเปรียบเทียบโดยตรงกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ พบว่ามีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนเทียบเท่ากับการฝากเงินประจำในอัตราดอกเบี้ย 2.21% ต่อปี สิ่งนี้ทำให้โปรไฟล์ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของเงินฝากเผื่อเรียกกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ยังต้องการสภาพคล่อง
ช่องทางลงทะเบียนและสถานที่จัดงาน
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ จำเป็นต้องมีการจองสิทธิ์ล่วงหน้าเฉพาะภายในงาน Money Expo กรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 9 เท่านั้น โดยธนาคารออมสิน กำหนดช่วงเวลาการลงทะเบียนและเปิดรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 อย่างเคร่งครัด ไม่มีการขยายเวลาหรือรับลงทะเบียนนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้
สถานที่จัดงานคือ ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นจุดนัดพบของสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งในงานนี้ การที่ธนาคารออมสินเลือกจัดงานประชาสัมพันธ์และรับสมัครในลักษณะหน้างานเช่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครในชั้นแรกได้ทันที
นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังระบุว่าจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้มีจำกัดในแต่ละวัน ซึ่งหมายถึงผู้ที่มาลงทะเบียนในลำดับแรกๆ จะมีโอกาสได้สิทธิ์ก่อน เมื่อจำนวนเต็มจะปิดรับทันที ทำให้ผู้สนใจควรวางแผนการเดินทางและเวลาในการเข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับตารางชีวิตของตนเอง
เงื่อนไขการฝากเงินและวงเงิน
สำหรับรายละเอียดทางการเงิน ธนาคารออมสิน กำหนดวงเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนี้ไว้ที่ 10,000 บาท ซึ่งนับเป็นวงเงินเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ไม่ใช่แค่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ที่ต้องการเริ่มออมเงินในรูปแบบใหม่
ในส่วนของวงเงินสูงสุด ธนาคารออมสิน กำหนดเกณฑ์การฝากเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่น่าสนใจในอัตราดอกเบี้ยนี้ การกำหนด سقفนี้ช่วยจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร的同时 ก็เป็นการกระจายโอกาสการออมให้ทั่วถึง
ผู้ฝากเงินประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งทำให้ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับคงที่ตามอัตราที่ประกาศไว้ ในขณะที่นิติบุคคลก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโปรไฟล์การลงทุนระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพนี้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระภาษีจากดอกเบี้ยรับ
สรุปและข้อควรระวัง
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมโปรโมชันนี้คือ ต้องมีใบจองสิทธิ์หรือใบยืนยันการจองจากภายในงาน Money Expo กรุงเทพ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 9 เท่านั้น หากไม่มีเอกสารยืนยันนี้ ธนาคารออมสิน จะไม่ยอมรับเปิดบัญชีหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นแม้ว่าจะมาเปิดบัญชีในสาขาอื่นหลังจากงานจบไปแล้ว
ดังนั้น ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ล่วงหน้า หากพลาดช่วงเวลาเหล่านี้ โอกาสที่จะได้เข้าร่วมโปรไฟล์ดอกเบี้ยสูง 9.99% นี้จะไม่มีอีกจนกว่าจะมีโปรโมชั่นใหม่จากธนาคารออมสินในอนาคต
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