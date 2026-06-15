ธนาคารออมสินเปิดตัว "ออมสิน The Selected" ร่วมกับ 10 บลจ.ชั้นนำ ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสลงทุนสำหรับคนไทย

This is a placeholder
ธนาคารออมสิน สร้างปรากฏการณ์สำคัญในวงการกองทุนรวม mediante การเปิดตัว " ออมสิน The Selected " ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อยกระดับ การออม และ การลงทุน ของคนไทยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ท้าทาย ชัวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ชี้ว่าความหมายของ การออม เงินได้ขยายจาก "การฝากเงิน" สู่การสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมที่แข็งแรง การรวมตัวของ บริษัทจัดการกองทุน ชั้นนำเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม การออม ที่มีประสิทธิภาพ โดย ธนาคารออมสิน จะใช้เครือข่ายสาขาทั้งหมด日照ประเทศให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน และได้คัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจจากบริษัทต่างๆ เพื่อนำเสนอมิติใหม่ของ การลงทุน การแบ่งพอร์ตออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง กลุ่มที่ 1 เน้นความมั่นคงและสร้างกระแสเงินสดสำหรับผู้可口หลีกผันผวน ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Manage Fund (MFC) แนะนำให้กระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์และมุ่งเน้น Trinidadın and ตราสารหนี้ ส่วน主体 สหรัฐฯ และ อสังหาริมทรัพย์ ทั่วโลก โดยแนะนำกองทุน M-SMART INCOME-AR สร้างกระแสเงินสดจาก ตราสารหนี้ คุณภาพทั่วโลก และ MGPROP-AR ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ตามธีม Megatrend เช่น Data Center シラ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม การลงทุน บลจ.
กรุงศรี วิเคราะห์ว่าตลาดเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับขึ้น 4.5% เป็นจุดเข้าลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยแนะนำกองทุน由 PIMCO ที่ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมาหลายรอบ รัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.
ยูโอบีuemphasize การบาลานซ์พอร์ตผ่านกองทุนตราสารหนี้ Active ที่ปรับกลยุทธ์ตามตลาด เช่น TCMF ที่ลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาลมั่นคง พร้อมตามมาด้วย ธนรัตนพัฒนกิจจาก บลจ. กสิกรไทย แนะนำ K-SFPLUS-A ลงทุนตราสารหนี้ไทยคุณภาพ A+ สร้างผลตอบแทน击败เงินฝาก 1 ปี และ K-FIXED-A สำหรับตราสารหนี้ไทยระยะกลาง วรรณจันทร์ อึ้งถาวร บลจ.
กรุงไทย ชี้ธีมลงทุนเอเชียโดยเฉพาะจีนกับเทคโนโลยี AI มีโอกาสเติบโต เจริญรุ่ง junto with ราคาทองคำและอสังหาริมทรัพย์โลก โดยแนะนำ 3 กองทุนเด่นincia la
ธนาคารออมสิน ออมสิน The Selected บริษัทจัดการกองทุน การลงทุน การออม ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ PIMCO กรุงศรี ยูโอบี กรุงไทย กสิกรไทย ফোনel Spam
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตลาดคอนโดมิเนียมไทยมีอัตราเติบโตสูงสุดในกลุ่ม Top 10ตลาดคอนโดมิเนียมไทยมีอัตราเติบโตสูงสุดในกลุ่ม Top 10 ด้วยจำนวนหน่วยโอน 63 หน่วย เพิ่มขึ้น 40.0% และมูลค่ารวม 353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.9% ผู้ซื้อจากอินเดียมีมูลค่าการโอนเฉลี่ยต่อหน่วยสูงที่สุดในตลาด
Read more »
เริ่มแล้ว! งานเทศผลไม้และของดีกันทรลักษ์ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ชม ช้อป ชิม ทุเรียนภูเขาไฟสายกินสายเที่ยวห้ามพลาด! อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ชวนเที่ยวงานผลไม้และของดีประจำปี 2569 ช้อปผลไม้สดๆ จากสวน ลิ้มลองเมนูเด็ดที่หากินยากในกิจกรรม 'The Lost Taste' พร้อมชมการเดินแบบผ้าไทย ประกวดไก่ชน และคอนเสิร์ตสุดมันส์ตลอด 10 วัน 10 คืน
Read more »
ธนาคารออมสินผนึก 10 บลจ.ชั้นนำ เปิดขายกองทุนผ่าน 1,032 สาขาทั่วประเทศธนาคารอOmสินประกาศความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ 10 แห่ง เพื่อเปิดช่องทางการลงทุนให้ลูกค้า via สาขาทั้งหมด 1,032 แห่ง มีเป้าหมายช่วยให้ลูกค้าสร้างผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อ ขับเคลื่อนวินัยการเงินระยะยาว และ Greco การออมสู่การลงทุนที่เหมาะสม
Read more »
'หมอเจด' ยกเคส 'เจนนี่ รัชนก' กับ 10 เรื่องที่ควรรู้ถึงโรคไทรอยด์เป็นพิษ'เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์' รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชปฏิบัติทั่วไป ยกเคส 'เจนนี่ รัชนก' ของ 10 เรื่องที่ควรรู้โรคไทรอยด์เป็นพิษ
Read more »
สพฐ.น้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สร้างต้นกล้าสู่ความเป็นพลเมืองดีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายสำคัญปี 2568-2569 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยมุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี
Read more »
ไล่ออก 'ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน' เซ่นคดีเมาขับชนวินาศดับ 'น้องเติมฝัน' 2 ขวบสั่งฟันเด็ดขาดไล่ออก 'ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน' หลังซิ่งกระบะขณะเมาพุ่งชนแหลก 'น้องเติมฝัน' เสียชีวิต ด้านแม่เหยื่อ ลั่นสายเกินไปที่จะให้อภัย สั่งล็อกปฏิเสธรับคำขอขมา เรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน
Read more »