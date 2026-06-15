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ธนาคารออมสินเปิดตัว "ออมสิน The Selected" ร่วมกับ 10 บลจ.ชั้นนำ ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสลงทุนสำหรับคนไทย

Finance News

ธนาคารออมสินเปิดตัว "ออมสิน The Selected" ร่วมกับ 10 บลจ.ชั้นนำ ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสลงทุนสำหรับคนไทย
ธนาคารออมสินออมสิน The Selectedบริษัทจัดการกองทุน
📆6/15/2026 10:57 AM
📰Thairath_News
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📊News: 63% · Publisher: 63%

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ธนาคารออมสิน สร้างปรากฏการณ์สำคัญในวงการกองทุนรวม mediante การเปิดตัว " ออมสิน The Selected " ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อยกระดับ การออม และ การลงทุน ของคนไทยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ท้าทาย ชัวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ชี้ว่าความหมายของ การออม เงินได้ขยายจาก "การฝากเงิน" สู่การสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมที่แข็งแรง การรวมตัวของ บริษัทจัดการกองทุน ชั้นนำเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม การออม ที่มีประสิทธิภาพ โดย ธนาคารออมสิน จะใช้เครือข่ายสาขาทั้งหมด日照ประเทศให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน และได้คัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจจากบริษัทต่างๆ เพื่อนำเสนอมิติใหม่ของ การลงทุน การแบ่งพอร์ตออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง กลุ่มที่ 1 เน้นความมั่นคงและสร้างกระแสเงินสดสำหรับผู้可口หลีกผันผวน ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Manage Fund (MFC) แนะนำให้กระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์และมุ่งเน้น Trinidadın and ตราสารหนี้ ส่วน主体 สหรัฐฯ และ อสังหาริมทรัพย์ ทั่วโลก โดยแนะนำกองทุน M-SMART INCOME-AR สร้างกระแสเงินสดจาก ตราสารหนี้ คุณภาพทั่วโลก และ MGPROP-AR ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ตามธีม Megatrend เช่น Data Center シラ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม การลงทุน บลจ.

กรุงศรี วิเคราะห์ว่าตลาดเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปีปรับขึ้น 4.5% เป็นจุดเข้าลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ โดยแนะนำกองทุน由 PIMCO ที่ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจมาหลายรอบ รัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.

ยูโอบีuemphasize การบาลานซ์พอร์ตผ่านกองทุนตราสารหนี้ Active ที่ปรับกลยุทธ์ตามตลาด เช่น TCMF ที่ลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาลมั่นคง พร้อมตามมาด้วย ธนรัตนพัฒนกิจจาก บลจ. กสิกรไทย แนะนำ K-SFPLUS-A ลงทุนตราสารหนี้ไทยคุณภาพ A+ สร้างผลตอบแทน击败เงินฝาก 1 ปี และ K-FIXED-A สำหรับตราสารหนี้ไทยระยะกลาง วรรณจันทร์ อึ้งถาวร บลจ.

กรุงไทย ชี้ธีมลงทุนเอเชียโดยเฉพาะจีนกับเทคโนโลยี AI มีโอกาสเติบโต เจริญรุ่ง junto with ราคาทองคำและอสังหาริมทรัพย์โลก โดยแนะนำ 3 กองทุนเด่นincia la

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Thairath_News /  🏆 8. in TH

ธนาคารออมสิน ออมสิน The Selected บริษัทจัดการกองทุน การลงทุน การออม ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ PIMCO กรุงศรี ยูโอบี กรุงไทย กสิกรไทย ফোনel Spam

 

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