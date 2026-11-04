ธนาคาร ก.ส. 60 ปี สู่เป้าหมาย Carbon Neutral 2050 ด้วยโมเดล BCG
ธนาคาร ธ.ก.ส. ครบรอบ 60 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน นำโมเดล BCG และโครงการ BAAC Carbon Credit ยกระดับรายได้เกษตรกรสู่เป้าหมาย Carbon Neutral
ธนาคาร ธ.ก.ส. ครบรอบ 60 ปี ประกาศวิสัยทัศน์ "ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" เน้นยกระดับศักยภาพเกษตรกรด้วยเงินทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนโครงการ BAAC Carbon Credit สู่เป้าหมาย Carbon Neutral 2050 อย่างยั่งยืน
วิวัฒนาการผลิตภัณฑ์การออมตลอด 6 ทศวรรษ
นายฉัตรชัยกล่าวถึงประวัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2538 ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคู่กับโอกาสถูกรางวัล ตั้งแต่อุปกรณ์การเกษตรไปจนถึงรถยนต์ จนยุติการให้บริการในเวลาต่อมา เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชนในทศวรรษที่ 4 ระหว่างปี 2540-2549 ธ.ก.ส. มุ่งส่งเสริมการพึ่งพาตนเองภายใต้แนวคิด "ทันสมัย ใจลูกทุ่ง มุ่งชนบท" โดยในปี 2548 ดำเนินโครงการ "ครอบครัวเกษตรกรไทย ร่วมใจทำบัญชีครัวเรือน" เพื่อส่งเสริมประชาชนบันทึกรายรับรายจ่าย วางแผนการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้สิน พร้อมขยายผลสู่บัญชีชุมชนและกิจกรรมปลูกฝังวินัยการออมแก่เยาวชน ธ.ก.ส. ยังได้พัฒนาบัตรออมทรัพย์ทวีสิน ทวีรางวัล รับเงินล้าน มูลค่าหน่วยละ 500 บาท อายุ 3 ปี จับรางวัลทุก 3 เดือน มีรางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท และรับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ก่อนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดต่างๆ ในเวลาต่อมาAlso readนายกฯ เปิดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 มั่นใจสร้างประโยชน์ระยะยาว ดันเศรษฐกิจ BCG
กลยุทธ์ Smart Farmer และเศรษฐกิจ BCG
ในทศวรรษที่ 5 ระหว่างปี 2550-2559 ธ.ก.ส. ขยายภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้แนวคิด "ให้มากกว่าสินเชื่อ เพื่อพัฒนาชนบท" ในช่วงปี 2552-2558 ก่อนต่อยอดสู่แนวคิด "เป็นมากกว่าธนาคาร" ในปี 2558 โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทั้งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer ผ่านการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การแปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงการตลาด ควบคู่กับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และเข้าถึงตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ส่วนทศวรรษที่ 6 ระหว่างปี 2560-2569 ธ.ก.ส. มุ่งยกระดับภาคเกษตรสู่ธุรกิจมูลค่าสูงและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงปี 2565-2566 ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด "ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิใจ" ผ่านแนวทาง Better Life, Better Community และ Better Pride ก่อนต่อยอดสู่การเป็น "ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" และแนวคิด "The Way We Are ถ้าคุณสัมผัส คุณจะรัก ธ.ก.ส." ในปี 2567 จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ยังนำแนวทางเศรษฐกิจ BCG Model มาใช้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมดำเนินโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างโอกาสสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตให้แก่เกษตรกร ควบคู่กับการพัฒนาทายาทเกษตรกรสู่ Young Smart Farmer และเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด นอกจากนี้ ยังพัฒนาบริการทางการเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงิน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
แผนยุทธศาสตร์แกนกลางการเกษตรและตลาดดิจิทัล
นายฉัตรชัยกล่าวไว้ในงานว่า ในระยะต่อไป ธ.ก.ส. จะเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามวิสัยทัศน์ "ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" โดยต่อยอดบทบาทสู่การเป็น "แกนกลางการเกษตร (Essence of Agriculture)" ภายใต้แนวคิด "ลูกค้าแข็งแรง ธนาคารแข็งแรง" มุ่งยกระดับศักยภาพลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการขับเคลื่อนบทบาท Market-maker ผ่านกลยุทธ์ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" โดยใช้ BAAC Matching แพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่ เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเกษตรเข้าถึงตลาดและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ แพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดให้ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากร้านค้าของผู้ประกอบการลูกค้า ธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์ baacmatching.baac.or.th ช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค ลดข้อจำกัดด้านช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชน ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. ยังพัฒนาช่องทางการตลาดผ่าน BAAC Outlet ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมการสร้างระบบธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น (Small Local and Ecosystem) กระตุ้นการบริโภคภายในชุมชน (Local Consumption) เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ BAAC Carbon Credit สู่เป้าหมาย 2050
ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเครือข่ายชุมชนธนาคารต้นไม้กว่า 6,800ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนร่วมกันปลูกและดูแลให้เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้กลับคืนสู่ชุมชน แนวทางดังกล่าวไม่เพียงสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก แต่ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการผลักดันประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เหรียญที่ระลึกครบรอบ 60 ปี ธ.ก.ส.
นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ธ.ก.ส. ยังร่วมกับกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงมีพระบรมราชโองการจัดตั้ง ธ.ก.ส.
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