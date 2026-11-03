ธนวรรธน์ วิเคราะห์ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ กระทบสงครามการค้าและ ART ไทย
อธิการบดี มห.หอการค้าไทยชี้โครงสร้างเสียงในสภาคองเกรสสหรัฐฯ กำหนดทิศทางนโยบายรัฐบาลทรัมป์ พร้อมแนะไทยรักษาความสามารถแข่งขันในการเจรจา ART กับสหรัฐฯ
นายธนวรรธนน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบจาก การเลือกตั้งกลางเทอม ของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของไทยในการเจรจาความตกลงทางการค้า
โครงสร้างเสียงในสภาสหรัฐฯ กำหนดทิศทางนโยบายรัฐบาล
นายธนวรรธนน์ ระบุว่าการจับตาผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะโครงสร้างเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเป็นตัวแปรหลักที่กำหนดทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐในอนาคต ทั้งนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก คือ กรณีที่พรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากทั้ง 2 สภา และกรณีที่พรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่พรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาAlso readไทยเบฟเปิดฉากเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Bangkok Art Biennale 2026 ชวนสัมผัสงานศิลป์ระดับโลกภายใต้แนวคิด“นางฟ้า ผจญมาร” รวมผลงานกว่า 200 ชิ้น จาก 72 ศิลปิน 29 สัญชาติ จัดแสดง 11 แลนด์มาร์กทั่วกรุงเทพฯ
ในกรณีที่พรรคเดโมแครตสามารถคว้าเสียงข้างมากในทั้งสองสภาได้ นี่จะเป็นสัญญาณทางการเมืองที่สำคัญเนื่องจากสะท้อนถึงการประเมินผลงานของรัฐบาลในวาระกลางเทอม ซึ่งจะทำให้รัฐบาลต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นจากภาคการเมืองและประชาชน ทั้งสองสภาต่างมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะวุฒิสภาที่มีอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งระดับสูงและการพิจารณากฎหมายต่างๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ
หากสถานการณ์เป็นไปตามที่พรรครีพับลิกันยังครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภา การเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจเกิดขึ้นช้ากว่า และจะต้องดูจำนวนที่นั่งของทั้งสองฝ่านว่าห่างกันมากน้อยเพียงใด เพราะปัจจัยนี้จะกำหนดระดับแรงกดดันต่อการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในระยะต่อไป ทำให้กระบวนการปรับนโยบายมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการประสานงานมากกว่าเดิม
ผลกระทบด้านสงครามและสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจ
นายธนวรรธนน์ มองว่าหากพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในทั้ง 2 สภา สหรัฐอเมริกาอาจจำเป็นต้องปรับท่าทีในประเด็นสำคัญ 2 ด้าน คือ การรักษาฐานคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก 2 ปีข้างหน้า และการตอบสนองต่อระดับความนิยมของประธานาธิบดี ปัจจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่การทบทวนนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจบางด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลก
หากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงมาอยู่ในช่วงประมาณ 80 ถึง 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระยะสั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้า และจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้ ยังต้องติดตามทิศทางของสงครามการค้าและนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองภายในอาจทำให้สหรัฐอเมริกาต้องทบทวนนโยบายการค้ากับจีนและประเทศอื่นๆ มากขึ้น
แม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณบางส่วนของความผ่อนคลายท่าทีทางการค้ากับจีน รวมถึงการปรับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ซึ่งอาจลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ แต่ นายธนวรรธนน์ ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์หรือไม่ จึงยังคงต้องจับตาดูพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
กลยุทธ์ประเทศไทยในการเจรจาความตกลง ART
สำหรับประเทศไทย ประเด็นการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจรจาความตกลงทางการค้าหรือ ART กับสหรัฐอเมริกา นายธนวรรธนน์ ชี้ให้เห็นว่าไทยไม่ควรถูกกดดันให้เสียภาษีในระดับที่สูงจนทำให้เสียเปรียบคู่แข่งในอาเซียน โดยคู่แข่งสำคัญของไทยในเวทีนี้คือนานอย่างเวียดนามและมาเลเซีย หากประเทศเหล่านั้นอยู่ในระดับภาษีที่ 10% ประเทศไทยก็ไม่ควรกลับไปเสียภาษีในระดับที่ 19%
ระดับภาษี 12.5% เป็นจุดสำคัญที่ไทยต้องจับตาดูเนื่องจากระยะหลังไทยยังมีบทบาทในฐานะพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอาเซียน และสามารถใช้ความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเป็นเครื่องมือในการเจรจาได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ชี้แจงประเด็นเรื่องภาวะเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ ไปแล้ว รวมถึงมีแนวทางการป้องกันปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์หรือการส่งผ่านสินค้า ซึ่งควรนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
สรุปแล้ว นายธนวรรธนน์ ประเมินว่าหากผลการเลือกตั้งทำให้พรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากในทั้ง 2 สภา มีแนวโน้มที่จะเห็นพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้น ทั้งในด้านการคลี่คลายสถานการณ์สงครามและการผ่อนปรนสงครามการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกและโอกาสทางธุรกิจของไทย แต่ถ้าพรรครีพับลิกันยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอาจมีความล่าช้าและต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดถี่ถ้วน
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