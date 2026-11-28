ธนพงษ์ น้อยวิจิตร ตัดสินใจหยุดพักตำแหน่งกรรมการประกันสังคมหลังถูกวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ
นายธนพงษ์ น้อยวิจิตร ประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการประกันสังคมชั่วคราว หลัง กกต.ประกันสังคม มีคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์จากกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการทำงานเก่า โดยยืนยันจะเดินหน้าปกป้องสิทธิผู้ประกันตนต่อไป
นาย ธนพงษ์ น้อยวิจิตร อดีตกรรมการประกันสังคม ชุดที่ 14 ประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคม หรือ กกต.ประกันสังคม ว่าขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งบอร์ดประกันสังคม ชุดที่ 15 ในการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเขาเดินทางไปติดต่อที่กองกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน เพื่อนำเอกสารคำวินิจฉัยไปตรวจสอบแต่ไม่พบเอกสารทันที
รายละเอียดการติดต่อเอกสารและกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน นายธนพงษ์เดินทางไปยังกองกฎหมายสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับเอกสารคำวินิจฉัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่พบเจ้าหน้าที่ลาพักไปเพียง 10 นาที ทำให้เขาต้องรอระยะเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ก่อนได้รับแจ้งจากทางสำนักงานว่ากองกฎหมายได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้เขาผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งอีเมลและแอพพลิเคชันไลน์ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้เขาได้ชี้แจงผ่านวิดีโอเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงโดยรอบด้านAlso readสำรวจห้องในฝัน 3 สไตล์ บ่งชี้ตัวตนและชีวิตในอุดมคติของคุณ
คลิปวิดีโอชี้แจงดังกล่าวครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสื่อสารกับผู้ประกันตนที่โหวตให้เขาจำนวนกว่า 9 แสนเสียง เหตุการณ์ข้อพิพาทในที่ทำงานเมื่อปี 2550 เหตุผลในการลงสมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นวาระที่ 2 รวมถึงกรณีที่เขาเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก กกต.ประกันสังคม และแนวดำเนินการในอนาคตของเขาอย่างชัดเจน
ข้อเท็จจริงกรณีความขัดแย้งในที่ทำงานเมื่อปี 2550
นายธนพงษ์อธิบายถึงกรณีความขัดแย้งเมื่อปี 2550 ว่าเกิดจากการขายสินค้าลดราคาให้กับคนรู้จักมูลค่าประมาณ 500 กว่าบาท เป็นสินค้าของใช้ทั่วไป เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม โดยยืนยันว่าเป็นการขายผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของร้าน ไม่ได้เอาสินค้าออกมานอกร้าน และไม่ได้ขายให้เฉพาะคนรู้จักเท่านั้น เพราะมีลูกค้าทั่วไปเข้ามาซื้อสินค้าด้วยเช่นกัน
หลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาเลิกงาน หัวหน้างานเรียกเขาไปสอบถามและตำหนิว่าเหตุใดจึงไปบอกคนรู้จักให้ทราบก่อนว่าร้านจะมีโปรโมชั่นลดราคา ทำให้เขาไม่สบายใจกับการพูดคุยและโต้เถียงกับหัวหน้างาน เพราะมองว่าลูกค้าทั่วไปก็เข้ามาซื้อสินค้าในโปรโมชั่นเดียวกัน และบางคนก็ทราบอยู่แล้วว่าร้านจะมีการลดราคา
นายธนพงษ์กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวเขาตัดสินใจไม่กลับไปทำงานอีกเลย โดยไม่ได้สนใจว่าจะได้รับเงินเดือนเท่าใด เพราะไม่ต้องการกลับไปทำงานที่เดิมอีก ประมาณ 2 เดือนต่อมา มีหมายจากตำรวจเรียกให้เขาไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดีดังกล่าว เขาจึงเดินทางไปพบตำรวจและให้ปากคำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตำรวจได้ทำสำนวนส่งให้อัยการเพื่อฟ้องต่อศาล
เหตุผลในการลงสมัครและกระบวนการอุทธรณ์ของ กกต.
สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจลงสมัครบอร์ดประกันสังคมเป็นวาระที่ 2 นั้น นายธนพงษ์อธิบายว่าตั้งแต่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรก เขาเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงานที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคม และมีความมุ่งมั่นต้องการให้ประกันสังคมดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม เขาได้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบแสดงถึงความชัดเจนต่อสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมได้เรียกเขาไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ขณะนั้นยังไม่มีผู้คัดค้านและไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จนกระทั่งได้รับเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมจากการตรวจสอบคำร้องพบว่า มีผู้ร้อง 2 คน แต่ข้อความในคำร้องทั้งสองฉบับคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการ แตกต่างเพียงการเว้นบรรทัด
ข้อมูลที่ใช้ร้องเรียนมาจากโซเชียลมีเดียหรือเพจต่างๆ และในหัวกระดาษคำร้องทั้งสองฉบับระบุวันที่ 1 มกราคม ก่อนมีการขีดแก้เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายนเหมือนกัน จึงตั้งข้อสังเกตถึงความน่าเชื่อถือของคำร้อง ต้องการทราบว่ามีหลักฐานใดที่สามารถนำมาโต้แย้งได้ แต่เมื่อสอบถามในชั้นไต่สวนเพื่อขอดูหลักฐาน สำนักงานแจ้งว่าไม่สามารถให้ดูได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นผู้ร้อง
ผลพวงจากคำวินิจฉัยและแนวนโยบายในอนาคต
นายธนพงษ์ระบุว่า กระทั่งวันที่ 26 พฤศจิกายน กกต.ประกันสังคมมีคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์เขาจากการเป็นบอร์ดประกันสังคม โดยปลัดกระทรวงแรงงานได้แถลงเรื่องดังกล่าว เขาได้สอบถามปลัดกระทรวงแรงงานว่าสามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่ และขอหลักฐานประกอบคำวินิจฉัย แต่ได้รับคำตอบว่าคำพิจารณาของ กกต.ประกันสังคมเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้
นายธนพงษ์กล่าวอีกว่า แม้เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับตน แต่ไม่ต้องการให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าต้องหยุดชะงัก โดยกรรมการอีก 13 คนที่ยังอยู่ต้องเดินหน้าทำงานและปฏิรูปประกันสังคมต่อไป เพื่อให้ประกันสังคมเดินหน้าได้ และเขาพร้อมเดินหน้าปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในทุกช่องทางที่มีอยู่
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