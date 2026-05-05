ธนบุรีนอยสเตินประกาศลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ธนบุรีนอยสเติน จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า GEELY ในประเทศไทย ประกาศการลาออกของ นายณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลในเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมแต่งตั้งนายกุลชาติ ชุติเชาวน์กุล เป็นรักษาการซีอีโอ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัท ธนบุรีนอยสเติน จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มธนบุรี ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย รถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ GEELY อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้ออกประกาศแจ้งการ ลาออก จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ นายณรงค์ สีตลายน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป การตัดสินใจครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนขององค์กรในช่วงเวลาที่ ธุรกิจยานยนต์ กำลังก้าวผ่านการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากยุคเครื่องยนต์สันดาปสู่ยุคพลังงานไฟฟ้า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นายณรงค์มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานธุรกิจ รถยนต์ไฟฟ้า ของบริษัท ทั้งในด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ GEELY รวมถึงการผลักดันกลยุทธ์ตลาดให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่เริ่มเปิดรับเทคโนโลยียานยนต์พลังงานสะอาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารของเขา รถยนต์ไฟฟ้า หลายรุ่นของ GEELY ได้เข้าสู่ตลาดไทยและได้รับการตอบรับอย่างน่าพอใจ ทั้งจากลูกค้ารายบุคคลและเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ สะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ในระยะเวลาไม่นาน แม้การ ลาออก ครั้งนี้จะสร้างความสนใจให้กับวงการ ธุรกิจยานยนต์ แต่บริษัทได้ยืนยันว่าการดำเนินงานจะยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจและความเชื่อมั่นของพันธมิตรทางการค้า ในช่วงรอยต่อก่อนการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่อย่างเป็นทางการ บริษัทได้มอบหมายให้ นายกุลชาติ ชุติเชาวน์กุล ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายและพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับนายกุลชาติถือเป็นบุคลากรที่คุ้นเคยในองค์กร เนื่องจากร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแบรนด์ GEELY ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขาสั่งสมประสบการณ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับสากลหลากหลายสัญชาติ ครอบคลุมทั้งอเมริกัน ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ทำให้มีความเข้าใจเชิงลึกทั้งด้านการพัฒนาเครือข่ายค้าปลีก ธุรกิจฟลีท และการบริหารบุคลากรในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บทบาทของเขาในช่วงที่ผ่านมาเน้นหนักไปที่การวางแผนการขาย การขยายเครือข่ายผู้จำหน่าย และการกำหนดกลยุทธ์ราคาที่สอดคล้องกับสภาพตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ GEELY สามารถสร้างฐานลูกค้าและได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจตลาดและประสบการณ์ตรงกับ ธุรกิจยานยนต์ ไฟฟ้าทำให้การรับหน้าที่รักษาการซีอีโอครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการสานต่อทิศทางองค์กรอย่างราบรื่นมากกว่าการเริ่มต้นใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มธนบุรี ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 80 ปีในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ยังคงย้ำจุดยืนในการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยานยนต์ โดยเฉพาะกระแส ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม การร่วมมือกับ GEELY ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกจากเมืองหางโจว ประเทศจีน จึงถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของกลุ่ม ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชันการเดินทางที่ยั่งยืนเข้ามาสู่ตลาดไทยการเปลี่ยนผ่านผู้นำในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร หากยังสะท้อนถึงจังหวะขององค์กรที่กำลังก้าวเข้าสู่ระยะต่อไปของการแข่งขันในยุค รถยนต์ไฟฟ้า ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากผู้ผลิตทั่วโลก อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างอดีตและอนาคต และการเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายสำคัญอย่าง ธนบุรีนอยสเติน ย่อมถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ขณะที่ชื่อของซีอีโอคนใหม่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา สิ่งที่ชัดเจนคือความมุ่งมั่นขององค์กรในการเดินหน้าธุรกิจตามแผน พร้อมรักษาความร่วมมือกับผู้จำหน่ายและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนตลาด รถยนต์ไฟฟ้า ไทยให้เติบโตอย่างมั่นค.
