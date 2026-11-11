ธนกร วังบุญคงชนะ ชูซอฟต์พาวเวอร์ กีฬา-ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่
นายธนกร วังบุญคงชนะ สส. พรรคภูมิใจไทย เสนอแยกกระทรวงกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อน Soft Power ดึงเม็ดเงินจาก MotoGP และศิลปินระดับโลกสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
นาย ธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเสนอให้จัดโครงสร้างราชการใหม่เพื่อปลดล็อกศักยภาพของประเทศ
นายธนกรระบุว่า การแยกหน่วยงานออกเป็น กระทรวงการกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนนโยบายให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนภาคส่วนเหล่านี้ให้เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักของชาติAlso readยกระดับ “หนังสือ” ขึ้นแท่น Soft Power สร้างสรรค์ผลงานไทยสู่สากล
กลยุทธ์สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมกีฬา
นายธนกรยกตัวอย่างความสำเร็จของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2569 ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 228,000 คน
ตัวเลขทางการเงินจากการจัดงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอานุภาพทางการตลาดที่ชัดเจน โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทะลุยอด 5,139 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงสนามแข่ง แต่กระจายลงลึกไปถึงโรงแรม ร้านอาหาร รถรับจ้าง และพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่โดยตรง
อดีตนักการเมืองรายนี้เน้นย้ำว่า กีฬาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือกิจกรรมนันทนาการอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ จึงต้องมีการวางแผนพัฒนานักกีฬาจากระดับชุมชนสู่เวทีโลกอย่างเป็นระบบและไร้เส้นสาย
การแปลงมรดกวัฒนธรรมเป็นมูลค่าเศรษฐกิจ
สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นายธนกรเสนอแนวคิดในการเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการขายการท่องเที่ยวราคาถูก มาเป็นการขายประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชุมชน
เป้าหมายหลักคือการทำให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในประเทศไทยนานขึ้น และเพิ่มยอดใช้จ่ายต่อคน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการกระจายความเจริญไปสู่เมืองรอง โดยใช้เส้นทางสายวัฒนธรรมเป็นตัวดึงดูด เพื่อให้เม็ดเงินไหลจากเมืองหลักลงสู่ชุมชน ช่วยให้ผู้ที่พัก มัคคุเทศก์ และช่างฝีมือท้องถิ่นมีรายได้ที่ดีขึ้น
แนวทางนี้ยังรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน โดยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากล ปกป้องลิขสิทธิ์ของชุมชน สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับไปประกอบธุรกิจที่บ้านเกิด และปกป้องสิทธิ์ทางปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอสิทธิพิเศษให้บุคคลระดับโลกลดอุปสรรคเดินทาง
นายธนกรเสนอแนะให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางให้กับศิลปินและนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อลดขั้นตอน birocracy ที่อาจขัดขวางโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ เช่น การขอหนังสือเดินทางทูต
เขาได้อ้างอิงกรณีของ ลิซ่า แบล็กพิงก์ นักร้องนำกลุ่ม บلاكพิงก์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลก รวมถึง เนเน่ นักแสดงชื่อดัง และ ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ หรือ น้องเติ้น นักแข่งรถที่เพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นปีแรกในรายการ เอฟวัน รีพับลิก ในปีนี้
กรณีของน้องเติ้นถือเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ เมื่อเขาสามารถเข้าป้ายอันดับที่ 2 บนโพเดียมในการแข่งขันที่ประเทศเบลเยียม ทำให้ธงไทยโบกสะบัดบนเวทีนานาชาติ การได้รับความสะดวกด้านวีซ่าหรือหนังสือเดินทางจะช่วยให้บุคลากรเหล่านี้สามารถเดินทางมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้รวดเร็วขึ้น
การจัดการทรัพย์สินสาธารณะและระบบนิเวศท่องเที่ยว
นายธนกรทิ้งท้ายด้วยการเตือนไม่ให้สนามกีฬาของรัฐถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่ไม่มีชีวิตชีวา โดยเรียกร้องให้มีงบประมาณดูแลรักษาและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนและท้องถิ่นสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียม
เขายังเสนอให้มีการหลอมรวมวัฒนธรรมเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ ออกแบบระบบนิเวศที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำด้านการอนุรักษ์ กลางน้ำการพัฒนาสินค้าและบริการ ไปจนถึงปลายน้ำด้านการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าเม็ดเงินทุกบาทที่ลงทุนไป จะตกถึงมือประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
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