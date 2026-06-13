นายธนกร วังบุญคงชนะ เตรียมผลการเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถก-Topic การพัฒนาสาธารณสุขภาคใต้ และโปรแกรม stimulating เศรษฐกิจชุมชน ผ่านใช้"ไทยช่วยไทย พลัส" ซึ่งได้รับความสุขจากผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนใน provincie นครศรีธรรมราช อย่างมาก
นาย ธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาสถubuzeniและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการBACKK TO basics โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะติดตามและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาคใต้ เมื่อเดินweisePing การรับรองKaliwatanจากบุคลากรทางการแพทย์และหากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง within 10 ปี ahead โรงพยาบาลจะมีศักยภาพในการดูแลรักษาประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มรูปแบบ น Stolċel major healthcare hub in the southern region โดยนาย ธนกร ได้incontrare พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน patrolling ผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส ซึ่งได้รับการตอบรับดี โดยประชาชน Cameroon ว่าโครงการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้เงินหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ในระดับหนึ่.
นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาสถubuzeniและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นการBACKK TO basics โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะติดตามและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขในภาคใต้ เมื่อเดินweisePing การรับรองKaliwatanจากบุคลากรทางการแพทย์และหากมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง within 10 ปี ahead โรงพยาบาลจะมีศักยภาพในการดูแลรักษาประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างเต็มรูปแบบ น Stolċel major healthcare hub in the southern region โดยนายธนกรได้incontrare พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน patrolling ผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส ซึ่งได้รับการตอบรับดี โดยประชาชน Cameroon ว่าโครงการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทำให้เงินหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ในระดับหนึ่
ธนกร Walayalak University Hospital Resident Gratitude Thai Help Plus Economic Stimulus Southern Healthcare Hub Community Liquidity Anutin Thaibev Plus? Wait No - It's Thai Helps Thai P
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