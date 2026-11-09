ธนกร โต้ ปิยบุตร กรณีร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูป 6 ตุลา ถูกปัดตก
นายธนกร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ตอบโต้นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรณีประธานสภาฯ ไม่รับร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 41 ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ
นาย ธนกร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาให้สัมภาษณ์โต้แย้งความเห็นของนาย ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ คณะก้าวหน้า ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิจารณ์กรณีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำวินิจฉัยไม่รับ ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นร่างที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
นายปิยบุตรระบุในโพสต์ว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ถูกต้อง และเสนอให้ประชาชนใช้สิทธิโต้แย้งคำวินิจฉัยโดยฟ้องต่อศาลปกครอง พร้อมเรียกร้องให้พรรคประชาชนพิจารณาใช้กลไกของ สส. เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาอีกครั้ง ขณะที่นายธนกรตอบกลับโดยตั้งข้อสังเกตว่า นายปิยบุตรเป็นนักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับคนหนึ่งของประเทศ จึงไม่อยากให้ใช้อคติเป็นตัวตั้งก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆAlso readพบสัญญาณช้าง 3 เชือกบนเขา ห่างปางช้างแม่แตง 1 กม.
ประธานสภาฯ ไม่รับร่างยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 41
ประเด็นที่เป็นต้นเหตุของการถกเถียงคือ คำวินิจฉัยของนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่รับร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 พ.ศ. 2519 ร่างดังกล่าวถูกยื่นผ่านการเข้าชื่อของประชาชน ทำให้ประชาชนกลุ่มผู้เสนอต้องพิจารณาช่องทางตรวจสอบคำวินิจฉัยนั้นต่อไป
นายปิยบุตรมองว่า ประกาศฉบับนี้เกี่ยวข้องกับหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยอ้างถึงการยกเลิกประกาศของคณะปฏิรูป 6 ตุลาคม 2519 ที่ประธานสภาฯ ปัดตกไป เขาเห็นว่าการปฏิเสธร่างลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน และเสนอให้ใช้ทั้งช่องทางศาลปกครองและกลไกของ สส. ควบคู่กันไป
ธนกรชี้โทษจำคุกมาตรา 112 ต้องหนักเพื่อป้องปราม
นายธนกรยืนยันว่า อัตราโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยทั้งประเทศรักและเคารพ จำเป็นต้องมีบทลงโทษที่หนักเพื่อไม่ให้เกิดการทำตามกันโดยไม่เกรงกลัว ไม่ใช่ให้ผู้กระทำผิดกล้าทำเพราะเห็นว่าโทษจำคุกมีเพียงไม่กี่ปี
เมื่อนายปิยบุตรระบุว่าโทษจำคุกเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำความผิด นายธนกรแย้งว่า หากผู้ถูกจำคุกยังวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้ตามปกติ การลงโทษจำคุกก็ไม่มีความหมาย และเห็นว่าผู้ที่ต้องการมีสิทธิและเสรีภาพควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎหมายตั้งแต่แรก
ข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิผู้ต้องโทษและการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
นายธนกรเห็นว่า การดำเนินชีวิตตามปกติของประชาชนทั่วไปไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติของประชาชน เขาไม่ต้องการให้กรณีเดียวถูกขยายผลจนประชาชนเข้าใจว่าถูกจำกัดสิทธิตามอำเภอใจของประธานสภาฯ
นายธนกรชี้ว่า หากมีการจำกัดสิทธิจริงตามที่กล่าวอ้าง คงไม่มีกฎหมายจำนวนมากถูกออกมาบังคับใช้หรือแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างที่เห็นในปัจจุบัน พร้อมระบุว่า นายปิยบุตรอาจพยายามทำตัวเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคการเมือง แต่ตนเชื่อว่า สส. มีวิจารณญาณของตนเองในการแยกแยะว่าเรื่องใดควรทำ เรื่องใดไม่ควรทำ และกฎหมายฉบับใดเป็นการออกเพื่อประชาชน หรือเพื่อสนองความต้องการของคนเพียงไม่กี่คน
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