ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' และกรณีชาวอิสราเอล

ท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวถึงโครงการ ' ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ' ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และนำเม็ดเงินไปหมุนเวียนในร้านค้ารายย่อยระดับชุมชน แต่บางคนมองเห็นตรงข้ามกับโครงการนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้กล่าวถึง กรณีชาวอิสราเอล ที่ต้องการสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ตอบเพียงสั้นๆ 'อย่าทำผิดกฎหมาย' และมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ให้รอบคอบ-รัดกุม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยได้ นอกจากนี้ยังมีการ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 256.
รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ครอบคลุม MRT 4 สาย เริ่ม 1 มิ.ย. 2569รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพด้วยการนำรถไฟฟ้า MRT 4 สายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ประชาชนจ่ายค่าโดยสารเพียง 40% ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 2569
รบ.เร่งลดค่าครองชีพปชช.ดัน MRT 4 สาย เข้า'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40'รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพ ดัน MRT 4 สาย เข้าร่วมโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' รัฐช่วยจ่ายค่าโดยสาร 60% เริ่ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69 ผ่านแอป “เป๋าตัง”
'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ปิดลงทะเบียน26 ล้านราย'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย 5 วัน ทำยอดกว่า 26 ล้านราย ชวนร้านค้าร่วมโครงการ มีแอป “นกกระซิบ” ยกระดับความรู้ธุรกิจ
‘สายสีแดง’ เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40เริ่ม 1 มิ.ย. 69รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ชำระผ่านแอป “เป๋าตัง” เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยจะครอบคลุมในส่วนรัฐร่วมจ่าย 60:40 และการเติมเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก 300 บาท เป็น 1,000 บาท
รัฐบาลเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มแรก 1 มิ.ย. ผ่าน G‑Walletรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูลเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569 ช่วยลดค่าครองชีพโดยรัฐจ่าย 60% สูงสุด 200 บาทต่อวัน ผ่านแอปเป๋าตังและ G‑Wallet ให้ร้านค้าสแกน QR Code เพื่อชำระส่วนที่ประชาชนต้องจ่าย 40%
