Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' และกรณีชาวอิสราเอล

ข่าว News

ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' และกรณีชาวอิสราเอล
ไทยช่วยไทย พลัส 60/40โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านนายกรัฐมนตรี
📆5/31/2026 5:28 PM
📰thaipost
33 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

โครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีชาวอิสราเอลที่ต้องการสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพฯ และมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ให้รอบคอบ-รัดกุม

ท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวถึงโครงการ ' ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ' ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และนำเม็ดเงินไปหมุนเวียนในร้านค้ารายย่อยระดับชุมชน แต่บางคนมองเห็นตรงข้ามกับโครงการนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้กล่าวถึง กรณีชาวอิสราเอล ที่ต้องการสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ก็ตอบเพียงสั้นๆ 'อย่าทำผิดกฎหมาย' และมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ให้รอบคอบ-รัดกุม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยได้ นอกจากนี้ยังมีการ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 256.

ท่านนายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพ และนำเม็ดเงินไปหมุนเวียนในร้านค้ารายย่อยระดับชุมชน แต่บางคนมองเห็นตรงข้ามกับโครงการนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีชาวอิสราเอลที่ต้องการสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพฯ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบเพียงสั้นๆ 'อย่าทำผิดกฎหมาย' และมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ให้รอบคอบ-รัดกุม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยได้ นอกจากนี้ยังมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 256

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thaipost /  🏆 62. in TH

ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่านนายกรัฐมนตรี กรณีชาวอิสราเอล เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ครอบคลุม MRT 4 สาย เริ่ม 1 มิ.ย. 2569รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ครอบคลุม MRT 4 สาย เริ่ม 1 มิ.ย. 2569รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพด้วยการนำรถไฟฟ้า MRT 4 สายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ประชาชนจ่ายค่าโดยสารเพียง 40% ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่ม 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 2569
Read more »

รบ.เร่งลดค่าครองชีพปชช.ดัน MRT 4 สาย เข้า'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40'รบ.เร่งลดค่าครองชีพปชช.ดัน MRT 4 สาย เข้า'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40'รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพ ดัน MRT 4 สาย เข้าร่วมโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' รัฐช่วยจ่ายค่าโดยสาร 60% เริ่ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 69 ผ่านแอป “เป๋าตัง”
Read more »

'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ปิดลงทะเบียน26 ล้านราย'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ปิดลงทะเบียน26 ล้านราย'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' ปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย 5 วัน ทำยอดกว่า 26 ล้านราย ชวนร้านค้าร่วมโครงการ มีแอป “นกกระซิบ” ยกระดับความรู้ธุรกิจ
Read more »

‘สายสีแดง’ เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40เริ่ม 1 มิ.ย. 69‘สายสีแดง’ เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40เริ่ม 1 มิ.ย. 69รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ชำระผ่านแอป “เป๋าตัง” เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
Read more »

โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยจะครอบคลุมในส่วนรัฐร่วมจ่าย 60:40 และการเติมเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก 300 บาท เป็น 1,000 บาท
Read more »

รัฐบาลเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มแรก 1 มิ.ย. ผ่าน G‑Walletรัฐบาลเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มแรก 1 มิ.ย. ผ่าน G‑Walletรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูลเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569 ช่วยลดค่าครองชีพโดยรัฐจ่าย 60% สูงสุด 200 บาทต่อวัน ผ่านแอปเป๋าตังและ G‑Wallet ให้ร้านค้าสแกน QR Code เพื่อชำระส่วนที่ประชาชนต้องจ่าย 40%
Read more »



Render Time: 2026-05-31 20:28:00