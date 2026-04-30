ท่องเที่ยวคึกคักรับวันหยุดยาว แม้เศรษฐกิจและอากาศเป็นอุปสรรค

การท่องเที่ยวไทยยังคงเดินหน้า แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่แปรปรวน และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ แต่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การท่องเที่ยวคึกคักในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง แม้เผชิญกับความท้าทายจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้รับแรงหนุนจากการหยุดยาวหลายวัน ทั้งวันแรงงานและวันฉัตรมงคล ซึ่งเอื้ออำนวยให้ครอบครัววางแผนการเดินทางพักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนของบุตรหลาน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลื่อนแผนการเดินทางจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการใช้โอกาสนี้ในการพักผ่อนและเติมพลังชีวิต ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น กิจกรรมเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่เทศกาลอาหารที่น่าสนใจ เช่น เทศกาลอาหารริมเขื่อนอัมพวา @วัดนางวัง จังหวัดสมุทรสงคราม และงานอาหารสองทะเล จังหวัดสงขลา ไปจนถึงเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบผลไม้สดใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เน้นการผจญภัยและการกีฬา เช่น เทศกาลเล่นว่าวนานาชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทราAmazing Thailand GI Tour & Trail Running 2026 และกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ เช่น งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย จังหวัดลำพูน และปรากฏการณ์แสง เดอะซีรีส์ ปี 2 จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และชุมชน เช่น เทศกาลท่องเที่ยว เสม็ดนางชีชมวิถีอ่าวพังงา 2026 จังหวัดพังงา และ Spotlight Koh Tao จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2026 และงานสีสันเมืองเลย (The Colors of LOEI) ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในช่วงนี้ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ราคาน้ำมันและค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากข้อมูลผลการสำรวจภาวการณ์ใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2569 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งพบว่าดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวลดลงและอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ร้อนจัดและอาจเกิดพายุฤดูร้อนในบางพื้นที่ ก็เป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกลางแจ้ง นักท่องเที่ยวบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยยังคงมีการเดินทางต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนใหญ่ได้วางแผนการจองไว้ล่วงหน้าแล้ว และกลุ่มที่มีกำลังซื้ออาจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ใกล้กว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งนี้ จากข้อมูลของอโกด้า พบว่าโฮจิมินห์เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาวนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังคงมีอยู่ แม้จะเผชิญกับความท้าทายต่าง
