ท่องเที่ยวพัทยาสะดุด! ราคาตั๋วพุ่ง 40% วิ่งแข่งเวียดนาม
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีชี้แนวโน้มชะลอตัวจากค่าเครื่องบินเพิ่ม 30-40% และการแข่งขันรุนแรงจากเวียดนามที่ต้นทุนต่ำกว่าไทย 20-30% พร้อมเตือนไฮซีซันเสี่ยงไม่คึกคัก
สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ พัทยา กำลังเผชิญกับภาวะชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางและผู้ใช้จ่ายในภาคส่วนนี้ลดลงอย่างชัดเจน ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจในขณะนี้คือปรากฏการณ์ที่ ราคาตั๋วเครื่องบิน ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยราคาพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 30 ถึง 40 ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าช่วงปกติอย่างมาก
สาเหตุหลักจากความขัดแย้งน้ำมันแพง
นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ระบุชัดเจนว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวต้องเผชิญกับภาวะชะลอตัวในปัจจุบันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสหภาพอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกให้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนี้ได้กลายเป็นต้นทุนเพิ่มที่สายการบินต้องแบกรับ และส่งผลให้บริษัทการบินต่างๆ ตัดสินใจปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้เดินทางต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วยAlso readกบน.หั่นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 5 พ.ย.
ตลาดยุโรปและอาเซียนได้รับผลกระทบหนัก
การปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่นิยมใช้บริการสายการบินตะวันออกกลางเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางมายังประเทศไทย เนื่องจากในอดีตค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางผ่านช่องทางนี้ถูกกว่าการโดยสารเครื่องบินตรงถึงร้อยละ 20 ถึง 30 แต่เมื่อเกิดข้อจำกัดในการเดินทางผ่านภูมิภาคดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทำให้บางส่วนตัดสินใจชะลอแผนการเดินทางออกไปก่อน
นอกจากปัญหาเรื่องราคาแล้ว ไทยยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากประเทศเวียดนาม ซึ่งกำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มเส้นทางการบินและจำนวนเที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เวียดนามมีต้นทุนการท่องเที่ยวที่ต่ำกว่าประเทศไทยประมาณร้อยละ 20 ถึง 30 ทำให้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนเป้าหมายจากประเทศไทยไปเยือนเวียดนามแทนได้
คู่แข่งสำคัญจากเอเชีย ญี่ปุ่นและจีน
นอกจากเวียดนามแล้ว ญี่ปุ่นและจีนก็ถือเป็นคู่แข่งขันสำคัญในตลาดท่องเที่ยวโลก โดยญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลง ทำให้การท่องเที่ยวไปยังประเทศดังกล่าวมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่จีนมีการพัฒนาเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าโดยสารเครื่องบินจากจีนสามารถแข่งขันได้ในด้านราคา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายมากขึ้น
สัญญาณไฮซีซันยังน่ากังวลเรื่องความปลอดภัย
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับภาคการท่องเที่ยวในขณะนี้คือแนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซัน ซึ่งยังคงประเมินสถานการณ์ได้ยากเนื่องจากปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณการจองล่วงหน้าที่ชัดเจนเหมือนกับช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศเตือนให้ชาวจีนที่เดินทางมาไทยเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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