ท็อปแท็ป” รับบทป๋าดัน “มินลี” พร้อมเดินเกมแก้แค้นให้นาย ในซีรีส์ “PAYBACK The Series”เปิดเกมแค้นฉากแรกได้อย่างถึงใจ…ถึงอารมณ์ สำหรับเรื่อง “PAYBACK The Series” ซีรีส์วายฟอร์มยักษ์จากเว็บตูนเกาหลีที่ทุกคนรอคอย ที่เพียงแค่ออกอากาศตอนแรกกระแสตอบรับดีเกินคาด ที่งานนี้เรียกได้ว่าเปิดตัวแบบสุดปัง! สมการรอคอย นักแสดงและทีมงานต่างปลื้มปริ่มกันเป็นแถว เรื่องราวก็กำลังเข้มข้นดีกรีความเดือดคูณสอง ที่สัปดาห์นี้จะพาแฟนซีรีส์ทุกคนไปสัมผัสความแค้นของ #มินลีธนากร ที่ต้องบอกเลยว่า “แค้นนี้สิบปีก็ยังไม่สาย” โดย ซัน (มินลี-ธนากร) เริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงภายใต้การดูแลของขจร (ขุนโน้ต – จิรภัทร) และได้พบกับ สกาย (โชกุน-ปารมี) นักแสดงหนุ่มที่มีความสามารถทางการแสดง แต่มีปัญหาเรื่องทำตัวไม่ถูกหน้ากล้องวิดิโอ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้สกายเรื่องอาการกลัวกล้องจนเป็น panic attack ทำให้ไม่สามารถรับงานแสดงหน้ากล้องได้ ภารกิจแรกของซันคือต้องออดิชั่นให้ผ่าน ซันได้พบกับ เจย์ (ท็อปแท็ป-จารุกิต) อีกครั้ง เมื่อเจย์ รู้ว่าซันกำลังจะออดิชั่นเป็นเด็กฝึกในสังกัดดรีมฯ ทำให้เจย์เข้าใจว่าซันต้องการเข้าหาเพราะมีเจตนาแฝง ทำให้เจย์เกิดการทดสอบซันบางอย่างจึงรู้ว่าซันต้องการเข้าวงการบันเทิงเพื่อแก้แค้น เจย์ยิ่งรู้สึกสนใจในตัวซันมากขึ้น และยื่นได้ข้อเสนอว่าเขาจะช่วยเป็นแบ็คให้กับซันในวงการนับจากนี้ต่อไป
ท็อปแท็ป ” รับบทป๋าดัน “ มินลี ” พร้อมเดินเกม แก้แค้น ให้นาย ใน ซีรีส์ “PAYBACK The Series”เปิด เกมแค้น ฉากแรกได้อย่างถึงใจ…ถึงอารมณ์ สำหรับเรื่อง “PAYBACK The Series” ซีรีส์ วายฟอร์มยักษ์จาก เว็บตูนเกาหลี ที่ ทุกคนรอคอย ที่เพียงแค่ออกอากาศตอนแรกกระแสตอบรับดีเกินคาด ที่งานนี้เรียกได้ว่า เปิดตัวแบบสุดปัง !
สมการรอคอย นักแสดงและทีมงานต่างปลื้มปริ่มกันเป็นแถว เรื่องราวก็กำลังเข้มข้นดีกรีความเดือดคูณสอง ที่สัปดาห์นี้จะพาแฟนซีรีส์ทุกคนไปสัมผัสความแค้นของ #มินลีธนากร ที่ต้องบอกเลยว่า “แค้นนี้สิบปีก็ยังไม่สาย” โดย ซัน (มินลี-ธนากร) เริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงภายใต้การดูแลของขจร (ขุนโน้ต – จิรภัทร) และได้พบกับ สกาย (โชกุน-ปารมี) นักแสดงหนุ่มที่มีความสามารถทางการแสดง แต่มีปัญหาเรื่องทำตัวไม่ถูกหน้ากล้องวิดิโอ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้สกายเรื่องอาการกลัวกล้องจนเป็น panic attack ทำให้ไม่สามารถรับงานแสดงหน้ากล้องได้ ภารกิจแรกของซันคือต้องออดิชั่นให้ผ่าน ซันได้พบกับ เจย์ (ท็อปแท็ป-จารุกิต) อีกครั้ง เมื่อเจย์ รู้ว่าซันกำลังจะออดิชั่นเป็นเด็กฝึกในสังกัดดรีมฯ ทำให้เจย์เข้าใจว่าซันต้องการเข้าหาเพราะมีเจตนาแฝง ทำให้เจย์เกิดการทดสอบซันบางอย่างจึงรู้ว่าซันต้องการเข้าวงการบันเทิงเพื่อแก้แค้น เจย์ยิ่งรู้สึกสนใจในตัวซันมากขึ้น และยื่นได้ข้อเสนอว่าเขาจะช่วยเป็นแบ็คให้กับซันในวงการนับจากนี้ต่อไ
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