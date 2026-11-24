ท็อป ทศพล เปิดใจตามจีบแจ็คกี้ ชาเคอลีน ประกาศขอแฟนทันทีหากหนังผ่าจ้านทำรายได้ 100 ล้านบาท
ท็อป ทศพล ยืนยันความสัมพันธ์กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ที่งานเปิดตัว หนังผ่าจ้าน ประกาศขอเป็นแฟนทันทีหากภาพยนตร์สร้างรายได้ทะลุ 100 ล้านบาท ชวนแฟนคลับช่วยอุดหนุนภาพยนตร์
นักแสดงนำชื่อดัง ท็อป ทศพล ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนนักแสดงสาว แจ็คกี้ ชาเคอลีน อย่างชัดเจนและหวานซึ้ง ท่ามกลางสายตาของผู้สื่อมวลชนและแฟนคลับที่ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง "ผ่าจ้าน" อย่างคึกคัก โดยการจัดงานมีขึ้นที่ลาน อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า พารากอน ซึ่งเป็นพื้นที่กลางที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างหนาแน่น ทำให้บรรยากาศการประกาศความรู้สึกของทั้งสองกลายเป็นจุดสนใจหลักของงานในวันนั้น
หลักฐานความสัมพันธ์และมารยาททางสังคม
ในขณะที่ยังคงยืนอยู่กลางงานเปิดตัวภาพยนตร์ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ก็ได้หอบช่อดอกไม้ขนาดใหญ่มามอบให้กับ ท็อป ทศพล เป็นของขวัญให้กำลังใจอย่างอบอุ่น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความชื่นชมและความลุ้นระทึกสำหรับผู้พบเห็น ส่วน ท็อป ทศพล ก็ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากำลังพยายามจีบแจ็คกี้อยู่ โดยระบุว่าการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันนั้นเขาพยายามคุยกับแจ็คกี้เพียงคนเดียวเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและความสนิทสนมกันมากขึ้นAlso readเมื่อชิคาโกสั่งให้แม่น้ำไหลกลับ : มหัศจรรย์วิศวกรรมกับการผลักขี้ให้เพื่อนบ้าน
ด้านความเหมาะสมและมารยาททางสังคม ท็อป ทศพล ได้เล่าถึงประสบการณ์สำคัญก่อนหน้านี้ว่า ตนเองเคยมีโอกาสได้พบปะและนั่งรับประทานอาหารร่วมกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงโดยมีผู้จัดการส่วนตัวของบริษัทติดตามไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อครอบครัวของฝ่ายหญิง และการปฏิบัติตามหลักความเหมาะสมในวงการบันเทิงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนและครอบครัวของทั้งคู่
ที่มาของสติ๊กเกอร์โทรศัพท์และเป้าหมายรายได้
เมื่อผู้สื่อข่าวได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ติดเคสโทรศัพท์ที่ แจ็คกี้ ชาเคอลีน นำมาใช้ มีคำตอบจาก ท็อป ทศพล ว่าสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเป็นของแฟนคลับที่นำมาเสนอให้ และแจ็คกี้ก็เลือกที่จะนำมาติดไว้จริง ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักแสดงกับแฟนๆ ที่คอยให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักของงานนี้คือการที่ ท็อป ทศพล ได้ประกาศวิสัยทัศน์ส่วนตัวต่อหน้าสื่อมวลชนทั้งประเทศ
นักแสดงชายรายนี้ได้กล่าวอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่า เขาใช้โมเมนต์ความสำเร็จทางธุรกิจของภาพยนตร์เป็นเงื่อนไขในการแสดงความตั้งใจ หากภาพยนตร์เรื่อง "ผ่าจ้าน" สามารถทำรายได้รวมทะลุ 100 ล้านบาท เมื่อไหร่ เขาก็จะถือโอกาสนั้นเข้าไปขอแจ็คกี้ ชาเคอลีน ให้เป็นแฟนอย่างเป็นทางการทันที ซึ่งคำประกาศนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่สร้างความตื่นเต้นและหวังดีจากแฟนหนังให้ร่วมกันอุดหนุนผลงานชิ้นนี้
แรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงและบทสรุป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความ romantic ของคู่รักในวงการ แต่ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายภาพยนตร์ไปในตัว เนื่องจาก ท็อป ทศพล ได้ขอร้องให้แฟนๆ และประชาชนทั่วไปช่วยกันสนับสนุนภาพยนตร์เรื่อง "ผ่าจ้าน" อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้นักแสดงทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ 100 ล้านบาท และนำไปสู่การประกาศสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในเร็ววัน
สรุปแล้ว งานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ "ผ่าจ้าน" ที่ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวผลงานศิลปะชิ้นใหม่ แต่ยังกลายเป็นเวทีสาธารณะที่ ท็อป ทศพล และ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ได้ใช้สื่อมวลชนในการสื่อสารความรู้สึกส่วนตัวและเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน สร้างเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจต่อสาธารณชนอย่างมาก
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment