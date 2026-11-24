ท็อป ทศพล ยอมรับจีบ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ขอมูฟออนเป็นแฟนหากหนังผ่าจ้านทะลุ 100 ล้าน
นักแสดงนำ ท็อป ทศพล เปิดใจยอมรับความสัมพันธ์กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน พร้อมท้าทายคนไทยช่วยกันดูหนังผ่าจ้านให้ถึงรายได้ 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการขอเป็นแฟนอย่างถูกต้อง
นักแสดงนำชาย ท็อป ทศพล ได้เปิดเผยสถานการณ์ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างตัวเองกับ นักแสดงหญิง แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์ อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่ากำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจีบและพยายามสร้างความเป็นแฟนกันอย่างถูกต้อง แต่ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิง
ท็อป ทศพล เปิดใจเรื่องความสัมพันธ์กับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน
ท็อป ทศพล ให้สัมภาษณ์ในช่วงงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง ผ่าจ้าน ณ ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ โดยระบุว่าเมื่อมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เห็นเพียงแวบๆ ของหลัง ก็คิดทันทีว่าดอกไม้สองช่อที่ แจ็คกี้ ชาเคอลีน มอบให้น่าจะหมายถึงเขาคนเดียวAlso read นักแต่งเพลงกว่า100ชีวิต แฉถูกหยุดจ่ายค่าลิขสิทธิ์40ปี ลั่นขอเงินย้อนหลัง
นักแสดงหนุ่มยอมรับว่าไม่ได้ปกปิดความรู้สึกไว้เลย แต่ยังคงให้เกียรติและเคารพความเป็นแม่ของ แจ็คกี้ ชาเคอลีน อย่างสูงสุด โดยระบุว่าเขาเคยพบและพูดคุยกับคุณแม่ของนักแสดงสาวร่วมกันกับผู้จัดการ และไม่ได้เข้าไปรบกวนหรือทำสิ่งใดที่ขาดความสุภาพต่อครอบครัวฝ่ายหญิง
เมื่อถูกถามว่าแจ็คกี้เข้าสเปกของเขาทุกข้อหรือไม่ ท็อป ทศพล ตอบว่าต้องไล่เช็กไปทีละอย่าง แต่ยืนยันว่าถูกใจหลายอย่างแน่นอน จึงตั้งใจที่จะจีบอย่างจริงจัง และไม่มีการกั๊กหรือปิดบังความรู้สึกใดๆ ต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชน
แจ็คกี้ ชาเคอลีน โชว์ความน่ารักในงานเปิดตัวและปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับ
ก่อนหน้านั้น แจ็คกี้ ชาเคอลีน ได้ปรากฏตัวในชุดออกแบบมาเพื่อโชว์หลังเป็นเอกลักษณ์ และนำดอกไม้ขนาดใหญ่มา 2 ช่อเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนสนิทและนักแสดงนำอย่าง น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ แต่ปฏิเสธที่จะบอกตรงๆ ว่าช่อที่สองมอบให้ใคร ซึ่งสร้างความสงสัยและตื่นตัวของชาวเน็ตอย่างมาก
ท็อป ทศพล เล่าต่อว่าเขาติดตามกิจกรรมของ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ผ่านทางรายการไลฟ์สดและสื่อออนไลน์อยู่เสมอ โดยเคยคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าสวยมาก แม้จะไม่เจอคอมเมนต์นั้นทันทีเพราะระบบรันผ่านไปแล้ว แต่เขาก็ยืนยันว่ารู้สึกประทับใจในความน่ารักและทัศนคติของนักแสดงสาว
นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงสติ๊กเกอร์เคสโทรศัพท์รูป มู่หลาน ที่แฟนคลับนำมาติดให้ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ซึ่งเป็นความตั้งใจของทีมงานและผู้จัดการในตอนแรก แต่เจ้าตัวเลือกจะติดถาวรและห้ามถอดออก ซึ่งท็อป ทศพล ก็ชื่นชมในความซื่อสัตย์และให้เกียรติแฟนคลับแบบนี้
ความท้าทายรายได้ 100 ล้านและการขอเป็นแฟนอย่างถูกต้อง
ท็อป ทศพล ได้ประกาศท้าทายความเป็นแฟนอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าหากภาพยนตร์เรื่อง ผ่าจ้าน สามารถทำรายได้突破 100 ล้านบาท เขาจะใช้เลขทะเบียนหรือสถิติรายได้ดังกล่าวเป็นเหตุผลในการขอเป็นแฟนกับ แจ็คกี้ ชาเคอลีน อย่างเปิดเผย
เขาเรียกร้องให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันอุดหนุนผลงานภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว เพราะหากทั้งประเทศให้การสนับสนุนและยอดทะลุเป้าจริงๆ เขาจะถือว่าได้สิทธิพิเศษในการขอมูฟออนไปเป็นแฟนอย่างถูกกฎหมายและถูกต้องตามมารยาทสังคม
แม้ว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ยังต้องรอคำตอบจาก แจ็คกี้ ชาเคอลีน แต่ท็อป ทศพล ยืนยันว่าตนพร้อมที่จะแสดงความจริงใจอย่างต่อเนื่อง และหากฝ่ายหญิงยอมรับ เขาจะดูแลและให้เกียรติครอบครัวอย่างสูงสุดตามที่เคยปฏิบัติมา
ความคืบหน้าโครงการภาพยนตร์และแผนการในอนาคต
ภาพยนตร์เรื่อง ผ่าจ้าน กำลังอยู่ในช่วงการโปรโมทและการเข้าฉาย โดยมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เพื่อสร้างความคึกคักและดึงดูดแฟนคลับเข้ามาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อย่างหนาแน่น
ท็อป ทศพล และทีมงานคาดหวังว่าผลงานเรื่องนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของมหาชน และขอความช่วยเหลือจากสื่อและแฟนคลับในการช่วยกระจายข่าวให้更多人รับทราบ เพื่อเป้าหมายรายได้ 100 ล้านบาทที่วางไว้
ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุวันที่ชัดเจนว่าการขอเป็นแฟนจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่จะขึ้นอยู่กับยอดรวมรายได้ของภาพยนตร์เป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้กำลังรอการตอบรับจาก觀眾ในวงกว้าง
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