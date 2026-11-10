ทูเคิลยกย่องบลูมฟิลด์ คู่พี่น้องเบลลิงแฮม สร้างประวัติศาสตร์อังกฤษ
โธมัส ทูเคิล ยกระดับความหวังทีมอังกฤษเมื่อ โจ๊บ และ จู๊ด เบลลิงแฮม อาจร่วมทัพ 19 ปียังไม่เคยมีคู่พี่น้องเล่นพร้อมกันนับตั้งแต่ยุคเนวิลล์ พบโครเอเชีย 12 พ.ย.
โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมชาตอังกฤษ แสดงทัศนะเชิงบวกอย่างชัดเจนถึงการที่มีผู้เล่นสองพี่น้องอย่าง โจ๊บ เบลลิงแฮม และ จู๊ด เบลลิงแฮม ติดทีมชาตอังกฤษพร้อมกัน โดยมองว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษอย่างยิ่ง
ทูเคิล ชมขวัญใจดอร์ทมุนด์ ด้วยฝีมือตัวเอง
ทูเคิล ระบุผ่านสื่อ BBC Radio 5 Live ว่าความสัมพันธ์ของสองพี่น้องนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีมาก เขาเข้าใจว่า โจ๊บ เบลลิงแฮม เข้ามาในแคมป์แล้วพบว่าพี่ชายคือหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญ ซึ่งย่อมช่วยให้อัตโนมัติของเขาง่ายขึ้น ทว่าทูเคิลย้ำชัดเจนว่า โจ๊บ เบลลิงแฮม มาอยู่ตรงนี่ยิ่งด้วยฝีมือของเขาเอง ไม่ใช่เพราะมีพี่ชายเป็นผู้สนับสนุนเพียงอย่างเดียวAlso read'เต้ยเป๋าตุง' วิเคราะห์ฟุตบอลลีกดัง (19 มี.ค.66)
โจ๊บ เบลลิงแฮม เป็นผู้เล่นต่างสไตล์จาก จู๊ด เบลลิงแฮม โดย โจ๊บ เบลลิงแฮม ยืนต่ำลงในแดนกลาง มีความแข็งแรงทางร่างกาย ครองบอลได้ดี และมีความนิ่งพร้อมรูปร่างที่สูงใหญ่ ในฐานะกัปตันทีมชาตอังกฤษ ชุด U21 โจ๊บ เบลลิงแฮม คือผู้เล่นที่โดดเด่นและแสดงผลงานเยี่ยมยอดสม่ำเสมอ โจ๊บ เบลลิงแฮม ค้นพบจังหวะการเล่นของตัวเองกับดอร์ทมุนด์ ออกสตาร์ตซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยม และกลายเป็นตัวหลักที่มีอิทธิพลต่อเกม โจ๊บ เบลลิงแฮม เป็นหนึ่งใน 5 กองกลางที่ โทเมิ่ล ทูเคิ่ล เลือกมา และ โจ๊บ เบลลิงแฮม สมควรได้รับโอกาสแสดงผลงานให้เราเห็น
โอกาสลงสนามเปิดกว้างแทนนักเตะบาดเจ็บ
โอกาสของ โจ๊บ เบลลิงแฮม เปิดกว้างขึ้นอย่างมากหลังจาก แมลส์ ลูอิส-สเกลลี่ ติดโทษแบนในเกมแรกเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบกำหนด และ อเล็กซ์ สก็อตต์ มีอาการบาดเจ็บ ทูเคิล จึงต้องปรับโครงสร้างกองกลางและเปิดทางให้ โจ๊บ เบลลิงแฮม ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีสูงสุด
ทีมชาตอังกฤษ มีคิวเปิดสนามเวมบลีย์ พบ โครเอเชีย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ก่อนบุกเยือน สเปน ที่มาดริด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน หากทั้งสองพี่น้องลงสนามพร้อมกัน จู๊ด เบลลิงแฮม และ โจ๊บ เบลลิงแฮม จะไม่ใช่พี่น้องคู่แรกที่เล่นให้ทีมชาตอังกฤษพร้อมกัน โดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเคยมียอดคู่พี่น้องระดับตำนานเคยทำไว้ก่อนหน้า
ประวัติศาสตร์ 19 ปีกับรอยร้าวของทีมพี่น้อง
หากทั้ง จู๊ด เบลลิงแฮม และ โจ๊บ เบลลิงแฮม ได้ลงสนามพร้อมกันในโปรแกรมรอบนี้ พวกเขาจะกลายเป็นคู่พี่น้องคู่แรกที่ได้ลงเล่นให้ทีมชาตอังกฤษพร้อมกันในรอบ 19 ปีนับตั้งแต่สองพี่น้อง แกรี่ เนวิลล์ และ ฟิล เนวิลล์ เคยทำได้ก่อนหน้านี้ สองพี่น้องจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ลงเล่นร่วมกันครั้งสุดท้ายให้ทีมชาตเมื่อ 19 ปีก่อน
หากย้อนไป พี่น้องเนวิลล์ลงเล่นร่วมกันนัดแรกในปี 1996 พบกับ จีน หรือเมื่อ 30 ปีที่แล้ว สองพี่น้อง ฮีโร่ชุดแชมป์ฟุตบอลโลก 1966 ของอังกฤษ โดย บ็อบบี้ แร็พเป็นน้องชายแต่ติดทีมชาติก่อนและลงเล่นไปถึง 106 นัด ขณะที่ แจ็ค แร็พ ติดทีมชาตครั้งแรกตอนอายุเกือบ 30 ปี ลงเล่นไป 35 นัด
พัฒนาการก้าวกระโดดของ โจ๊บ เบลลิงแฮม
การพัฒนาของ โจ๊บ เบลลิงแฮม ถือว่าก้าวกระโดดอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวปีที่แล้ว ในช่วงแรกที่ย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาดอร์ทมุนด์ โจ๊บ เบลลิงแฮม ดูกระวนกระวายและเล่นแบบระมัดระวังจนเกินไป แม้แต่ นิโคลาส์ โควัช กุนซือดอร์ทมุนด์ ยังเคยยอมรับว่าประหลาดใจที่ โจ๊บ เบลลิงแฮม ต้องใช้เวลานานในการปรับตัวกับบุนเดสลีกา
แต่ด้วยการเขยิมเสริมสร้างกล้ามเนื้อและได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง ทำให้ โจ๊บ เบลลิงแฮม ตัดสินใจได้เร็วขึ้นและเล่นด้วยความเข้มข้นสูงขึ้น แม้ทีมจะดึง โจอิ้ ไวเออร์แมน มิดฟิลด์ดัตช์เข้ามาก่อนหน้านี้ โควัชได้ปรับบทบาทให้ โจ๊บ เบลลิงแฮม ขยับขึ้นเล่นเป็นตัวทำเกมหมายเลข 10 อยู่หลังกองหน้า ซึ่งเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่น วิ่งลุยเข้าไปในพื้นที่อันตรายและกดดันคู่แข่งอย่างหนัก โดยเฉพาะในเกมเสมอ บาเยิร์น มิวนิค 2-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก้าวต่อไปในแคมป์ทีมชาตอังกฤษชุดใหญ่ จึงเป็นเวทีสำคัญที่ โจ๊บ เบลลิงแฮม และ จู๊ด เบลลิงแฮม พร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า โจ๊บ เบลลิงแฮม มีดีพอที่จะเปล่งแสงด้วยตัวเองได้อย่างสง่างามเท่าเทียมกับพี่ชาย
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