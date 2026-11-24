ทูตจีนและรัฐฉานร่วมคณะทำงานแก้พิษข้ามแดน แม่น้ำสาย 24 พ.ย. 2569
รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ ยินดีทูตจีนและรัฐฉานร่วมประชุม 24 พ.ย. 2569 แก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำสายและแม่น้ำกก โดยจะประชุมเต็มคณะ 25-26 พ.ย. นี้
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำใน แม่น้ำสาย และ แม่น้ำกก หลังมีการจัดประชุมคณะทำงานร่วมกันเมื่อวานนี้ (24 พ.ย. 2026) ที่ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ โดยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนอย่างจริงจัง
จุดเริ่มต้นการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำข้ามแดน
นายสีหศักดิ์ ชี้ให้เห็นว่าประเด็นเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายและแม่น้ำกกถือเป็นวาระที่สำคัญและมีความเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่งสำหรับไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การที่มีการก่อตั้งคณะทำงานร่วมด้านคุณภาพน้ำในการจัดการน้ำตามแนวชายแดนและแม่น้ำข้ามแดน (Joint Working Group on Water Quality Management in Boundary and Transboundary Rivers) ขึ้นมานั้น ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของไทย แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเมียนมาด้วยจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายAlso readเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเชิญร่วมงานลอยกระทงวิถีไท-อำนาจเจริญ 2569 ที่อ่างน้อย 23-24 พ.ย.นี้ ฟรีคอนเสิร์ตเน็ค-คะแนน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุเพิ่มเติมว่าในระดับผู้นำประเทศ มีเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ การเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมา นายมิน อ่อง ไหล เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา รวมถึงการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีจีนเมื่อกลาง พ.ย. ที่ผ่านมา ก็สะท้อนถึงความตั้งใจเดียวกัน
บทบาทจีนและรัฐบาลท้องถิ่นรัฐฉาน
ในส่วนของบทบาทจีน นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า จีนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง (MLC) ซึ่งเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในการหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ขณะการประชุมเอเปกที่เมืองเซินเจิ้น ฝ่ายจีนได้ยืนยันและรับทราบการทำเหมืองแร่ในรัฐฉานโดยเอกชนจีน โดยจีนยืนยันชัดเจนว่าไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกฎหมาย และกิจกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
การประชุมเมื่อ 24 พ.ย. 2026 วันนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่ง ที่ทางการจีนส่ง นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ ในคณะผู้แทนเมียนมายังมีผู้แทนจากรัฐฉานเข้าร่วม และฝ่ายจีนยังส่งผู้เชี่ยวชาญจากมณฑลยูนนานมาร่วมด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่ต้องการให้การประชุมเต็มรูปแบบมีความคืบหน้า
การเตรียมการประชุมเต็มคณะ 25-26 พ.ย.
นายสีหศักดิ์ เน้นย้ำว่าการประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยดี มีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันอย่างครบถ้วน ไม่ใช่แค่การประชุมเพื่อหาแนวร่วมเท่านั้น แต่เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะทำงาน 3 ฝ่าย ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พ.ย. นี้ ซึ่งจะมี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เป็นประธานร่วมร่วมกับฝ่ายเมียนมาและจีน
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวทิ้งท้ายว่า การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในวันนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป การประชุมในวันพรุ่งนี้และวันถัดไป จะมุ่งเน้นไปที่การหาข้อสรุปและมาตรการที่ชัดเจนในการบำบัดและป้องกันมลพิษในแม่น้ำสายและแม่น้ำกก เพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics