ทูตญี่ปุ่นเผย 3 บทเรียนเศรษฐกิจไทย รักษาฐานอุตสาหกรรมเดิมควบคู่พัฒนาอนาคต
อตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ชี้ไทยต้องรักษาฐานส่งออกยานยนต์และอาหารสัตว์ พร้อมมองความท้าทายสังคมสู่โอกาสธุรกิจสีเขียวและสุขภาพ
อตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูต ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้เปิดเผยแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของไทย ระหว่างการปาฐกถาบนเวทีงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2026 โดยมีหัวข้อหลักว่า Japan-Thailand: Co-Creating the Next Economy หรือ ไทย- ญี่ปุ่น ร่วมสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร
การปาฐกถาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประเด็นสำคัญสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเพียงการค้นหาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ มาแทนที่ของเดิมเท่านั้น แต่คือการรักษาความมั่นคงของฐานเศรษฐกิจดั้งเดิมที่มีความแข็งแกร่งไว้คู่กัน ควบคู่ไปกับการวางรากฐานเพื่อขยายผลสู่อนาคตที่ยั่งยืนและทันสมัยยิ่งขึ้นAlso readปภ. แจ้งเตือน 61 จังหวัด และ กทม. เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง
รักษาฐานส่งออกยานยนต์และอาหารสัตว์
บทเรียนทางเศรษฐกิจข้อแรกที่มีนัยสำคัญที่สุดสำหรับไทย คือ การดำรงสถานะเป็นศูนย์รวมการส่งออก (Export Hub) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศสูงเกินกว่า 90% และสร้างงานมากกว่า 80,000 ตำแหน่ง ทูตมาซาโตะ ย้ำว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังเผชิญแรงกดดันหลายด้าน ทั้งผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลง ปัญหาความชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน และนโยบายการเปิดรับรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกที่ปลอดภาษี ซึ่งส่งผลต่อสภาวะตลาดในประเทศ
เพื่อพยุงกำลังการผลิต ขีดความสามารถในการส่งออกจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาปริมาณความต้องการในตลาดภายในประเทศ (Domestic Market Volume) เป็นหลัก การที่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Suzuki และ Subaru ตัดสินใจยุตिसายการผลิตในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่า ไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมส่งออกหลักนี้ไว้ได้อย่างไร
ในทางกลับกัน มีตัวอย่างเชิงบวกจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่ประสบความสำเร็จในการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและส่งออกสู่ตลาดโลกถึง 96% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการรักษาฐานการผลิตเดิมไว้ได้หากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดโลก
เปลี่ยนความท้าทายสังคมสู่โอกาสธุรกิจสีเขียว
บทเรียนข้อที่สองเกี่ยวข้องกับการมองความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ว่าไม่ใช่เพียงภาระ แต่คือโอกาสทางธุรกิจใหม่ (Green Transition) ประเทศไทยมีจุดแข็งในภาคเกษตรกรรม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การผลิตเอทานอล เชื้อเพลิงชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพได้
ทูตมาซาโตะ ยังชี้ให้เห็นถึงแบบจำลองจากญี่ปุ่นที่จัดเก็บภาษีรถยนต์เก่าในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะใหม่ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมกับการรีไซเคิลขยะก่อสร้างที่มีอัตราสูงถึง 97% ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวทางในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ให้กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
แก้วิกฤตประชากรด้วยธุรกิจสุขภาพเชิงป้องกัน
บทเรียนข้อสุดท้ายคือวิกฤตประชากรที่อัตราการเจริญพันธุ์ของไทยลดลงเหลือเพียง 0.86 ซึ่งต่ำกว่าญี่ปุ่นที่อยู่ที่ 1.2 ถึง 1.3 การลดลงนี้กลายเป็นความเสี่ยงรุนแรงต่อความยั่งยืนทางสังคม ทางออกสำคัญคือแนวคิด 'ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี' (Healthy Life Expectancy) เพื่อลดช่องว่างระหว่างอายุขัยเฉลี่ยและช่วงวัยที่แข็งแรง
ในญี่ปุ่นเริ่มมีการผลักดันให้องค์กรธุรกิจลงทุนดูแลสุขภาพพนักงาน โดยตลาดทุนให้ค่าตอบแทนด้วยการสะท้อนมูลค่าหุ้นของบริษัทกลุ่มนี้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ทูตมาซาโตะ มองว่านี่คือธุรกิจสุขภาพเชิงป้องกันที่ไทยสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ได้ในอนาคต เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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