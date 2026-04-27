ทุเรียนไทยปีนี้ผลผลิตเพิ่ม จับตาเดือนพฤษภาคมราคาอาจตก

สถานการณ์ทุเรียนไทยปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-30% แต่ความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล รัฐบาลเร่งกระตุ้นการระบายผลผลิตภายในประเทศผ่านไลฟ์สด แต่ต้องระวังอย่าให้ราคาต่ำเกินไปจนทำลายระบบราคา
สถานการณ์ทุเรียนไทยปีนี้มีความคึกคักและมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้น 20-30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลให้ผลผลิต อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล เนื่องจากผลผลิตที่คาดว่าจะล้นตลาดในเดือนพฤษภาคมนี้ ประกอบกับสถานการณ์ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นการระบายผลผลิตภายในประเทศ รัฐบาลได้หารือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างพิมรี่พายในการส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนผ่านไลฟ์สดจากแหล่งผลิตโดยตรง ซึ่งนำไปสู่การโปรโมททุเรียน 1 ล้านลูก ลูกละ 100 บาท อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสดราม่าและมีการชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์ว่าราคาดังกล่าวเป็นเพียงโปรโมชันสำหรับทุเรียนเกรดรองเท่านั้น โดยราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม ประธานสมาคมทุเรียนไทยมองว่าการขายทุเรียนในราคาที่ต่ำเกินไปจะทำลายระบบราคาทุเรียนในประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตจริงอยู่ที่ 70-80 บาทต่อกิโลกรัม การบริหารจัดการตลาดทุเรียนจึงควรเน้นการระบายทุเรียน “เบอร์ตกไซส์” หรือทุเรียนที่มีลักษณะภายนอกไม่สวยงามแต่รสชาติยังดี โดยราคาขายไม่ควรต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดอย่างบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและเที่ยวชมสวนยังคงเป็นที่นิยมและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ สำหรับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งยังคงเป็นตลาดหลักของทุเรียนไทย สถานการณ์ในปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว โดยด่านตรวจและมาตรการต่างๆ ค่อนข้างสะดวก อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพทุเรียน โดยเฉพาะการป้องกันทุเรียนอ่อนหลุดออกมาจำหน่ายในช่วงหัวฤดูเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและป้องกันราคาตกทั้งประเทศ รัฐบาลควรบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในด้านคุณภาพและการตลาด รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์สำหรับการส่งออกทุเรียนไปยังจีนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่คาดว่าจะมีการขนส่งเกิน 1,000 ตู้ต่อวั
ทุเรียน ราคาทุเรียน ผลผลิตทุเรียน ตลาดทุเรียน ส่งออกทุเรียน
