ทุเรียนไทยบุกตลาดจีน! Live Commerce ยอดขายพุ่ง 15 ล้านบาทใน 3 ชั่วโมง

กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จในการขยายช่องทางการจำหน่ายทุเรียนไทยสู่ตลาดจีนผ่าน Live Commerce จับมือ KOL ชื่อดัง สร้างยอดสั่งซื้อกว่า 15 ล้านบาท คาดส่งออกได้ไม่น้อยกว่า 200 ตัน
กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการ ส่งออก ทุเรียน ไทยไปยัง ตลาดจีน อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Live Commerce ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศจีน ความสำเร็จล่าสุดของการดำเนินงานนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของการผสมผสานระหว่างสินค้าคุณภาพสูงของไทยและความเชี่ยวชาญในการตลาดดิจิทัลของพันธมิตรชาวจีน การร่วมมือกับ Key Opinion Leader ( KOL ) ที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์อย่าง เยี่ยน กงจู่ เยี่ยน เจินเสี่ยน ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากถึง 6 ล้านคน เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการรับรู้และความต้องการในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน การไลฟ์สดครั้งแรกที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง ด้วยยอดสั่งซื้อที่ทะลุ 15 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ ทุเรียน ไทยที่มีคุณภาพสูงใน ตลาดจีน อย่างชัดเจน การขยายช่องทางการจำหน่าย ทุเรียน ไทยผ่าน Live Commerce ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มยอดขายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ทุเรียน ไทยได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มา คุณภาพ หรือวิธีการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในสินค้าไทยมากยิ่งขึ้น กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยพาวิเลี่ยน จำกัด และ Top Thai Flagship Store ในจีน เพื่อดำเนินการโปรโมทและจำหน่าย ทุเรียน ไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการไลฟ์สดอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มชั้นนำต่างๆ เช่น Douyin, Kuaishou และ Taobao ตลอดช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2569 โดยเน้นการนำเสนอเรื่องราวของการเดินทางของ ทุเรียน คุณภาพจากสวนของไทยสู่มือผู้บริโภคชาวจีน เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย คาดการณ์ว่าการดำเนินงานนี้จะสามารถ ส่งออก ทุเรียน ไทยไปยัง ตลาดจีน ได้ไม่น้อยกว่า 200 ตัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรไทยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ เศรษฐกิจ ของประเทศ สถานการณ์ผลผลิต ทุเรียน ในปี 2569 คาดว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ โดยคาดว่าจะมีการผลิตรวมทั้งสิ้นกว่า 2.
07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่สำคัญที่สุด จะมีผลผลิตกว่า 998,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 48 ของผลผลิตทั่วทั้งประเทศ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณ 470,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้งหมด ในส่วนของราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตทุเรียนที่มีชื่อเสียง พบว่าราคารับซื้อหน้าล้งสำหรับทุเรียนเกรด AB อยู่ที่ 130 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่เกรด C มีราคาอยู่ที่ 90 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับราคาทุเรียนหน้าสวนแบบเหมาสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 120-125 บาท การที่ราคาทุเรียนยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรไทยสามารถสร้างรายได้จากการผลิตทุเรียนได้อย่างยั่งยืน และยังส่งผลดีต่อการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโล
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ครบรอบ 15 ปี Satoshi หายตัวปริศนา: วิสัยทัศน์ของเขาเป็นจริงหรือยัง?สรุปข่าว วันที่ 23 เมษายน 2026 ถือเป็นวันครบรอบ 15 ปีที่ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ได้หายตัวไปจากสปอตไลท์ตลอดกาล ปัจจุบัน Bitcoin
Read more »
ซีพีผนึกNTT DOCOMO รุกLoyalty Commerce เต็มสูบ ปั้นAmaze Pointสู่สกุลเงินดิจิทัลภูมิภาคเครือซีพีร่วมมือกับNTT DOCOMO จากญี่ปุ่น เข้าถือหุ้นAscend Commerce 20% ขยายระบบสะสมแต้ม 'Amaze Point' ครอบคลุมร้านอาหารและความงามทั่วประเทศ ตั้งเป้าเป็นสกุลเงินดิจิทัลหลักในอาเซียน
Read more »
ซีพี เดินเกม อีคอมเมิรซ์ ชู Amaze หั่นค่า GP ถูกกว่าตลาด 50%เปิดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิรซ์ แพลตฟอร์ม Amaze ซีพี - NTT DOCOMO รวมคะแนนทุกค่ายแลกเงินสด ดึงร้านค้าเข้าระบบ หั่นค่า GP ถูกกว่าตลาด 50% ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลด 15 ล้านภายในปีนี้
Read more »
กลุ่มเซ็นทรัลฉลอง 15 ปี ขยายธุรกิจยุโรป ยกระดับห้างหรูกลุ่มเซ็นทรัลฉลองครบรอบ 15 ปี การขยายธุรกิจสู่ยุโรป พร้อมเดินหน้ายกระดับห้างสรรพสินค้าหรู และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต โดยมีผลประกอบการยอดขายกว่า 2 แสนล้านบาท
Read more »
NTT DOCOMO GLOBAL ร่วมทุน Ascend Commerce เสริมแกร่งธุรกิจการตลาดในไทยNTT DOCOMO GLOBAL และ Ascend Commerce ร่วมมือเปิดตัวธุรกิจโซลูชันการตลาดในไทย โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม 'Amaze' เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและพัฒนา Loyalty Commerce Platform ที่ใหญ่ที่สุดในไทย มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลเป็นแกนกลางในการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
Read more »
ไทยเบฟจัดประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 15 เน้นสืบสาน รักษา ต่อยอดบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 15 โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทย
Read more »