ทุนเทาไทยเชื่อมคอร์รัปชัน ขนเงินข้ามระบบ 2 นาที แบงก์ชาติเร่งแก้กฎ
งานวิจัยธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ทุนเทาใช้ช่องโหว่ระบบทะเบียนและคอร์รัปชันฟอกเงินเร็วภายใน 2 นาที ส่งผลต่อแข่งขันทางเศรษฐกิจไทย เสริมสร้างความโปร่งใสระบุ
เครือข่าย ทุนเทา ในประเทศไทยใช้โครงสร้างระบบเศรษฐกิจรูปแบบทางการเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและปกปิดที่มาของเงินผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมต่อกับปรากฏการณ์ คอร์รัปชัน เพื่อสร้างวงจรความคุ้มครองที่แก้ไขได้ยาก งานวิจัยร่วมระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยข้อเท็จจริงสำคัญว่า กระบวนการเคลื่อนย้ายเงินจาก บัญชีม้า ไปยังปลายทางอื่นเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่ามัธยฐานของการโอนเงินออกจาก บัญชีม้า ชั้นแรกเพียง 2 นาที และครึ่งหนึ่งของเงินเมื่อคิดตามมูลค่าออกจากระบบธนาคารภายใน 3 นาทีเท่านั้น
กลไกการฟอกเงินผ่านโครงสร้างระบบทะเบียน
ระบบทะเบียนบริษัท ทะเบียนที่ดิน และระบบธนาคาร ถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเศรษฐกิจ แต่กลับกลายเป็นช่องทางให้กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ความโปร่งใสเชิงเอกสารปกปิดแหล่งที่มาของเงินได้ การมีเอกสารครบถ้วนจึงไม่ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสมอไป ผู้ตรวจสอบอาจมองเพียงแค่ความสมบูรณ์ของทะเบียนบริษัทที่ช่วยให้งานถือครองทรัพย์สินและทำสัญญาได้ หรือระบบธนาคารที่ช่วยให้การรับโอนเงินสะดวก แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงแหล่งเงินและผู้ควบคุมที่แท้จริงได้Also readAIS SIAM ร่วม PMCU จัด Happy Tuesday ผ่าน CUNEX
เมื่อเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายถูกนำไปลงทุนผ่านบริษัทและเปลี่ยนรูปเป็นอาคารให้เช่า ที่ดิน หุ้น หรือสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืม ทรัพย์สินเหล่านี้จะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบที่ดูเป็นปกติและสร้างรายได้ต่อเนื่อง การแปลงสภาพดังกล่าวทำให้เงินทุนที่มีปัญหาสามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบการเงินได้อย่างแนบเนียน โดยไม่ปรากฏร่องรอยของความผิดในขั้นตอนแรกของการตรวจสอบ
วงจรความคุ้มครองและผลกระทบต่อการแข่งขัน
ความเชื่อมโยงระหว่างทุนเทากับคอร์รัปชันมีลักษณะเป็นวงจรที่ต่างฝ่ายต่างสร้างผลตอบแทนให้กัน โดยกิจกรรมผิดกฎหมายสามารถนำเงินไปซื้อความคุ้มครองจากผู้มีอำนาจเพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือบังคับใช้กฎหมาย ในขณะเดียวกัน อำนาจรัฐก็ถูกนำมาใช้ออกใบอนุญาตหรือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างผลประโยชน์ใหม่ แล้วนำรายได้ดังกล่าวกลับเข้าสู่กระบวนการปกปิดและแปลงสภาพทุนอีกครั้ง ความสัมพันธ์นี้ทำให้เครือข่ายทุนเทาสามารถดำรงอยู่และขยายตัวได้อย่างมั่นคง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ธุรกิจที่มีความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนจากกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือได้รับการละเว้นการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจ สามารถยอมรับผลตอบแทนต่ำกว่าปกติ ซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าคู่แข่ง หรือได้รับสิทธิพิเศษที่ธุรกิจสุจริตไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจไม่ถูกจัดสรรไปยังธุรกิจที่มีผลิตภาพสูงสุด แต่กลับไปตกอยู่กับการแข่งขันด้วยอภิสิทธิ์มากกว่าความสามารถ
มาตรการแบงก์ชาติและทิศทางนโยบายใหม่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการหลายด้านเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ การรู้จักและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า การจัดการบัญชีม้า การแจ้งเตือนธุรกรรม可疑 และการกำหนดวงเงินโอนดิจิทัลตามความเสี่ยงและพฤติกรรมของลูกค้า อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ควรพัฒนาต่อไปสู่การตรวจสอบความสัมพันธ์ของเครือข่ายRather thanการพิจารณาบัญชีแต่ละบัญชีแยกกัน เพราะหากการดำเนินคดีหยุดอยู่เพียงผู้ถือบัญชีหรือผู้ถือหุ้นแทน แต่ไม่สามารถตรวจสอบผู้ให้ความคุ้มครองหรือผู้ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ได้ เครือข่ายเดิมก็อาจกลับมาดำเนินกิจกรรมผ่านบุคคลและบริษัทชุดใหม่
การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องปรับมุมมองนโยบายจากเดิมที่มุ่งนำกิจกรรมนอกระบบเข้าสู่ระบบ ไปสู่การตรวจสอบว่ากิจกรรมที่อยู่ในระบบมีความโปร่งใสเพียงใด โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากกิจการหรือทรัพย์สิน ไม่ใช่ตรวจสอบเพียงชื่อผู้ถือหุ้นหรือกรรมการตามทะเบียนเท่านั้น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทะเบียนธุรกิจ ระบบการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะช่วยติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงได้อย่างทันเวลา
การสืบสวนควรติดตามเส้นทางผลประโยชน์ควบคู่กับกระบวนการใช้อำนาจ โดยเฉพาะการออกใบอนุญาต การยกเว้นการตรวจสอบ และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตัดวงจรความคุ้มครองที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสีเทา ขณะเดียวกัน การกำกับดูแลต้องไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ผู้ประกอบการสุจริต เพราะการเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ทุกคนเท่ากันอาจทำให้ธุรกิจรายเล็กเสียเปรียบ ขณะที่เครือข่ายทุนเทายังสามารถจ้างตัวกลางเพื่อจัดการเอกสารและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้
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