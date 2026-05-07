ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเกาหลีใต้ฟื้นตัวพุ่งสูงในเดือนเมษายน ท่ามกลางความผันผวนของค่าเงิน

ธนาคารกลางเกาหลีใต้รายงานทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็น 4.2788 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้อานิสงส์จากมูลค่าสินทรัพย์สกุลเงินอื่นที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ หรือ BOK ได้เปิดเผยรายงานสถานะทางการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ประจำเดือนเมษายน ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางการเกาหลีใต้จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจากข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่า ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนเมษายนนั้นมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 4.
2788 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การฟื้นตัวในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญหลังจากที่ในเดือนมีนาคม ทุนสำรองฯ ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงถึง 3.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการลดลงรายเดือนที่หนักที่สุดในรอบประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา โดยหากย้อนกลับไปดูแนวโน้มในช่วงหลายเดือนก่อนหน้า จะเห็นได้ว่าทุนสำรองฯ มีทิศทางที่ผันผวน โดยมีการปรับตัวลดลงในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน และยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม ก่อนที่จะเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ ในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนนั้น ทางธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ให้คำอธิบายว่า แม้ว่ารัฐบาลและธนาคารกลางจะมีการนำมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดมาใช้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินวอนผันผวนจนเกินไป ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมสวอปเงินตราต่างประเทศกับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อสร้างสภาพคล่องและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน แต่ถึงกระนั้น มูลค่าของทุนสำรองรวมก็ยังคงเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการที่สินทรัพย์ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อนำมาคำนวณแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้ว มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกของตลาดโลก นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินทุนสำรองไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ที่สร้างผลกำไรได้สูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพของธนาคารกลางเกาหลีใต้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกตามประเภทของสินทรัพย์ที่ถือครอง พบว่าส่วนประกอบหลักของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้คือการถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก โดยในเดือนเมษายน มูลค่าของหลักทรัพย์เหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดรวมของหลักทรัพย์ต่างประเทศพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 3.8407 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้ว พบว่าหลักทรัพย์เหล่านี้ครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 89.8 ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศกลับมีทิศทางที่ตรงกันข้าม โดยมีการปรับตัวลดลง 2.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดเงินฝากคงเหลืออยู่ที่ 1.876 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สิทธิพิเศษในการถอนเงินหรือ SDR มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แตะระดับ 1.581 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และสำหรับสถานะทุนสำรองที่ฝากไว้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้น มีมูลค่าลดลง 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ที่ระดับ 4.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนเมษายน สำหรับสถานะของเกาหลีใต้ในเวทีโลกนั้น ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศถือเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญในการรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่า เกาหลีใต้มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูงเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าจะเห็นว่าอันดับได้ตกลงมาจากอันดับที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของอันดับนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การลดลงของตัวเลขในบางช่วงเวลา แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของทุนสำรองในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตาม การที่เกาหลีใต้ยังคงรักษาตำแหน่งในกลุ่มประเทศที่มีทุนสำรองสูงสุดระดับโลกได้นั้น แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและความสามารถในการรองรับแรงกระแทกจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อค่าเงินทั่วโลก ซึ่งทาง BOK จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์การบริหารทุนสำรองให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกต่อไ
