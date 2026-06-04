ที่ปรึกษา สปน. เผยมีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กว่า 50 กองทุนในภาคอีสานเสี่ยงทุจริต เสียหายพันล้าน

นายสมพาศ นิลพันธุ์ ที่ปรึกษา สปน. เปิดเผยว่ามีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กว่า 50 กองทุนในภาคอีสานที่มีพฤติกรรมทุจริตคล้ายคดีโกรกพระ คาดเสียหายพันล้านบาท และชี้ช่องว่างการกำกับดูแลของนายทะเบียนท้องถิ่น
นายสมพาศ นิลพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.
) ซึ่งรับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจแก่สื่อมวลชนว่า กรณีการทุจริตเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ถูกเปิดโปงเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเพียงหนึ่งในหลายเคสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่มายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ในลักษณะเดียวกันอีกกว่า 50 กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีความยากจนและขาดการเข้าถึงระบบการเงินที่เป็นทางการ ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้มักรวมกลุ่มกันตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกันในยามเสียชีวิต แต่กลายเป็นช่องทางให้นักการเมืองท้องถิ่นหรือคณะกรรมการกองทุนบางรายใช้เงินของสมาชิกไปในทางส่วนตัว โดยไม่มีการตรวจสอบที่โปร่งใส นายสมพาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนสมาชิกที่แน่นอนใน 50 กองทุนดังกล่าว แต่จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าวงเงินความเสียหายน่าจะสูงถึงหลักพันล้านบาท เนื่องจากเป็นเงินที่ชาวบ้านร่วมกันสะสมไว้เป็นกองกลาง หากเกิดการทุจริตก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องพึ่งพาเงินจำนวนนี้ในยามจำเป็น สาเหตุสำคัญที่ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นหรือกรรมการกองทุนกล้าทุจริตคือช่องว่างในการกำกับดูแล ซึ่งตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.
ศ. 2545 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ซึ่งปัจจุบันคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย และกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.
) และนายกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนประจำท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งไม่รู้ตัวว่าตนเองมีหน้าที่ดังกล่าว บางรายถึงกับสอบถามกลับมาว่า ตนเองเป็นนายทะเบียนด้วยหรือไม่ เมื่อนายทะเบียนไม่ดำเนินการตรวจสอบบัญชีหรือความถูกต้องของการจดทะเบียนกองทุน ก็เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสทุจริตได้ง่าย ในระยะยาว ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ มีแผนที่จะจัดการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาระบบกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนแล้ว เพื่อให้มีการสั่งการเชิงนโยบายไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกำชับนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยนายก อบต.
และนายกเทศมนตรี ให้ตรวจสอบบัญชีกองทุนในพื้นที่ตนเองอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับนายทะเบียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตน ตามหลักการแล้ว หากพบการทุจริต นายทะเบียนจะต้องเป็นผู้นำชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดี ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านต้องเดินทางมาร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลเพียงลำพัง เพราะเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเงินหยาดเหงื่อก้อนสุดท้ายของคนจนที่พวกเขาหวังใช้ในวาระสุดท้ายของชีวิต การปล่อยให้เกิดการทุจริตจึงเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากของประชาชนที่อ่อนแออยู่แล้ว นายสมพาศย้ำว่าการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเสริมสร้างระบบตรวจสอบภายในกองทุน และการให้ความรู้แก่สมาชิกในการดูแลสิทธิของตนเอ
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุจริต นายทะเบียนท้องถิ่น ภาคอีสาน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พาร์ค ปักหมุดแลนด์มาร์ก 'Health & Wellness Destination' ดึงเทรนด์ LongevityParadise Park รายงานการผนึกกำลังพันธมิตรด้านสุขภาพและเวลเนสกว่า 50 แห่ง เพื่อกระ dancer สู่ศูนย์รวมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใจกลางศรีนครินทร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'LIVING IN HARMONY ใส่ใจการใช้ชีวิต กินดี อยู่ดี สุขภาพดี'
Read more »
‘บลูริงฯ’ เปิดโมเดลโซลาร์รายเดือน 699 บาท ตั้งเป้าสมาชิก 5 หมื่นรายปี 69บลูริง เอ็นเนอร์จี โพรไวเดอร์ เปิดตัวบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบสมาชิก รายแรกของไทย เริ่มต้น 699 บาทต่อเดือน ชูจุดขายลดภาระเงินลงทุนก้อนใหญ่ ประหยัดค่าไฟได้ 40-50% ตั้งเป้าสมาชิก 50,000 รายในปี 69
Read more »
พาณิชย์ อัดโปร 'ไทยช่วยไทย' แจกโค้ดส่วนลด 5 แสนสิทธิ์ ซื้อของออนไลน์'พาณิชย์' จับมือ 2 แพลตฟอร์มไทย เปิดตลาดออนไลน์ให้ SME กว่า 2,000 ราย แจกโค้ดส่วนลด 5 แสนสิทธิ์ มูลค่า 50 ล้านบาท คาดสร้างเม็ดเงิน 300 ล้าน
Read more »
เสาชิงช้า: กระบวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนผู้บริหารระดับเขตกรุงเทพมหานครชี้แจงว่ากระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขตเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ค่าน้ำหนักผลงาน และคุณวุฒิความเหมาะสมของตัวบุคคลเป็นสำคัญ
Read more »
อั้ม พัชราภา ช่วยน้องแมวของนักปั้นมือทอง อุ๊บ วิริยะอั้ม พัชราภา ช่วยน้องแมวของนักปั้นมือทอง อุ๊บ วิริยะ โดยโอนเงิน 2 หมื่นบาท เพื่อช่วยเหลือแมวกว่า 50 ชีวิต
Read more »
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผลักดันตลาด 'ทุเรียนน้ำแร่โนนสุวรรณ' ส่งขายเอกชน 3 ตันนายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบบรรจุภัณฑ์ตะกร้าเข่งกลม ขนาดบรรจุไม่เกิน 50 กิโลกรัม จำนวน 50 ใบ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ตามโครงการสนับสนุนกระจายผลไม้เพื่อยกระดับราคาของสถาบันเกษตรกร ปี 2569 ให้กับสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินโนนสุวรรณ...
Read more »