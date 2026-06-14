ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นำพิธีตักบาตรทางน้ำคลองเปรมประชากร โดยมีพระสงฆ์ 98 รูป และกิจกรรมพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ที่ชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นำ พิธีตักบาตรทางน้ำคลองเปรมประชากร โดยมีพระสงฆ์ 98 รูป และกิจกรรมพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ที่ชุมชนประชากร 3 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันนี้ (14 มิ.
ย. 69) เวลา 07.00 น.
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชนริมคลองเปรมประชากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทางเรือแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 98 รูป อย่างเนืองแน่นในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากร คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน "เราบางกอก เมืองปทุมธานี กรุงศรีอยุธยา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 ณ ชุมชนประชากร 3 ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา และชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากร คนไทย คลองเปรมสายน้ำเดียวกัน "เราบางกอก เมืองปทุมธานี กรุงศรีอยุธยา" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดแนวคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทางเรือ พระภิษุสงฆ์จำนวน 98 รูป ซึ่งมาจาก 12 วัดริมคลองเปรมประชากร ตลอดสายน้ำเดียวกัน โดยปล่อยขบวนเรือพระภิกษุสงฆ์ล่องตามคลองเปรมประชากร และประชาชนร่วมตักบาตรที่บริเวณริมเขื่อนสองฝั่งคลอง จากนั้น ร่วมรับพรจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ร่วมกันปลูกต้นชะแมบทองที่บริเวณริมคลอง นอกจากนี้ ยังมีการมอบสิ่งของ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่สาธารณประโยชน์ให้กับตัวแทนชุมชน การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เปิดจุดบริการประชาชน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร พร้อมการออกบูธสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากชุมชนริมคลองเปรมประชาก
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ พิธีตักบาตรทางน้ำคลองเปรมประชากร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ
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