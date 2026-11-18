ทีโอเอ ปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นครปฐม ปี 2 ร่วมกับ ม.เกษตรฯ และจุฬาฯ
ทีโอเอ สานต่อโครงการ SHARING HAPPINESS ปีที่ 2 ปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นครปฐม ด้วยเทคโนโลยี Sensory-Friendly ผสานความร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ และจุฬาฯ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ประกาศความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ "SHARING HAPPINESS" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัด นครปฐม secaraเจาะลึก ผ่านการปรับปรุง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 หน่วยบริการบ้านบ่อพลับ ให้กลายเป็นพื้นที่ศึกษารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กทุกกลุ่มอย่างแท้จริง
การส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงนี้ได้รับเกียรติจากนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่ให้แก่ นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กพิเศษต่อไปAlso readเส้นทาง 10 ปี Marvis ในไทย จากยาสีฟันสำหรับนักสูบ สู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์พรีเมียมที่คนทั่วโลกหลงรัก
การออกแบบพื้นที่ Sensory-Friendly โดย ม.เกษตรศาสตร์
โครงการปรับปรุงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมมือทางวิชาการที่เข้มข้นระหว่างบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ภาควิชานวัตกรรมอาคาร และทีมงานจากศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อม ทำหน้าที่ออกแบบห้องเรียนและพื้นที่กิจกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กแต่ละกลุ่มอย่างแม่นยำ
แนวคิดหลักของการออกแบบยึดตามหลัก "Calm, Clear & Caring" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อประสาทสัมผัส (Sensory-Friendly Design) โดยเน้นการเลือกใช้โทนสีอ่อน สีพาสเทล รวมถึงสีฟ้าและสีเขียวโทนหม่น เพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบ ลดสิ่งเร้าทางสายตา และเอื้อต่อความมีสมาธิของเด็กขณะทำกิจกรรมในชั้นเรียน
นอกจากเรื่องสีและการตกแต่งแล้ว การออกแบบยังคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด การลดสิ่งกีดขวางที่ไม่จำเป็น และความสะดวกในการทำกิจกรรม โดยมีการเพิ่มพื้นที่กิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Wall) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการมองเห็น การสัมผัส และการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้านประสาทสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม Play & Move จากนิสิต จุฬาฯ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Play & Move" เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่นและการเคลื่อนไหว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ รองคณบดี ผู้กำกับดูแลกลุ่มภารกิจกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ เป็นตัวแทนนำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำความเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน และตระหนักถึงการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ให้สมบูรณ์ทั้งในด้านสถานที่และบุคลากร
วัสดุภัณฑ์ทีโอเอและอนาคตการพัฒนา
ในการสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่นี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์สีและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูง ได้แก่ สีภายนอก 4Seasons, สีภายใน TOA Organic Care, สีทาเหล็ก TOA Glipton, สีหลังคาและสีทาพื้นอเนกประสงค์ TOA Roof Paint, กระเบื้อง TOA Tile และสุขภัณฑ์ JOMOO เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมรองรับการใช้งานอย่างยาวนานและปลอดภัย
การดำเนินการในโครงการปีที่ 2 นี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับปรุงสถานที่ แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างเต็มที่ในอนาคต
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