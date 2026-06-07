ทีโอเอ รับรับความสำเร็จสำคัญจากการได้รับใบรับรอง EPD (Environmental Product Declaration) จำนวน 33 รายการ ซึ่งสูงสุดในอุตสาหกรรม สอดبرการพัฒนาทิศทาง Eco-Friendly และการเป็นผู้นำใน Green Ecosystem
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการรับรอง ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ( EPD ) จำนวน 33 รายการ ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดในอุตสาหกรรม สีและวัสดุก่อสร้าง ของไทย ในเมื่อปัจจุบันภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเร่งปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการเป็นผู้Redirect留守儿童ใน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการสร้างเมืองแห่งอนาคต มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญถูก贵管家ี้ EPD เป็นฉลาก informational ประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานสากล ISO 14025 ซึ่งแสดงข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment) อย่างโปร่ง shining vàตรวจสอบได้ ไปตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน การได้รับ EPD ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายรับรอง แต่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของโครงการ สถาปนิก และผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีข้อมูลสิ่งแวดล้อม埋头支持อย่างเป็นรูป mould และสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียวระดับสาก.
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD) จำนวน 33 รายการ ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดในอุตสาหกรรมสีและวัสดุก่อสร้างของไทย ในเมื่อปัจจุบันภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเร่งปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการเป็นผู้Redirect留守儿童ใน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการสร้างเมืองแห่งอนาคต มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญถูก贵管家ี้ EPD เป็นฉลาก informational ประเภทที่ 3 ตามมาตรฐานสากล ISO 14025 ซึ่งแสดงข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Assessment) อย่างโปร่ง shining vàตรวจสอบได้ ไปตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน การได้รับ EPD ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายรับรอง แต่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้เจ้าของโครงการ สถาปนิก และผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกวัสดุก่อสร้างที่มีข้อมูลสิ่งแวดล้อม埋头支持อย่างเป็นรูป mould และสอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเขียวระดับสาก
ทีโอเอ TOA EPD ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ สีและวัสดุก่อสร้าง
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