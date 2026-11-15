ทีเส็บเปลี่ยนกลยุทธ์วัดผลเศรษฐกิจ MICE ดัน 3.3 แสนล้านบาท สร้างงาน 2 แสนตำแหน่ง
ทีเส็บปรับยุทธศาสตร์ใหม่จากตัวเลขนักท่องเที่ยวสู่การวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง คาดสร้างมูลค่า 3.3 แสนล้านบาท และงานกว่า 2 แสนตำแหน่งในปีนี้อย่างยั่งยืน
ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ ( TCEB) เปิดเผยว่า ทีเส็บ ได้ปรับยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของประเทศไทยใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนดัชนีชี้วัดความสำเร็จจากการมุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายต่อหัว เพียงอย่างเดียว มาเป็นการวัด ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) โดยตรงเพื่อสร้างความยั่งยืน
เปลี่ยนตัวชี้วัดสู่ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง
การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในอุตสาหกรรมไมซ์เป็นมาตรการวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นการวัดผลกระทบเชิงลึกมากกว่าเดิม งานที่ดึงเข้ามาจัดในไทยจะช่วยกระจายรายได้ลงลึกถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) และต่อยอดการลงทุน การสร้างเครือข่าย นวัตกรรม และการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกำหนดความสำเร็จจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการถ่ายโอนนวัตกรรมAlso readเคล็ดลับรับมือความดื้อรั้นชาวราศีพฤษภ
ทีเส็บตั้งเป้าหมายสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้ไว้ที่ประมาณ 330,000 ล้านบาท พร้อมสร้างงานในประเทศกว่า 200,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะกลุ่มการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตของไมซ์ไทย สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 225,827 ล้านบาท สถิติจากสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI) ระบุว่า ประเทศไทยสามารถขายพื้นที่จัดแสดงสินค้า B2B นานาชาติได้มากกว่า 670,000 ตารางเมตร สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน
ความสำเร็จการจัดงานระดับโลกสร้างเม็ดเงินมหาศาล
ทีเส็บประสบความสำเร็จในการเจรจาดึงงานประชุมและนิทรรศการระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง หลายงานที่ประมูลสิทธิ (Bidding) ดึงมาจัดในไทยได้แล้ว ได้แก่ การจัดงาน Gastech 2026 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ทีเส็บร่วมกับกระทรวงพลังงาน ปตท. และ Gulf ใช้ความพยายามมานานกว่า 20 ปี ดึงงานเข้ามา ซึ่งการจัดงานนี้สร้างรายได้สะพัดไม่น้อยกว่า 14,000-15,000 ล้านบาท จากผู้เดินทางเข้าร่วมกว่า 50,000 คน
รายได้ดังกล่าวทำให้โรงแรมระดับ 5-6 ดาว การเดินทาง รถเช่า โลจิสติกส์ ไปจนถึงผู้รับเหมาสร้างบูธ ต่างได้รับอานิสงส์ ยังไม่รวมรายได้จากการเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานประชุม World Bank และ IMF งานประชุมใหญ่สถาบันการเงินระดับโลก วันที่ 12-18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ไทยชนะการประมูลสิทธิหลังใช้ความพยายามนานเกือบ 10 ปี ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การกระจายเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
นอกจากงานระดับชาติ ยังมีงานประชุม Investment Forum ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานราว 12,000 คน รวมถึงงาน Global Wellness Summit หรือ GWS งานประชุมด้านสุขภาพและ Well-being ระดับโลก วันที่ 10-13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดึงมาจัดที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชื่อมโยนนักลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระดับสากล
คาดการณ์ว่ามีผู้เข้าร่วมงานราว 700 ล้านคน (ตามข้อมูลต้นฉบับ) รวมถึงงาน InterPride Conference งานประชุมสมาชิกสมาคม InterPride วันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งดึงมาจัดที่จังหวัดภูเก็ต จะเป็นเวทีรวมสมาชิกกว่า 500 คน ที่มีส่วนในการโหวตเลือกเมืองเจ้าภาพการจัดงาน WorldPride ที่เราเสนอกรุงเทพมหานครเข้าประมูลสิทธิจัดงาน WorldPride 2030 แข่งกับเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีชมพ
แผนงานมหกรรมพืชสวนโลกและงานแสดงสินค้านานาชาติ
งาน Food Ingredients (Fi Asia) เป็นอีกงานแสดงสินค้านานาชาติ (B2B) ขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่เพิ่งจัดไป เป็นการสลับปีจัดระหว่างกรุงเทพฯ และจากาตาร์ (อินโดนีเซีย) เช่นเดียวกับงาน VIV Asia 2027 งานแสดงสินค้านานาชาติ (B2B) กลุ่มปศุสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และอาหารทะเล ซึ่งมีกำหนดจัดงาน 2 ปีครั้ง
งานมหกรรมพืชสวนโลกอุบลราชธานี (งานระดับ Type B) วันที่ 1 พฤศจิกายน 69-14 มีนาคม 70 คาดผู้เข้าชมงาน 3.6 ล้านคน ดำเนินการภายใต้คอนเซปต์พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ชูจุดเด่นพืชเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุ่มน้ำ เป็นต้น ทีเส็บยังอยู่ระหว่างการยื่นเสนอตัวประมูล (Bidding) และเจรจาXdrgงานระดับโลกมาจัดในไทยอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นงานมหกรรมพืชสวนโลกโคราช (งานระดับ Type A) ซึ่งเป็นสเกลเดียวกับงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน
สำหรับเหตุผลที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเลือกอำเภอคงเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเพื่อกระจายความเจริญสร้างเมืองใหม่ แต่เมื่อเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการเดินทางเปลี่ยนไป หากจัดที่อำเภอคง ต้องลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โรงแรม และระบบสาธารณูปโภคใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เงินเพิ่มอีกนับหมื่นล้านบาท
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