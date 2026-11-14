ทีเส็บดันโคราชเป็นเมืองสร้างสรรค์สู่ K-BATTLE International 2026
ทีเส็บผนึกกำลังจังหวัดนครราชสีมา เปิดตัวแคมเปญอวดเมืองโคราช มุ่งยกระดับเทศกาล K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ ผนึกกำลังร่วมกับจังหวัด นครราชสีมา เปิดตัวแคมเปญ " อวดเมืองโคราช" ในโครงการ "อวดเมือง 2569" โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนศักยภาพของ นครราชสีมา ให้กลายเป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาเทศกาลที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างแท้จริง กิจกรรมหลักที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมคือการนับถอยหลังสู่เทศกาลระดับนานาชาติ " K-BATTLE International Street Culture Festival 2026" ซึ่งจะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 ณ จังหวัด นครราชสีมา เพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์ของจังหวัดผ่านการผสมผสานวัฒนธรรมสตรีท ดนตรี และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กลไกยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองผ่านเทศกาล
ทีเส็บกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองโดยใช้ "เทศกาล" เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เมือง ผ่านโครงการ "อวดเมือง" โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้แต่ละพื้นที่ค้นหาอัตลักษณ์ จุดแข็ง และทรัพยากรที่มีศักยภาพของตนเอง แล้วนำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเป็น "City-branded Festival" หรือเทศกาลที่สร้างแบรนด์ให้กับเมืองอย่างยั่งยืน กลไกนี้ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นกิจกรรมดึงดูดผู้เข้าร่วมงานหรือกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการเปลี่ยนภาพจำของเมืองจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไปสู่ศูนย์กลางแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่มีพลวัตAlso read'ทีเส็บ' จับมือ โคราช คิกออฟ 'อวดเมืองโคราช'
กรอบการสื่อสารภายใต้แนวคิด "อวดพลังสร้างสรรค์ที่เมืองมี ให้กลายเป็นโอกาสที่เมืองได้" ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน โดยจังหวัดนครราชสีมาได้นำเสนอเทศกาล K-BATTLE ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสองจังหวัดนำร่องของโครงการในปีนี้ ทีเส็บได้ร่วมกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ค้นหาคู่ค่าของเมืองจนพัฒนาเป็นกรอบการสื่อสาร "6 อวด" ได้แก่ อวดราก อวดรส อวดธุรกิจ อวดฝีมือ อวดศิลป์ และอวดซีน ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ของวิถีชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโคราชอย่างครบวงจร
จุดยืนและมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักสร้างสรรค์
นายอธิปัตย์ ทองชั้น ผู้ก่อตั้ง K-BATTLE ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนวงการศิลปะและวัฒนธรรมในเมือง ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของแคมเปญนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าโคราชเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่มีต้นทุนหลากหลาย ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และพลังสร้างสรรค์ของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และชุมชนสตรีทคัลเจอร์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง K-BATTLE มีประวัติยาวนานถึง 17 ปี แสดงให้เห็นถึงรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาเทศกาลนี้
การสนับสนุนจากทีเส็บและหน่วยงานรัฐจึงไม่ใช่เพียงการมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นและนักสร้างสรรค์ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจึงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยน "อัตลักษณ์" ให้กลายเป็น "ทรัพย์สินทางเศรษฐกิจ" ที่จับต้องได้ ผ่านการนำเสนอเรื่องราวความแตกต่างและความหลากหลายของโคราชในเวทีโลก
ผลกระทบเชิงประจักษ์และประสบการณ์ใหม่ที่ชาวเมืองจะได้รับ
เทศกาล K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 ในปีนี้จะนำเสนอ 3 ประสบการณ์หลักที่ครอบคลุมทุกมิติของการสร้างสรรค์ ได้แก่ การแข่งขัน Street Culture อย่าง K-BATTLE ที่รวบรวมนักเต้นและศิลปินสตรีทคัลเลอร์จากทั่วโลก กิจกรรมดนตรี SOUNDER ที่เชื่อมโยงศิลปินและนักดนตรีจากไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกัน และมหกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ K-BATX ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนอย่างกว้างขวาง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จะเห็นได้ชัดเจนจากการจัดโครงสร้างกิจกรรมที่แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักนี้ ซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) ระหว่างศิลปิน ผู้ผลิต และนักลงทุน ข้อมูลจากการเตรียมงานระบุว่า เทศกาลนี้มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของเมือง ดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วโลก และเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางเศรษฐกิจให้กับคนและธุรกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน การมาถึงของเทศกาลระดับนานาชาตินี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการและการจัดการเมืองของนครราชสีมาให้เทียบเท่าสากล
ขั้นตอนต่อไปและแผนการดำเนินงานเชิงรุก
หลังจากการเปิดตัวแคมเปญ "อวดเมืองโคราช" ในวันนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอวดเมือง 2568 ที่ ทีเส็บ ริเริ่มขึ้นเพื่อเฟ้นหาเทศกาลที่มีศักยภาพ ตัวแทนจากทีเส็บและจังหวัดนครราชสีมาจะร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อสรุปกรอบการสื่อสารและแผนการผลิตเนื้อหาเชิงรุกให้สอดคล้องกับ 6 อวด aforementioned ต่อไป
ขั้นตอนถัดไปคือการลงพื้นที่เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลและจัดกิจกรรมย่อยเพื่อสร้างกระแส (Buzz) ให้แก่ "6 อวด" ก่อนเข้าสู่ช่วงพีคของงานในเดือนพฤศจิกายน 2569 ทีเส็บจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันว่ามาตรการรองรับผู้เข้าร่วมงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะพร้อมสมบูรณ์ที่สุด เป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ K-BATTLE International Street Culture Festival 2026 เป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ที่ประสบความสำเร็จและสามารถ複製 (Replicate) โมเดลนี้ได้กับเมืองอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป
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