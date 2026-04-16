ทีเซอร์ "เสน่หาวาโย" มาแล้ว! "ฟรีน-เบ็คกี้" พร้อมป่วน กวน ฟิน เตรียมลงจอ 16 พ.ค. นี้

ปล่อยทีเซอร์ "เสน่หาวาโย" ซีรีส์เรื่องที่ 3 จากโปรเจ็คท์ "4 ELEMENTS" นำแสดงโดย "ฟรีน สโรชา" และ "เบ็คกี้ รีเบคก้า" เตรียมออกอากาศตอนแรก 16 พฤษภาคมนี้ บนช่อง 7HD และ iQIYI พบกับภารกิจปกป้องเจ้าหญิงท่ามกลางการเมืองเข้มข้น และสายลมแห่งรักที่กำลังจะพัดพาหัวใจของทั้งสองมาบรรจบกัน
ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วสำหรับ " เสน่หาวาโย " ซีรีส์เรื่องที่ 3 จากโปรเจ็คท์ใหญ่ " 4 ELEMENTS " ที่ได้นักแสดงคู่ขวัญ " ฟรีน สโรชา " และ " เบ็คกี้ รีเบคก้า " มาประชันบทบาท โดยจะออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมนี้ แฟนๆ เตรียมตัวพบกับความสนุกสนาน ฟินจิกหมอนแน่นอน ในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมา "น้องเบ็คกี้" สวยสง่าดุจนางพญาเจ้าหญิง ส่วน "พี่ฟรีน" ก็เท่สุดๆ ทั้งดุดัน กวนๆ แต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ ฉากแอ็คชั่นบู๊ก็ไหลลื่นไม่มีสะดุด สมกับการรอคอย เรื่องราวของ " เสน่หาวาโย "
ดำเนินไปท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ผันผวนในประเทศมาเดลิน "อำนาจ" และ "ความแค้น" ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่นคลอนราชบัลลังก์ "เจ้าหญิงแคทเธอรีน" (รับบทโดย บลู) รัชทายาทอันดับหนึ่ง กลายเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารและแผนกบฏที่ซับซ้อนเกินกว่าจะไว้ใจใครได้ "วาโย" (รับบทโดย ฟรีน) นายตำรวจสาวผู้มีหน้าที่อารักขา ต้องก้าวเข้ามาเป็นปราการด่านสุดท้ายเพื่อปกป้องชีวิตของเจ้าหญิง ด้วยความภักดีที่เปี่ยมล้น เมื่อหน้าที่ที่ต้องปกป้อง กลับกลายเป็นพันธนาการที่บีบบังคับหัวใจ เมื่อการหลบหนีจากศัตรู นำพาให้ทั้งคู่ต้องใกล้ชิดกันจนเกินจะเอื้อม และเมื่อ "ความแตกต่าง" ของฐานันดรศักดิ์ กลายเป็นกำแพงสูงที่ความรู้สึกรักแท้ต้องพยายามก้าวข้าม ภารกิจที่เริ่มต้นจากหน้าที่ แต่ต้องเดิมพันด้วยลมหายใจและหัวใจของคนสองคน เล่ห์กลกบฏที่หวังทำลายชีวิต กำลังจะพ่ายแพ้ต่อสายใยรักที่มั่นคงดั่งสายลม สายลมแห่งรักที่พัดพาให้มาพบกัน แม้ต้องแลกด้วยสิ่งใด... "วาโย" ก็จะขอปกป้องเจ้าหญิงไว้ด้วยหัวใจชั่วนิรันดร์ ห้ามพลาด "เสน่หาวาโย" ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมเวอร์ชัน UNCUT แบบเต็มอิ่ม ได้ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป บนแอปพลิเคชัน iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com เตรียมพบกับความสนุก ความฟิน และความเข้มข้นได้เล
เสน่หาวาโย ฟรีน สโรชา เบ็คกี้ รีเบคก้า 4 Elements ช่อง 7HD Iqiyi ซีรีส์วาย
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ฝนถล่มอีสาน เจอพายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก ลมแรงพยากรณ์อากาศล่วงหน้า กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฝนถล่มอีสาน เจอพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 16-20 เม.ย.69 มีฝนตกหนัก ลมแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง
Read more »
ดูดวงรายปักษ์ 16-30 เมษายน 2569ดูดวงรายปักษ์ เช็กดวงปักษ์หลัง วันที่ 16-30 เมษายน 2569 ดวงการเงิน ดวงการงาน ดวงความรัก
Read more »
ปากีสถานเดินสายกู้วิกฤต เร่งเจรจาซาอุดีฯ-อิหร่าน หวังดับไฟขัดแย้งสหรัฐฯปากีสถานเร่งบทบาทตัวกลางทางการทูต หวังลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่เตหะรานยกระดับคำขู่ อาจปิดเส้นทางขนส่งสำคัญ หากยังถูกปิดล้อม ด้านวอชิงตันเดินหน้าคว่ำบาตรเพิ่ม พร้อมเปิดทางเจรจารอบใหม่แต่ยังไร้กำหนดชัดเจน วันนี้ (16 เม.ย.
Read more »
กรมอุตุฯ เตือน! พายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบน 16-20 เม.ย. อากาศร้อนจัดพร้อมลมแรง ลูกเห็บ และฟ้าผ่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 16-20 เมษายน 2569 ที่จะปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ลุกลามสู่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือในระยะถัดไป ลักษณะอากาศแปรปรวนนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนจัด ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าได้ ประชาชนควรระวังอันตราย โดยเฉพาะเกษตรกรให้เตรียมรับมือผลกระทบต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยง
Read more »
ทรัมป์เผย ‘อิสราเอล-เลบานอน’ เจรจาหยุดยิงในวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เผย ผู้นำการเจรจาของ ‘อิสราเอลและเลบานอน’ เตรียมเจรจาหยุดยิงในกรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดี (16 เม.ย.) นี้
Read more »
สส.เดโมแครตยื่นถอดถอน 'พีท เฮกเซธ' ปมก่อสงครามโดยพลการสส.เดโมแครตยื่นถอดถอน พีท เฮกเซธ รมว.กลาโหม กล่าวหาละเมิดอำนาจรัฐธรรมนูญ ก่อสงครามอิหร่านโดยไม่ผ่านสภา และเกี่ยวข้องกับการโจมตีพลเรือน แม้โอกาสผ่านแทบเป็นศูนย์ แต่สะท้อนแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นก่อนเลือกตั้งกลางเทอม วันนี้ (16 เม.ย.
Read more »