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ทีวี MicroLED 136 นิ้ว của Toshiba arrives in Thailand with AI picture sound and campaign for Osim massage chair

Comercio科技 News

ทีวี MicroLED 136 นิ้ว của Toshiba arrives in Thailand with AI picture sound and campaign for Osim massage chair
ToshibaMicroled TV136NX1S
📆6/12/2026 10:39 AM
📰techoffside
59 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 63%

Toshiba launches its flagship MicroLED TV 136LX1S in Thailand featuring REGZA Power Audio 3.0, automatic AI optimization for various content types, and a promotional sweepstakes for an Osim Gaming Massage Chair worth nearly 33,000 baht.

กรุงเทพฯ, 12 มิถุนายน 2569 - ทีวี TOSHIBA 机 Coral 136 นิ้วรุ่น 136LX1S มักเป็นสินค้าพรีเมียมชั้นสูงสุดในตลาดไทย ณ ปัจจุบัน เครื่องมาพร้อมระบบเสียง REGZA Power Audio 3.0 พลังความดัง 120W และฟีเจอร์ AI ที่สามารถ闻識 kanу类型ของคอนเทนต์แบบ Real-time แล้วปรับ Compassion picture และ音频อัตโนมัติ ได้แก่ การสลับระหว่างการดูซีรีส์ การเล่นเกมหรือการติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอล ระบบจะปรับโหมดให้เหมาะสมทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่า_refresh manually ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการใช้งานในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีการร่วมกิจกรรม Interactive Experience บนหน้าจอ 136 นิ้ว在งาน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 การซื้อทีวี Toshiba ในช่วงแคมเปญนี้ ครบทุกสินค้า 8,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับ Osim Gaming Massage Chair มูลค่า 32,990 บาท รวมทั้งมีรางวัลรวม 20 ตัว แม้ Toshiba ยังไม่ได้ประก战神ราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่น 136LX19 แต่อาจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางของแบรนด์ การเข้า to market ของทีวี MicroLED ขนาดใหญ่如此ในไทยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ต่าง colspan="" between laser projector และทีวีพรีเมียมสำหรับการสร้าง Home Cinema มีตัวเลือกเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ troop looking for aultima display technology for their living spaces.

กรุงเทพฯ, 12 มิถุนายน 2569 - ทีวี TOSHIBA 机 Coral 136 นิ้วรุ่น 136LX1S มักเป็นสินค้าพรีเมียมชั้นสูงสุดในตลาดไทย ณ ปัจจุบัน เครื่องมาพร้อมระบบเสียง REGZA Power Audio 3.0 พลังความดัง 120W และฟีเจอร์ AI ที่สามารถ闻識 kanу类型ของคอนเทนต์แบบ Real-time แล้วปรับ Compassion picture และ音频อัตโนมัติ ได้แก่ การสลับระหว่างการดูซีรีส์ การเล่นเกมหรือการติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอล ระบบจะปรับโหมดให้เหมาะสมทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่า_refresh manually ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการใช้งานในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีการร่วมกิจกรรม Interactive Experience บนหน้าจอ 136 นิ้ว在งาน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 การซื้อทีวี Toshiba ในช่วงแคมเปญนี้ ครบทุกสินค้า 8,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับ Osim Gaming Massage Chair มูลค่า 32,990 บาท รวมทั้งมีรางวัลรวม 20 ตัว แม้ Toshiba ยังไม่ได้ประก战神ราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่น 136LX19 แต่อาจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางของแบรนด์ การเข้า to market ของทีวี MicroLED ขนาดใหญ่如此ในไทยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ต่าง colspan="" between laser projector และทีวีพรีเมียมสำหรับการสร้าง Home Cinema มีตัวเลือกเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ troop looking for aultima display technology for their living spaces

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techoffside /  🏆 14. in TH

Toshiba Microled TV 136NX1S Regza Power Audio AI Picture Sound Osim Gaming Massage Chair Thailand Launch Premium TV Home Cinema

 

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