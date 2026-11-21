ทีมแพทย์ไทยจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจรักษาผู้ป่วยเมียนมา ในโครงการ 16
สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านหู คอ จมูก ตรวจรักษาชาวเมียนมาฟรี 3 วัน ได้รับบริการกว่า 900 ราย
สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ ภายใต้การนำของ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ นายกสมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้านหู คอ จมูก ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ชีวิตาแดนนะ สังฆะ ในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 โครงการนี้เป็นการรวมตัวของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและเมียนมา เพื่อให้บริการตรวจรักษาและใส่ เครื่องช่วยฟัง แก่ประชาชนท้องถิ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายละเอียดทีมแพทย์และหน่วยงานร่วมจัด
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลราชวิถี และเครือข่ายมูลนิธิหู คอ จมูก ในชนบทของไทย นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสงฆ์ชีวิตาแดนนะ สังฆะ และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ย่างกุ้ง จากฝั่งประเทศเมียนมาส่งบุคลากรและนักศึกษาแพทย์มาร่วมฝึกงานและให้บริการด้วย โดยคณะทำงานหลักมี นายชัยณรงค์ กีรติยุติวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการบริหาร และ น.ส.สุธิดา หอม กระทุ่ม เลขานุการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมนี้Also readหุ้นไต้หวันร่วงกว่า 5% ในวันเดียว จนปิดสัปดาห์แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 1991
ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ที่เดินทางมาร่วมภารกิจนี้ประกอบด้วย นพ.สุนทร อันตรเสน ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะทีมแพทย์ฯ พร้อมด้วย นพ.มานัส โพธาภรณ์ พญ.ศุภมาส สินเพ็ง พญ.นภัสถ์ ธนามัย และ นพ.ก้าวกล้า สุมิตรเหมาะ นอกจากนี้ยังมี น.ส.สุปราณี บุญมี พยาบาล นายศรีทนต์ บุญญานุกูล นางสิริกร สินธุ นักตรวจการได้ยิน และ ดร.นันทวัน อัตรเสน เลขานุการโครงการฯ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง
ผลการให้บริการและสถิติผู้ป่วย
ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 วัน โครงการฯ สามารถให้บริการตรวจรักษาแก่ชาวเมียนมาจำนวนมาก โดยมีรายงานระบุว่า มีผู้มารับการตรวจรักษาทั้งหมด 945 ราย ในทางกลับกันข้อมูลสรุปภารกิจระบุว่า มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 985 ราย มีปัญหาด้านการได้ยิน 148 ราย และทำการใส่เครื่องช่วยการได้ยิน 81 ราย โดยการรักษาครอบคลุมไปถึงการทำความสะอาดหู รักษาโรคหู และจ่ายยาให้ผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สาเหตุของปัญหาการได้ยินในผู้ป่วยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาตามวัย และกลุ่มเด็กซึ่งเกิดจากการป่วยเป็นหวัดและมีน้ำหนวก การให้บริการครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดและจำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ได้รับบริการ โดยทีมแพทย์ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์และตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใส่เครื่องช่วยฟัง
ความร่วมมือและอนาคตของโครงการ
นพ.สุนทร อันตรเสน หัวหน้าคณะทีมแพทย์ฯ แจ้งว่า นี่เป็นครั้งที่ 16 แล้วที่ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและเครือข่ายไปจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการชาวเมียนมาตามเมืองต่างๆ กิจกรรมนี้ยังช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาแพทย์เมียนมาได้มาเป็นผู้ช่วยแพทย์และเป็นล่าม พร้อมฝึกหัดเรียนรู้จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทยไปด้วยในตัว ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้บุคลากรทางการแพทย์ท้องถิ่น
ด้าน ดร.เอ หม่อง ตาล ประธานโรงพยาบาลสงฆ์ชีวิตาแดนนะ สังฆะ และ ดร.หม่อง หม่อง มิ้น รองประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ และคณะจากประเทศไทย ที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปบริการตรวจรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชาวเมียนมาอีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมา ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
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