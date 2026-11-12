ทีมเรือเทพรักษาประณามความรุนแรงนักกีฬาเรือยาวสตึก
ทีมเรือเทพราชากล่าวประณามเหตุการณ์รุนแรงในสนามอำเภอสตึก หลังปรากฏภาพการใช้ไม้ฟาดพายทำร้ายนักกีฬา ย้ำต้องตัดสินด้วยทักษะ ไม่ใช่ความรุนแรง เพื่อรักษาวัฒนธรรมเรือยาว
ทีมเรือเทพรักษา ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ เหตุการณ์ความรุนแรง ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเรือยาว โดยระบุรายละเอียดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ของทางทีม ซึ่งรวมถึงฝีพายจำนวนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำดังกล่าว
รายละเอียดการเกิดเหตุและพื้นที่รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นในช่วงของการแข่งขันเรือยาวที่จัดขึ้น ณ สนามแข่งขันอำเภอสตึก ซึ่งมีภาพเหตุการณ์ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่ามีการใช้ไม้พายเป็นเครื่องมือในการโจมตีคู่แข่ง ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นAlso readvivo ทดสอบกล้อง X500 Pro Max กับคอนเสิร์ต NCT 127 ชูฟีเจอร์ Auto Framing และ LOFIC รองรับเลนส์เสริม ZEISS
ทีมเรือเทพรักษาได้ระบุในแถลงการณ์ว่า เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากต่อความปลอดภัยของนักกีฬาในสังกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงและมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด
จุดยืนของทีมและหลักการกีฬาที่ถูกต้อง
ทีมเรือเทพรักษาได้ย้ำเตือนไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า การแข่งขันกีฬาเรือยาวควรที่จะตัดสินกันด้วยทักษะและความสามารถของฝีพายเป็นหลัก ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้ความรุนแรงหรืออาวุธใดๆ ในการตัดสินแพ้ชนะของรายการแข่งขันนั้น
ทางทีมได้ชี้แจงว่า การเข้าร่วมวงการเรือยาวของทีมเทพราชานั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อชัยชนะหรือถ้วยรางวัลเท่านั้น แต่เกิดจากความรักและความผูกพันที่มีต่อวัฒนธรรมเรือยาวและสายน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมต้องการจะรักษาและสืบสานไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อไป
ดังนั้น ภาพเหตุการณ์ที่มีการยกไม้พายขึ้นมาทำร้ายคู่แข่งนั้น จึงถือเป็นการกระทำที่ทางทีมไม่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ชั่ววูบ หรือความกดดันใดๆ ก็ตาม เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อจิตวิญญาณของนักกีฬา
ผลกระทบต่อการแข่งขันและมาตรการในอนาคต
ทีมเรือเทพรักษาได้แถลงการณ์ประณามการกระทำดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยระบุว่าไม่ใช่เพียงการกระทำที่ผิดมารยาทของนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและทำลายคุณค่าของการแข่งขัน ตลอดจนทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของวงการเรือยาวโดยรวม
ทางทีมหวังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะปลอดภัยและสามารถกลับมาหายเป็นปกติโดยเร็ว เพื่อสามารถกลับมามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาเรือยาวได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทุกทีมทุกฝ่ายตระหนักถึงจรรยาบรรณนักกีฬา เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามไม่ให้ถูกทำลายลงจากพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
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