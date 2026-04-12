ทีมตะกร้อทีมชาติไทยชุดใหม่พร้อมลุยศึก เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น

นายกสมาคมฯ ยืนยันกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยชุดใหม่โปร่งใสและยุติธรรม พร้อมเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย-หญิงชุดใหม่ เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมเข้มข้นก่อนลุยศึกใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น
นายกสมาคมฯ ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ คัดเลือก นัก กีฬา และผู้ฝึกสอนชุดใหม่สำหรับ ทีมชาติไทย โดยเน้นย้ำถึงความโปร่งใสและยุติธรรมในการดำเนินการทั้งหมดกระบวนการ คัดเลือก ครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ คัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน กีฬา ตะกร้อ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีม กีฬา โดยมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในหลายปัจจัย ทั้งผลงานในสนามที่ผ่านมาของนัก กีฬา ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะทางเทคนิคต่างๆ รวมถึงสภาพความพร้อมของร่างกายและการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ เพื่อให้ได้มาซึ่งทีมชุดที่มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นตัวแทนประเทศไทยใน การแข่งขัน ระดับนานาชาตินอกจากนี้ คณะกรรมการยังให้ความสำคัญกับการสร้างทีมเวิร์คและความสามัคคีภายในทีม เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนัก กีฬา ในการฝึกซ้อมและ การแข่งขัน จริงทีมชุดใหม่ที่ได้รับการ คัดเลือก ในครั้งนี้ประกอบด้วยนัก กีฬา ชายและหญิงที่มีความสามารถโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสนามแข่งขัน โดยทีมชายนำโดย จักรี พ่วงเจริญ และ ภัทรพงษ์ ยุพดี พร้อมด้วยผู้เล่นมากฝีมืออย่าง วรายุทธ์ จันทรเสนา, พิเชษฐ พันแสน, ธนพล ทรัพย์เย็น, จิระศักดิ์ ผักบัวเงิน, ทวีศักดิ์ ทองสาย, ภูตะวัน โสภา, ราชัน วิพันธุ์, มฤคินทร์ พันธ์มกร, วิชาญ เต็มโคตร, วันชนะ รัตนธรินทร์, ปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์, สิทธิพงศ์ คำจันทร์, กฤษณพงศ์ นนทะโคตร, พรเทพ ถิ่นบางบน, กฤษฎา สังข์วัง, พุทธิพงษ์ ภักดี, พิชิตพงษ์ ใจกล้า และ สุกฤต วัชรบูรณพงษ์ ซึ่งแต่ละคนต่างมีทักษะและความสามารถที่หลากหลาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเล่นและสร้างสรรค์เกมได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของทีมหญิง ประกอบด้วยนัก กีฬา สาวมากความสามารถอย่าง สมฤดี ปรือปรัก, รัศมี ทองโสด, มัลลิกา บุญทด, วิไลวรรณ โคตรพรม, พฤกษา มณีวงศ์, เยาวลักษณ์ พวงศรี, วิภาดา จิตพรวน, นิภาภรณ์ สลุบพล, อุษา ศรีคำลือ, อติกานต์ คงแก้ว, สุวิชาดา บุญมาก, เนตรปรียา โจมคำ, ปาสิดา สีเงิน, มัสยา ดวงศรี, แก้วใจ พุ่มสว่าง, ศิรินันท์ เขียวปัก, ปภาณิน สีหานอก และ รัชนีกร แซ่เฮ้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ใน การแข่งขัน ระดับประเทศและนานาชาตินายธนา ไชยประสิทธิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ คัดเลือก แล้ว ทัพนัก กีฬา ตะกร้อ ทีมชาติไทย จะเริ่มดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและลงแข่งขันอุ่นเครื่องตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนเดินทางไปทำศึกในประเทศ ญี่ปุ่น การเก็บตัวฝึกซ้อมจะเน้นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การพัฒนาทักษะเฉพาะตัว การปรับปรุงแท็คติกการเล่น และการสร้างความเข้าใจในเกมระหว่างผู้เล่นทุกคน เพื่อให้ทีมมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้วางแผนที่จะจัด การแข่งขัน อุ่นเครื่องกับทีมชาติอื่นๆ เพื่อเป็นการทดสอบศักยภาพของทีมและปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ก่อนที่จะถึงวันแข่งขันจริงเป้าหมายหลักของ ทีมชาติไทย ใน การแข่งขัน ครั้งนี้คือ การแสดงศักยภาพให้เห็นถึงความเป็นเลิศของวงการ ตะกร้อ ไทยในระดับเอเชียอีกครั้ง และคว้าชัยชนะมาครองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไท.
ตะกร้อ ทีมชาติไทย คัดเลือก ญี่ปุ่น การแข่งขัน