ทีมชาติไทย U19 ฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

ทีมชาติไทย U19 ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2026 หรือ ASEAN U19 Boys' Championship 2026 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2569 ที่สุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
ทีมชาติไทย U19 เดินหน้า ฝึกซ้อมต่อเนื่อง ที่สมุทรปราการ ภายใต้การคุมทีมของ จักรพันธ์ ปั่นปี ก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 ที่ อินโดนีเซีย ถ่ายทอดสดครบทุกนัดทาง BG SPORTS ฟุตบอล ชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ลง ฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำศึก ฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2026 หรือ ASEAN U19 Boys' Championship 2026 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2569 ที่ สุมาตราเหนือ ประเทศ อินโดนีเซีย การฝึกซ้อมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.
ณ ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การคุมทีมของ ‘โค้ชโบ้’ จักรพันธ์ ปั่นปี หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ เน้นเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุม โดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีทั้งนี้ ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชจะคัดเลือกนักเตะให้เหลือ 23 คนสุดท้าย ก่อนเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่ไดนามิค ฟุตบอล แคมป์ จังหวัดสมุทรปราการ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียต่อไป โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในศึก ASEAN U19 Boys' Championship 2026 มีดังนี้วันที่ 5 มิถุนายน 2569 สิงคโปร์ พบ ไทย เวลา 20.00 น.
สนาม เทลาดาน สเตเดียมโดยการแข่งขันทุกนัดของ ทีมชาติไทย U19 ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube : BG SPORTS สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีม ก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2027 รอบคัดเลือก หรือ AFC U20 Asian Cup China 2027 Qualifiers ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2569 ต่อไ
