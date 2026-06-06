ทีมชั้นนำเตรียมความพร้อมก่อนศึกใหญ่ในฟีฟ่าเดย์

บทวิเคราะห์การแข่งขันอุ่นเครื่องระหว่างโปรตุเกส-ชิลี, เยอรมนี-สหรัฐฯ, สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรเลีย และบราซิล-อียิปต์ ซึ่งแต่ละคู่มีสถิติและฟอร์มการเล่นที่น่าสนใจ
วงการ ฟุตบอล กำลังจับตาการแข่งขัน อุ่นเครื่อง ระหว่างทีมชั้นนำจากหลายทวีปซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ โดยมีคู่ที่น่าสนใจ ได้แก่ โปรตุเกส พบ ชิลี, เยอรมนี พบ สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์ พบ ออสเตรเลีย และ บราซิล พบ อียิปต์ ซึ่งแฟนบอลต่างรอคอยชมฟอร์มของทีมโปรดก่อนเข้าสู่การแข่งขันสำคัญในรายการต่างๆ สำหรับคู่แรก โปรตุเกส กำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างมาก โดยแพ้เพียงนัดเดียวจาก 11 เกมหลังสุด และเพิ่งถล่ม อาร์เมเนีย 9-1 รวมถึงเอาชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 ในเกมล่าสุด แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในเกมรุกและเกมรับ ขณะที่ ชิลี กลับมีปัญหาหนักเมื่อต้องเล่นนอกบ้าน โดยจบอันดับบ๊วยในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ และแพ้ถึง 4 จาก 5 เกมเยือนหลังสุด สถิติเหล่านี้ทำให้เจ้าถิ่นอย่าง โปรตุเกส ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจน และคาดว่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้อีกครั้ง ส่วนคู่ระหว่าง เยอรมนี กับ สหรัฐอเมริกา นั้น เยอรมนี กำลังร้อนแรงจากการเก็บชัยชนะ 8 นัดติดต่อกัน พร้อมยิงได้ถึง 26 ประตูในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานที่น่าประทับใจของทีมอินทรีเหล็กภายใต้การคุมทีมของฮันซี ฟลิค ในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกามีปัญหาเมื่อต้องรับมือกับทีมระดับท็อป โดยเพิ่งแพ้ เบลเยียม 2-5 และ โปรตุเกส 0-2 ทำให้เกมนี้ เยอรมนี ถูกมองว่ามีโอกาสคว้าชัยมากกว่า และน่าจะยิงประตูได้หลายลูก อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคือ สวิตเซอร์แลนด์ พบ ออสเตรเลีย โดยสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้ใครตลอดเส้นทางรอบคัดเลือก ฟุตบอล โลก และเพิ่ง อุ่นเครื่อง เอาชนะ จอร์แดน 4-1 อีกทั้งยังเสียเพียง 2 ประตูในรอบคัดเลือก แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของเกมรับ ขณะที่ ออสเตรเลียกลับมีฟอร์มที่ย่ำแย่ โดยแพ้ 4 จาก 6 นัดหลังสุด และยิงไม่ได้ถึง 3 จาก 5 เกมล่าสุด ทำให้ทีมจากแดนจิงโจ้ดูเป็นรองอย่างชัดเจน สวิตเซอร์แลนด์น่าจะเก็บชัยพร้อมรักษาคลีนชีตได้อีกนัด ปิดท้ายด้วยคู่ระหว่าง บราซิล และ อียิปต์ แม้ผลงานในรอบคัดเลือกของ บราซิล จะไม่โดดเด่นนัก แต่ทีมแซมบ้าเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง หลังเอาชนะ โครเอเชีย 3-1 และถล่ม ปานามา 6-2 ใน 2 นัดล่าสุด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเกมรุกที่ดุดัน ส่วน อียิปต์มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ หลังยิงไม่ได้ถึง 3 จาก 5 เกมหลังสุด ทำให้ บราซิล ดูมีภาษีดีกว่าสำหรับการคว้าชัยต่อเนื่อง และน่าจะทำประตูได้มากกว่าหนึ่งลูก โดยสรุปแล้วแฟนบอลสามารถคาดหวังความสนุกจากทุกคู่ในสัปดาห์นี.
วงการฟุตบอลกำลังจับตาการแข่งขันอุ่นเครื่องระหว่างทีมชั้นนำจากหลายทวีปซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ โดยมีคู่ที่น่าสนใจ ได้แก่ โปรตุเกส พบ ชิลี, เยอรมนี พบ สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์ พบ ออสเตรเลีย และ บราซิล พบ อียิปต์ ซึ่งแฟนบอลต่างรอคอยชมฟอร์มของทีมโปรดก่อนเข้าสู่การแข่งขันสำคัญในรายการต่างๆ สำหรับคู่แรก โปรตุเกส กำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างมาก โดยแพ้เพียงนัดเดียวจาก 11 เกมหลังสุด และเพิ่งถล่ม อาร์เมเนีย 9-1 รวมถึงเอาชนะ สหรัฐอเมริกา 2-0 ในเกมล่าสุด แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในเกมรุกและเกมรับ ขณะที่ ชิลี กลับมีปัญหาหนักเมื่อต้องเล่นนอกบ้าน โดยจบอันดับบ๊วยในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ และแพ้ถึง 4 จาก 5 เกมเยือนหลังสุด สถิติเหล่านี้ทำให้เจ้าถิ่นอย่างโปรตุเกสดูเหนือกว่าอย่างชัดเจน และคาดว่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้อีกครั้ง ส่วนคู่ระหว่าง เยอรมนี กับ สหรัฐอเมริกา นั้น เยอรมนีกำลังร้อนแรงจากการเก็บชัยชนะ 8 นัดติดต่อกัน พร้อมยิงได้ถึง 26 ประตูในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานที่น่าประทับใจของทีมอินทรีเหล็กภายใต้การคุมทีมของฮันซี ฟลิค ในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกามีปัญหาเมื่อต้องรับมือกับทีมระดับท็อป โดยเพิ่งแพ้ เบลเยียม 2-5 และ โปรตุเกส 0-2 ทำให้เกมนี้เยอรมนีถูกมองว่ามีโอกาสคว้าชัยมากกว่า และน่าจะยิงประตูได้หลายลูก อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคือ สวิตเซอร์แลนด์ พบ ออสเตรเลีย โดยสวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้ใครตลอดเส้นทางรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก และเพิ่งอุ่นเครื่องเอาชนะ จอร์แดน 4-1 อีกทั้งยังเสียเพียง 2 ประตูในรอบคัดเลือก แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของเกมรับ ขณะที่ ออสเตรเลียกลับมีฟอร์มที่ย่ำแย่ โดยแพ้ 4 จาก 6 นัดหลังสุด และยิงไม่ได้ถึง 3 จาก 5 เกมล่าสุด ทำให้ทีมจากแดนจิงโจ้ดูเป็นรองอย่างชัดเจน สวิตเซอร์แลนด์น่าจะเก็บชัยพร้อมรักษาคลีนชีตได้อีกนัด ปิดท้ายด้วยคู่ระหว่าง บราซิล และ อียิปต์ แม้ผลงานในรอบคัดเลือกของบราซิลจะไม่โดดเด่นนัก แต่ทีมแซมบ้าเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทาง หลังเอาชนะ โครเอเชีย 3-1 และถล่ม ปานามา 6-2 ใน 2 นัดล่าสุด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเกมรุกที่ดุดัน ส่วน อียิปต์มีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ หลังยิงไม่ได้ถึง 3 จาก 5 เกมหลังสุด ทำให้บราซิลดูมีภาษีดีกว่าสำหรับการคว้าชัยต่อเนื่อง และน่าจะทำประตูได้มากกว่าหนึ่งลูก โดยสรุปแล้วแฟนบอลสามารถคาดหวังความสนุกจากทุกคู่ในสัปดาห์นี
ฟุตบอล โปรตุเกส เยอรมนี บราซิล อุ่นเครื่อง