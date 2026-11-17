ทีมชาติไทย U17 เจอฮ่องกง นัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่ม B ลุยศึก AFC U17 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก
ทีมชาติไทย U17 เตรียมลงสนามพบฮ่องกง ในศึก AFC U17 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม B ที่บุรีรัมย์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เพื่อชิงตำแหน่งจ่าฝูงกลุ่ม B
การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หรือ AFC U17 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม B จะดำเนินไปอย่างเข้มข้นในนัดสำคัญเมื่อทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ต้องพบกับทีมชาติฮ่องกง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ณ สนาม บุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียม การแข่งขันครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถาน
สถานการณ์ปัจจุบันของทีมไทยและคู่แข่ง
ก่อนการแข่งขันในคืนนี้ จะเห็นภาพความแตกต่างของฟอร์มการเล่นอย่างชัดเจนเมื่อทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมโดยลงเล่นไป 2 นัดแรก และเก็บชัยชนะมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในนัดที่ชนะไต้หวัน และนัดถัดมาที่เอาชนะมัลดีฟส์ ส่งผลให้ทีมช้างศึกมีคะแนนนำจ่าฝูงกลุ่มนี้อย่างมิดชิดที่ 6 คะแนนเต็มAlso readเผย แมนฯ ซิตี้ อาจถูกขับพ้น พรีเมียร์ลีก หากยื่นอุทธรณ์คดีละเมิดกฎการเงินไม่ผ่าน
ในฝั่งตรงข้าม ทีมชาติฮ่องกง U17 ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันเมื่อลงสนาม 2 นัดเท่ากัน โดยเริ่มจากเกมเสมออิรัก ซึ่งถือเป็นคู่ต่อสู้ที่มีคุณภาพสูง และตามด้วยชัยชนะเหนือมัลดีฟส์ ทำให้ตอนนี้พวกเขามี 4 คะแนน และรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงของกลุ่ม การแข่งขันครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบททดสอบความมุ่งมั่นของทีมไทยที่ต้องการรักษาตำแหน่งผู้นำให้มั่นคง
รายละเอียดการแข่งขันและช่องทางชมฟรี
แฟนบอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทยพบฮ่องกง แบบสดๆ ชัดเจนทุกจังหวะ ได้ทางช่อง YouTube BG SPORTS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ต้องการบรรยากาศใกล้ชิด นักกีฬาและกองเชียร์สามารถเดินทางไปที่สนามบุรีรัมย์ ซิตี้ สเตเดียมได้ทันทีโดยไม่เสียค่าเข้าชม
แต่มีข้อแม้เล็กน้อยว่า แฟนบอลที่ไปชมที่สนามต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น เพื่อความสะดวกและระบบความปลอดภัยภายในสนาม ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เชียร์แข้งช้างศึกแบบติดขอบสนามจริง ๆ ระหว่างวันที่ 8-20 พฤศจิกายน 2569 นี้
ความหวังและแรงขับเคลื่อนของนักฟุตบอล
บรรยากาศในตัวนักฟุตบอลไทยเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังบวก โดยเฉพาะจากการเปิดเผยของกองหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ทำผลงานซัลโวสองประตูในเกมล่าสุด โดยเขาออกมาเผยความรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่สามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้ และเชื่อว่าการมีสกอร์ช่วยให้เขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า หากไม่สามารถทำประตูได้ในช่วงต้นเกม ความกดดันที่ถาโถมเข้ามาอาจส่งผลให้เขาขาดความกล้าในการยิงโอกาสทอง ทำให้การยิงประตูทั้งสองครั้งนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกศักยภาพและความมั่นใจให้กับตัวเขาเองอย่างแท้จริง
เป้าหมายสู่ฟุตบอลโลกเยาวชนปี 2027
การลงสนามในนัดนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตของนักฟุตบอลไทย เพราะแชมป์กลุ่มจากทั้ง 7 กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของ AFC U17 Asian Cup 2027 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 12-29 พฤษภาคม 2570 โดยอัตโนมัติ และนี่คือหนทางสู่การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี 2027 ที่ประเทศกาตาร์
ด้วยเงื่อนไขนี้ การเก็บ 3 คะแนนจากการเจอฮ่องกงในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาระดับจ่าฝูง แต่คือการสร้างรากฐานความมั่นคงและเพิ่มโอกาสทางสถิติในการลุ้นตั๋วใบที่สองจากการคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม ซึ่งเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดสู่เวทีโลกสำหรับแข้งรุ่นเล็กของไทยเรา
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