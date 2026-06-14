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ทีมชาติอังกฤษเผชิญปัญหานอกสนามก่อนฟุตบอลโลก 2026

กีฬา News

ทีมชาติอังกฤษเผชิญปัญหานอกสนามก่อนฟุตบอลโลก 2026
ทีมชาติอังกฤษฟุตบอลโลก 2026ปัญหานอกสนาม
📆6/14/2026 4:21 AM
📰INNNEWS
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ทีมชาติอังกฤษเผชิญปัญหานอกสนามก่อนฟุตบอลโลก 2026 ทีมชาติอังกฤษยังไม่ทันเริ่มต้นการลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 แต่กลับต้องเผชิญเรื่องวุ่นวายนอกสนามอย่างต่อเนื่อง

ทีมชาติอังกฤษ เผชิญ ปัญหานอกสนาม ก่อน ฟุตบอลโลก 2026 ทีมชาติอังกฤษ ยังไม่ทันเริ่มต้น การลุ้นแชมป์ ฟุตบอลโลก 2026 แต่กลับต้องเผชิญเรื่องวุ่นวายนอกสนามอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้พื้นที่ใกล้กับแคมป์เก็บตัวของ ทีมชาติอังกฤษ ในเมืองแคนซัส ซิตี้ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา เพิ่งเกิดเหตุกราดยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชของทีม แต่ก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ไม่น้อยล่าสุด ทีมชาติอังกฤษ ต้องเจอปัญหาใหม่ เมื่ออุปกรณ์ฝึกซ้อมจำนวนมากถูกโจรกรรมระหว่างการขนส่งไปยัง Swope Soccer Village ฐานฝึกซ้อมหลักสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี.

ทีมชาติอังกฤษเผชิญปัญหานอกสนามก่อนฟุตบอลโลก 2026 ทีมชาติอังกฤษยังไม่ทันเริ่มต้นการลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 แต่กลับต้องเผชิญเรื่องวุ่นวายนอกสนามอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้พื้นที่ใกล้กับแคมป์เก็บตัวของทีมชาติอังกฤษในเมืองแคนซัส ซิตี้ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา เพิ่งเกิดเหตุกราดยิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชของทีม แต่ก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ไม่น้อยล่าสุด ทีมชาติอังกฤษต้องเจอปัญหาใหม่ เมื่ออุปกรณ์ฝึกซ้อมจำนวนมากถูกโจรกรรมระหว่างการขนส่งไปยัง Swope Soccer Village ฐานฝึกซ้อมหลักสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

ทีมชาติอังกฤษ ฟุตบอลโลก 2026 ปัญหานอกสนาม โจรกรรมอุปกรณ์ฝึกซ้อม การลุ้นแชมป์

 

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