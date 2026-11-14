ทีมชบาแก้ว U23 ถล่มสิงคโปร์ 3-1 จบอันดับ 3 เวียดนามคัพ
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชนะสิงคโปร์ 3-1 ในศึกเวียดนามคัพ 2026 พร้อมคว้าอันดับ 3 ของรายการสำเร็จ หลังพ่ายเวียดนามและกาตาร์มาก่อนหน้านี้
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ซึ่งนำโดย โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ผู้ฝึกสอนหลัก สามารถสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการแข่งขัน ฟุตบอล อุ่นเครื่องรายการ U23 GIA LAI - VTV CUP 2026 International Friendly นัดที่สอง ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยสนามแข่งขันคือเปลยกู สเตเดียม ในเมืองญาลอง ประเทศเวียดนาม การลงเล่นในนัดนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ตัวหลังจากที่สองเกมแรก ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม 0-3 และพ่ายกาตาร์ 1-2 ซึ่งสร้างความกดดันต่อทีมอย่างมาก
战术布局与阵容调整
สำหรับการลงสนามในนัดดังกล่าว โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกุล ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างชัดเจน โดยเลือกให้ เจะฮานาฟี มามะ กัปตันทีม ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้ง เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการควบคุมเกมรับและนำทีม พร้อมกับการสนับสนุนจากผู้เล่นตัวจริงคนอื่นๆ เช่น ศ็อฟฟาน สันหรน, ปริพรรษ์ วงษา และ วรวุฒิ น้อยศรี ที่ถูกวางตำแหน่งให้คอยสนับสนุนการจ่ายบอลและสร้างโอกาสในการทำประตู ซึ่งการวางผู้เล่นเหล่านี้สะท้อนถึงความไว้วางใจในตัวนักเตะที่มีประสบการณ์และความสามารถในแดนกลางAlso read'อิตาลี' ฮึดแซงดับ 'ฝรั่งเศส' 3-1! 'เอสโปซีโต้' เหมาสอง พา 'อัซซูรี่' ผงาดจ่าฝูงกลุ่ม A1
ผู้เล่นตัวจริงทั้ง 11 คนที่ลงเล่นประกอบด้วย ศ็อฟฟาน สันหรน, พีรนันท์ บัวไข, สพล น้อยวงศ์, ชัยสิทธิ์ เพาะพูล, เจะฮานาฟี มามะ (C), วรรณธยาวัฒนา นุชกระแสรณ์, สิรดนัย โพธิ์ศรี, วรวุฒิ น้อยศรี, ปริพรรษ์ วงษา, เอกภัทร เจ้หนูดวง และ ศุภณัฐ สุดาทิพย์ (GK) โดยการจัดไลน์อัพนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งของแดนกลางและความเร็วของปีก เพื่อเจาะเกมรับของสิงคโปร์ที่มีความเหนียวแน่น
จังหวะสำคัญและประตูที่ถล่มทลาย
เกมเริ่มต้นได้ราว 16 นาที ทีมชาติไทยก็สร้างโอกาสแรกเมื่อ ศ็อฟฟาน สันหรน จ่ายบอลมาให้ เอกภัทร เจ้หนูดวง กองหน้าสำรองที่เติมขึ้นมา ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษแต่ถูก โมฮาเหม็ด ยาซิด ผู้รักษาประตูสิงคโปร์ เซฟออกมาได้อย่างเฉียดฉิว จากนั้นนาฬิกาเดินมาถึงนาทีที่ 33 ทีมชาติไทยก็มาเปิดประตูนำ 1-0 อย่างหวุดหวิดจากจังหวะชุลมุนหน้าประตู เมื่อบอลมาเข้าทาง ชัยสิทธิ์ เพาะพูล ซึ่งใช้เท้าซ้ายยิงในกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม ทำให้ทีมไทยนำโด่งก่อนพักครึ่ง
อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ไม่ได้ยอมแพ้ เมื่อมาถึงนาทีที่ 41 พวกเขาตีเสมอเป็น 1-1 ได้สำเร็จจากจังหวะที่ มาร์คัส มอสเซส จ่ายบอลมาให้ อามีร์ ชาฟิซ บิน อับดุล ราชิด ยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษบอลพุ่งเข้าประตูไป จบครึ่งแรกทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 สร้างความลุ้นระทึกให้กับแฟนบอลอย่างมาก แต่ทีมชาติไทยก็ไม่ได้ท้อถอยและกลับมาปรับกลยุทธ์ใหม่ในช่วงครึ่งหลัง
ครึ่งหลังนาทีที่ 54 ทีมชาติไทยเกือบได้ประตูนำอีกครั้งเมื่อ ปริพรรษ์ วงษา เตะบอลขึ้นมาก่อนยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งหลุดกรอบออกไปนิดเดียว แต่ไม่นานทีมไทยก็กลับมาทำคะแนนได้อีกครั้งในนาทีที่ 64 เมื่อ สิรดนัย โพธิ์ศรี วางบอลยาวมาให้ พงศกร สังขโสภา หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าประตูไป นำห่าง 2-1 และมาปิดกล่องในนาทีที่ 79 เมื่อ ปริพรรษ์ วงษา กระดกบอลหลบผู้เล่นสิงคโปร์ก่อนยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งเข้าประตูไป จบเกมทีมชาติไทย U23 เอาชนะ สิงคโปร์ U23 ไปอย่างท่วมท้นด้วยสกอร์ 3-1
บทสรุปและแผนการเตรียมตัวต่อไป
ชัยชนะในครั้งนี้ช่วยให้ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี คว้าอันดับ 3 ของรายการอุ่นเครื่อง U23 GIA LAI - VTV CUP 2026 ได้สำเร็จ หลังจากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแพ้สองเกมแรก การกลับมาชนะสิงคโปร์ด้วยสกอร์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูความมั่นใจของนักเตะ แต่ยังเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของทีมภายใต้การคุมทัพของ โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกุล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและการเล่นที่หนักแน่นขึ้นในครึ่งหลัง
สำหรับแผนการต่อไป ทีมงานสตาฟโค้ชจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานกับสมาคมฯ และวางแผนเก็บตัวในแคมป์ต่อไป โดยมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยและถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.55 น. การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ต่อไป โดยนักเตะทุกคนพร้อมที่จะนำบทเรียนจากเกมนี้ไปพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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