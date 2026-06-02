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ทีมชาติเบลเยียม บุกไปคว้าชัยเหนือ โครเอเชีย 2-0

กีฬา News

ทีมชาติเบลเยียม บุกไปคว้าชัยเหนือ โครเอเชีย 2-0
ทีมชาติเบลเยียมโครเอเชียฟุตบอลโลก 2026
📆6/2/2026 7:50 PM
📰siamsport_news
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ทีมชาติเบลเยียม บุกไปคว้าชัยเหนือ โครเอเชีย 2-0 ในเกมเตรียมความพร้อมก่อนทำศึกฟุตบอลโลก 2026 โดยสองประตูมาจาก ยูริ ตีเลอมันส์ ก่อนโรเมลู ลูกากู ซัดปิดกล่องในช่วงทดเจ็บ พาทัพ 'ปีศาจแดงแห่งยุโรป' ไม่แพ้ใครมา 12 นัดติดทุกรายการ

ทีมชาติเบลเยียม บุกไปคว้าชัยเหนือ โครเอเชีย 2-0 ในเกมเตรียมความพร้อมก่อนทำศึก ฟุตบอลโลก 2026 โดยสองประตูมาจาก ยูริ ตีเลอมันส์ ก่อน โรเมลู ลูกากู ซัดปิดกล่องในช่วงทดเจ็บ พาทัพ 'ปีศาจแดงแห่งยุโรป' ไม่แพ้ใครมา 12 นัดติดทุกรายการ ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เตรียมความพร้อมก่อนลุยศึก ฟุตบอลโลก 2026 กลางเดือนนี้ ระหว่าง โครเอเชีย เปิดบ้านที่ริเยก้ารับการมาเยือนของ ทีมชาติเบลเยียม โดยในช่วง 45 นาทีแรกมีแค่ประตูเดียวที่เกิดขึ้นและเป็นทีมเยือน เบลเยียม ที่บุกมาขึ้นนำ 1-0 ในนาที 38 จากจังหวะที่ เฌเรมี่ โดกู ใช้ความเร็วเล่นงานแนวรับโครแอตก่อนปาดเลียดมา แนวรับเจ้าถิ่นสกัดไม่ดีมาโดน มัคซิม เดอ ไคเปอร์ ก่อนกระดอนมาเข้าทางปืน ยูรี ตีเลอมันส์ หวดด้วยซ้ายเข้าไปตุงตาข่ายก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ช่วงทดเวลาเจ็บ นาที 90+6 ทีมเยือนมาได้ประตูที่สองปิดท้ายจากจังหวะหลุดเข้าไปซัดของ โรเมลู ลูกากู ที่ยิงเข้าไปอย่างเฉียบขาด โปรแกรมนัดต่อไปของ โครเอเชีย จะเหลือเกมอุ่นเครื่องกับ สโลวีเนีย ก่อนจะบินร่วมศึกเวิลด์ คัพ 2026 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม แอล ร่วมกับ อังกฤษ, ปานามา และกานา โดยเปิดสนามนัดแรกพบกับ ทีมชาติอังกฤษ ในวันที่ 17 มิ.

ย. นี้โดมินิก ลิวาโควิช - โยซิป ชูทาโล่, ลูฆา วุชโควิช, โยชโก้ กวาร์ดิโอล - โยซิป สตานิชิช, ลูก้า โมดริช, มาเตโอ โควาชิช, อิวาน เปริซิช - เปตาร์ ซูชิช, มาร์แต็ง บาตูรีนา - เปตาร์ มูซาตีโบ กูร์กตัวส์ - นาธาน เอ็นกัว, อาร์กตูร์ เตอ๊าต, อมาดู โอนาน่า - อเล็กซิส แซเลแมเกอร์ส, นิคลาส ราสคิน, ยูรี ตีเลอมันส์, มัคซิม เดอ ไคเปอร์ - เควิน เดอ บรอยน์, เฌเรมี่ โดกู - ชาร์ลส์ เดอ เคเตลาแอร

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ทีมชาติเบลเยียม โครเอเชีย ฟุตบอลโลก 2026 ยูริ ตีเลอมันส์ โรเมลู ลูกากู

 

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