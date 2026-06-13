ทีมชาติไทย U19 พ่ายออสเตรเลีย 0-2 พลาดแชมป์อาเซียน คว้ารองแชมป์สมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ทีมชาติไทย U19 แพ้ ออสเตรเลีย U19 0-2 ในนัดชิงชนะเลิศ ASEAN U19 Boys' Championship 2026 ทำให้ได้รองแชมป์เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ออสเตรเลียคว้าแชมป์สมัยที่ 6
การแข่งขัน ฟุตบอล ASEAN U19 Boys' Championship 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีมชาติไทย U19 กับ ออสเตรเลีย U19 จบลงด้วยความผิดหวังของแฟนบอลชาวไทย เมื่อทัพช้างศึกพ่ายให้กับจิงโจ้รุ่นเยาว์ 0-2 ณ สนาม กีฬา แห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้ ทีมชาติไทย U19 ต้องคว้า รองแชมป์ อาเซียนเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่ปีก่อนก็ได้เพียงตำแหน่ง รองแชมป์ เช่นกัน ส่วน ออสเตรเลีย U19 คว้าแชมป์สมัยที่ 6 ของรายการนี้ไปครอง เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีทั้งสองฝ่ายเปิดเกมรุกแลกกันอย่างสนุก ออสเตรเลีย U19 ได้ประตูขึ้นนำครั้งแรกในช่วงท้ายครึ่งแรก นาทีที่ 41 จากลูกเตะมุมที่ลอว์เรนซ์ หว่อง เปิดบอลให้อเล็กซานเดอร์ การ์บอฟสกี้ โหม่งเข้าประตู ทำให้ ออสเตรเลีย ขึ้นนำ 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลัง ทีมชาติไทย U19 พยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอ แต่แนวรับของ ออสเตรเลีย ยังคงแข็งแกร่งไม่เปิดช่องให้ไทยทำประตูได้ จนกระทั่งนาทีที่ 78 เบ็คแฮม เบกอร์ ยิงประตูตอกปิดกล่องให้ ออสเตรเลีย หนีเป็น 2-0 ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไปครอง ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ ทีมชาติไทย U19 ต้องกลับไปทบทวนจุดอ่อนของทีม โดยเฉพาะการจบสกอร์ที่ยังไม่คมพอ และการรับมือกับลูกตั้งเตะของคู่ต่อสู้ สถิติการครองบอลของไทยอาจเหนือกว่า แต่การเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูยังเป็นปัญหา ขณะที่ ออสเตรเลีย U19 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับและการใช้โอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ แฟนบอลชาวไทยต่างแสดงความผิดหวังผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ก็ยังให้กำลังใจนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชในการพัฒนาต่อไป การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักเตะเยาวชนทั้งสองทีม สมาคม กีฬา ฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ ควรนำบทเรียนนี้ไปปรับปรุงแผนพัฒนา ฟุตบอล เยาวชนในระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ส่วน ออสเตรเลีย U19 แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการผลิตนักเตะที่มีคุณภาพ ทำให้สมาคม ฟุตบอล ออสเตรเลีย สามารถภาคภูมิใจกับความสำเร็จอีกครั้ง ทั้งนี้ ทีมชาติไทย U19 ยังมีโอกาสแก้ตัวในการแข่งขันรายการอื่นในอนาคต เช่น ชิงแชมป์เอเชียและ ฟุตบอล โลกเยาวชน ซึ่งนักเตะเหล่านี้จะมีประสบการณ์มากขึ้นจากการแข่งขันครั้งนี.
การแข่งขันฟุตบอล ASEAN U19 Boys' Championship 2026 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง ทีมชาติไทย U19 กับ ออสเตรเลีย U19 จบลงด้วยความผิดหวังของแฟนบอลชาวไทย เมื่อทัพช้างศึกพ่ายให้กับจิงโจ้รุ่นเยาว์ 0-2 ณ สนามกีฬาแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 ผลการแข่งขันนัดนี้ทำให้ทีมชาติไทย U19 ต้องคว้ารองแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่ปีก่อนก็ได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์เช่นกัน ส่วนออสเตรเลีย U19 คว้าแชมป์สมัยที่ 6 ของรายการนี้ไปครอง เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีทั้งสองฝ่ายเปิดเกมรุกแลกกันอย่างสนุก ออสเตรเลีย U19 ได้ประตูขึ้นนำครั้งแรกในช่วงท้ายครึ่งแรก นาทีที่ 41 จากลูกเตะมุมที่ลอว์เรนซ์ หว่อง เปิดบอลให้อเล็กซานเดอร์ การ์บอฟสกี้ โหม่งเข้าประตู ทำให้ออสเตรเลียขึ้นนำ 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังทีมชาติไทย U19 พยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูตีเสมอ แต่แนวรับของออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่งไม่เปิดช่องให้ไทยทำประตูได้ จนกระทั่งนาทีที่ 78 เบ็คแฮม เบกอร์ ยิงประตูตอกปิดกล่องให้ออสเตรเลียหนีเป็น 2-0 ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ไปครอง ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทย U19 ต้องกลับไปทบทวนจุดอ่อนของทีม โดยเฉพาะการจบสกอร์ที่ยังไม่คมพอ และการรับมือกับลูกตั้งเตะของคู่ต่อสู้ สถิติการครองบอลของไทยอาจเหนือกว่า แต่การเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูยังเป็นปัญหา ขณะที่ออสเตรเลีย U19 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับและการใช้โอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ แฟนบอลชาวไทยต่างแสดงความผิดหวังผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ก็ยังให้กำลังใจนักเตะและสตาฟฟ์โค้ชในการพัฒนาต่อไป การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักเตะเยาวชนทั้งสองทีม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ควรนำบทเรียนนี้ไปปรับปรุงแผนพัฒนาฟุตบอลเยาวชนในระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ส่วนออสเตรเลีย U19 แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการผลิตนักเตะที่มีคุณภาพ ทำให้สมาคมฟุตบอลออสเตรเลียสามารถภาคภูมิใจกับความสำเร็จอีกครั้ง ทั้งนี้ทีมชาติไทย U19 ยังมีโอกาสแก้ตัวในการแข่งขันรายการอื่นในอนาคต เช่น ชิงแชมป์เอเชียและฟุตบอลโลกเยาวชน ซึ่งนักเตะเหล่านี้จะมีประสบการณ์มากขึ้นจากการแข่งขันครั้งนี
ฟุตบอล ทีมชาติไทย ASEAN U19 รองแชมป์ ออสเตรเลีย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ช้างศึก U19 ลุ้นชัยชนะ roared แชมป์อาเซียน 2026 พร้อมỗчествоgewicht versus ออสเตรเลียในรอบชิงทีมชาติไทย U19 เตรียม physique แข่งขันappen แชมป์อาเซียน 2026 ทำการƒ training สุดท้ายเพื่อฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขTactic ก่อนพบออ 스เตรเลียในเกมนัดชิงที่4 มีทหารからの応援จากแฟนบอลบ้านเมืองเป็นแรงบันดาลใจ
Read more »
ทีมชาติไทย U19 พ่าย ออสเตรเลีย ไป 0-2 จบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียนทีมชาติไทย U19 พ่าย ออสเตรเลีย ไป 0-2 จบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียน ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ลงสนามพบกับ ออสเตรเลีย รอบรองชนะเลิศ ไทยชนะ กัมพูชา มา 4-0 ขณะที่ ออสเตรเลีย เฉือนชนะ อินโดนีเซีย เจ้าภาพ มา 1-0
Read more »
ทีมชาติไทย U19 พ่าย ออสเตรเลีย ไป 0-2 จบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียนทีมชาติไทย U19 พ่าย ออสเตรเลีย ไป 0-2 จบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียนครั้งนี้ สำหรับทีมชาติไทย U19 จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 23:05 น. ซึ่งหลังจากนั้น สตาฟโค้ชจะเดินทางมารายงานผลกับทางสมาคม ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมประชุมวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบคัดเลือก ที่จะแข่งขันที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2569
Read more »