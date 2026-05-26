ทีมชาติไทย U19 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน ASEAN U19 Boys' Championship 2026

ทีมชาติไทย U19 ได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน ASEAN U19 Boys' Championship 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย
ทีมชาติไทย U19 ฝึกซ้อม เพื่อ เตรียมตัว แข่งขัน ASEAN U19 Boys' Championship 2026 ที่ ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้ ทีมชาติไทย U19 ได้ ฝึกซ้อม ในโปรแกรมที่เน้นการเพิ่มเติมรายละเอียดด้านแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุม ใช้เวลารวมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ก่อนการ ฝึกซ้อม "วีชั่น อินอร่าม" กองหลังจากสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่มีชื่อติดทีมชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตาม "กับการติดชุดยู19 ผมรู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ติดทีมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนครับ ประสบการณ์จากชุดยู23 ผมไม่ได้บอกอะไรเพื่อนๆ มาก เพราะคิดว่าโค้ชน่าจะอธิบายได้ดีกว่า แต่ก็มีพูดบ้างว่าทีมชาติอื่นก็เก่งเหมือนกัน" "พี่โบ้จะเน้นเกมรับเป็นพิเศษ รวมถึงบอกทุกคนว่าเราต้องเล่นฟุตบอลแบบนักฟุตบอลอาชีพ ไม่ใช่เล่นแบบเด็กๆ แล้ว ส่วนตัวมองว่าจุดแข็งของทีมชุดนี้คือความสามัคคีและความมุ่งมั่นของทุกคนในการซ้อม.
