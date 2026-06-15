ทีมชาติเวียดนามประกาศ 28 แข้งลุยอาเซียนคัพ 2026 ตั้งเป้าคว้าแชมป์สมัยที่ 4

โค้ชคิม ซัง-ซิก ประกาศรายชื่อนักเตะ 28 คน เตรียมความพร้อมก่อนศึกอาเซียนคัพ 2026 โดยมีกำหนดแคมป์ซ้อมและไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ หวังเป็นแชมป์สมัยที่ 4
ทีมชาติเวียดนาม ภายใต้การนำของหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ คิม ซัง-ซิก ได้ประกาศรายชื่อนักเตะ 28 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน หรือ อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคมนี้ โดยทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์และดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ โดยมีนักเตะโอนสัญชาติอย่าง เหงียน ซวน ซอน หรือที่รู้จักในชื่อ ราฟาเอลซอน และ เฮนดรีโอ้ รวมอยู่ในรายชื่อด้วย ทั้งนี้ ทัพนักเตะดาวทองจะเริ่มรายงานตัวและเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ฝึกแห่งชาติ และหลังจากนั้นจะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์อาเซียนให้ได้ ซึ่งหากทำสำเร็จ จะนับเป็นแชมป์สมัยที่ 4 ของ ทีมชาติเวียดนาม ต่อจากปี 2008, 2018 และ 2024 การเตรียมทีมครั้งนี้ คิม ซัง-ซิก ให้ความสำคัญกับความพร้อมทางร่างกายและแท็กติก โดยมีแผนให้ทีมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรในเกาหลีใต้ เพื่อทดสอบรูปแบบการเล่นและสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เล่น ทางด้านทัพนักเตะก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ โดยมีนักเตะตัวหลักอย่าง เหงียน กวาง ไห่ และ โด๋ ฮุง ดุง เป็นแกนหลักในแผงมิดฟิลด์ ขณะที่แนวรุกต้องพึ่งพา ราฟาเอลซอน และ เหงียน เตี๊ยน ลินห์ ที่มีประสบการณ์สูง ในส่วนของแนวรับ กองหลังตัวเก๋าอย่าง เกว๊ หง็อก ไห่ และ บุย เตี๊ยน ดุง จะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน สำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติเวียดนาม จะต้องพบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง โดยมีโปรแกรมการแข่งขันที่สำคัญ อาทิ นัดที่ 2 พบ สิงคโปร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และนัดที่ 4 พบ กัมพูชา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยทั้งสองนัดจะลงเล่นในฐานะเจ้าบ้าน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมพบกับทีมอื่นในกลุ่มอีก 2 นัด ซึ่งรวมถึงการพบกับทีมชาติมาเลเซีย ที่ถือเป็นคู่ปรับสำคัญอีกด้วย ประวัติศาสตร์การแข่งขัน ฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน จัดขึ้นมาแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง โดยทีมชาติไทยเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยการคว้าแชมป์ 7 สมัย (ปี 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022) ตามด้วย สิงคโปร์ 4 สมัย, เวียดนาม 3 สมัย และ มาเลเซีย 1 สมัย สำหรับเวียดนาม การคว้าแชมป์ครั้งนี้จะทำให้พวกเขาทาบสถิติของสิงคโปร์และเป็นรองเพียงไทยเท่านั้น ทีมชาติเวียดนาม จึงตั้งเป้าอย่างสูงที่จะสร้างประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การคุมทีมของ คิม ซัง-ซิก ที่เคยพาทีมคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้วในปี 2024 ทำให้แฟนบอลมีความหวังอย่างมาก นอกเหนือจากนักเตะที่มีชื่อเสียงแล้ว ทีมชุดนี้ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนที่ถูกเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรก เช่น เหงียน ฟอง ฮอง และ เล วัน ดวน ซึ่งคาดว่าจะเป็นอนาคตของทีมในระยะยาว การผสมผสานระหว่างผู้เล่นวัยเก๋าและดาวรุ่งเป็นกลยุทธ์ของ คิม ซัง-ซิก ที่ต้องการสร้างทีมที่มีความสมดุลและสามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง การฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้จะช่วยให้ทีมปรับตัวกับสภาพอากาศและสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องพบกับทีมที่มีร่างกายแข็งแกร่งในศึกอาเซียนคัพ โดยสรุป ทีมชาติเวียดนาม กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่ 4 โดยมีการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการคัดเลือกนักเตะ การฝึกซ้อม และการวางแผนกลยุทธ์ แฟนบอลชาวเวียดนามต่างรอคอยความสำเร็จครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อ และหวังว่าทัพดาวทองจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศอีกครั้งในปี 202.
ทีมชาติเวียดนาม ภายใต้การนำของหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ คิม ซัง-ซิก ได้ประกาศรายชื่อนักเตะ 28 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน หรือ อาเซียน ฮุนได คัพ 2026 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 26 สิงหาคมนี้ โดยทีมชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์และดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ โดยมีนักเตะโอนสัญชาติอย่าง เหงียน ซวน ซอน หรือที่รู้จักในชื่อ ราฟาเอลซอน และ เฮนดรีโอ้ รวมอยู่ในรายชื่อด้วย ทั้งนี้ ทัพนักเตะดาวทองจะเริ่มรายงานตัวและเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ฝึกแห่งชาติ และหลังจากนั้นจะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์อาเซียนให้ได้ ซึ่งหากทำสำเร็จ จะนับเป็นแชมป์สมัยที่ 4 ของทีมชาติเวียดนาม ต่อจากปี 2008, 2018 และ 2024 การเตรียมทีมครั้งนี้ คิม ซัง-ซิก ให้ความสำคัญกับความพร้อมทางร่างกายและแท็กติก โดยมีแผนให้ทีมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรในเกาหลีใต้ เพื่อทดสอบรูปแบบการเล่นและสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เล่น ทางด้านทัพนักเตะก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ โดยมีนักเตะตัวหลักอย่าง เหงียน กวาง ไห่ และ โด๋ ฮุง ดุง เป็นแกนหลักในแผงมิดฟิลด์ ขณะที่แนวรุกต้องพึ่งพา ราฟาเอลซอน และ เหงียน เตี๊ยน ลินห์ ที่มีประสบการณ์สูง ในส่วนของแนวรับ กองหลังตัวเก๋าอย่าง เกว๊ หง็อก ไห่ และ บุย เตี๊ยน ดุง จะเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน สำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติเวียดนามจะต้องพบกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง โดยมีโปรแกรมการแข่งขันที่สำคัญ อาทิ นัดที่ 2 พบ สิงคโปร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 และนัดที่ 4 พบ กัมพูชา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 โดยทั้งสองนัดจะลงเล่นในฐานะเจ้าบ้าน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมพบกับทีมอื่นในกลุ่มอีก 2 นัด ซึ่งรวมถึงการพบกับทีมชาติมาเลเซีย ที่ถือเป็นคู่ปรับสำคัญอีกด้วย ประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนจัดขึ้นมาแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง โดยทีมชาติไทยเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยการคว้าแชมป์ 7 สมัย (ปี 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020, 2022) ตามด้วย สิงคโปร์ 4 สมัย, เวียดนาม 3 สมัย และ มาเลเซีย 1 สมัย สำหรับเวียดนาม การคว้าแชมป์ครั้งนี้จะทำให้พวกเขาทาบสถิติของสิงคโปร์และเป็นรองเพียงไทยเท่านั้น ทีมชาติเวียดนามจึงตั้งเป้าอย่างสูงที่จะสร้างประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การคุมทีมของคิม ซัง-ซิก ที่เคยพาทีมคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้วในปี 2024 ทำให้แฟนบอลมีความหวังอย่างมาก นอกเหนือจากนักเตะที่มีชื่อเสียงแล้ว ทีมชุดนี้ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนที่ถูกเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรก เช่น เหงียน ฟอง ฮอง และ เล วัน ดวน ซึ่งคาดว่าจะเป็นอนาคตของทีมในระยะยาว การผสมผสานระหว่างผู้เล่นวัยเก๋าและดาวรุ่งเป็นกลยุทธ์ของคิม ซัง-ซิก ที่ต้องการสร้างทีมที่มีความสมดุลและสามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง การฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้จะช่วยให้ทีมปรับตัวกับสภาพอากาศและสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องพบกับทีมที่มีร่างกายแข็งแกร่งในศึกอาเซียนคัพ โดยสรุป ทีมชาติเวียดนามกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่ 4 โดยมีการเตรียมตัวอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการคัดเลือกนักเตะ การฝึกซ้อม และการวางแผนกลยุทธ์ แฟนบอลชาวเวียดนามต่างรอคอยความสำเร็จครั้งนี้อย่างใจจดใจจ่อ และหวังว่าทัพดาวทองจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศอีกครั้งในปี 202
ทีมชาติเวียดนาม อาเซียนคัพ 2026 คิม ซัง-ซิก ฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน
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