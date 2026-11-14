ทีมชาติไทย U23 เอาชนะสิงคโปร์ 3-1 จบอันดับสาม VTV Cup
ทีมช้างศึก U23 เอาชนะสิงคโปร์ 3-1 ในรายการ U23 GIA LAI - VTV CUP 2026 ทำให้ไทยจบด้วยอันดับสาม โดยทำประตูได้ชัยสิทธิ์ เพาะพูล สิรดนัย โพธิ์ศรี และปริวรณ์ วงษา
ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี สร้างผลงานชนะทีมสิงคโปร์ รุ่นอายุไม่เกิน 23 ไปขาดลอยด้วยสกอร์ 3 ต่อ 1 ในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ U23 GIA LAI - VTV CUP 2026 นัดที่สอง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนามเปลยกู สเตเดียม เมืองยาลาย ประเทศเวียดนาม การคว้าชัยชนะครั้งนี้ทำให้ ทีมชาติไทย U23 จบการแข่งขันในรายการดังกล่าวด้วยอันดับสามของตาราง
รายละเอียดเกมและกลไกการเล่นของทีม
ผู้ฝึกสอน ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล กำหนดตัวจริงด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการเป็นตัวจริงอย่าง เจะฮานาฟี มามะ ในตำแหน่งกัปตันทีม พร้อมการสนับสนุนการสร้างสรรค์เกมจาก ศ็อฟฟาน สันหรน ปริวรณ์ วงษา และ วรวุฒิ น้อยศรี ในแดนกลาง ส่วนแผงหลังประกอบด้วย ศ็อฟาน สันหรน พีรนันทน์ บัวไข สพล น้อยวงศ์ และ ชัยสิทธิ์ เพาะพูล ขณะที่ช่องโหว่ตรงกลางสนามเปิดทางให้ วรวุฒิ น้อยศรี และ ปริวรณ์ วงษา สามารถเคลื่อนไหวได้คล่องตัวAlso readอิตาลี พลิกชนะฝรั่งเศส 3-1 รั้งจ่ากลุ่มยูฟ่าเนชันส์ลีก
นาทีที่ 16 ทีมไทยสร้างโอกาสประเดิมสนามเมื่อ ศ็อฟาน สันหรน เปิดบอลมาให้ เอกภทร เจ้หนูดวง ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษแต่ โมฮาเหม็ด ยาซิด ผู้รักษาประตูสิงคโปร์ ปัดออกหลังได้สำเร็จ ก่อนที่ไทยจะได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 33 จากจังหวะชุลมุนหน้าประตูที่บอลเข้าทาง ชัยสิทธิ์ เพาะพูล ยิงด้วยซ้ายเสียบเสาเข้าไป
สิงคโปร์ตามตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่ 41 เมื่อ มาร์คัส มอสเซส เปิดบอลมาให้ อามิร ชาฟิซ บิน อับดุล ราชิด ยิงขวาเข้าประตูไป แต่ไทยกลับมาทวงความได้เปรียบในครึ่งหลัง นาทีที่ 64 สิรดนัย โพธิ์ศรี วางบอลยาวให้ พงศกร สังขโสภา หลุดไปยิงซ้ายเข้าประตู ต่อด้วยนาทีที่ 79 ปริวรณ์ วงษา กระดกลอบผู้เล่นสิงคโปร์แล้วยิงขวาเข้าประตู ปิดท้ายสกอร์เป็น 3-1
มุมมองของโค้ชและท่าทีของผู้เล่น
หลังจบเกม ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นนัดสุดท้ายและเกม ketigaของทัวร์นาเมนต์ ซึ่งน้องๆ ทำผลงานดีขึ้นในระดับหนึ่ง และได้ผลการแข่งขันตามที่ต้องการ แม้จะมองภาพรวมทั้ง 3 นัดว่านักเตะได้เรียนรู้เรื่องเกมรุกและเกมรับที่มีข้อผิดพลาดน้อยลงจากสองเกมแรก แต่โค้ชวังยอมรับว่าช่วงก่อนหน้านี้แทบไม่มีเวลาใส่แท็กติกให้ผู้เล่น
เขาอธิบายว่าพอถึงเกม ketiga ทีมมีโอกาสฝึกซ้อมร่วมกันมากขึ้น ทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจและเรียนรู้สไตล์การเล่นซึ่งกันและกัน ทั้งระหว่างเขาและนักเตะ รวมถึงนักเตะเองด้วย แต่เรื่องโครงสร้างทีมยังต้องดูกันอีกเยอะเพราะนี่เป็นเพียงแคมป์แรกและทัวร์นาเมนต์แรกของทีมชาติไทย U23 ชุดใหม่
โค้ชวังชี้ให้เห็นฟอรมของนักเตะจากหลายระดับทั้งไทยลีก 3 รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี และไทยลีก 2 รวมถึงยังมีหลายคนที่ยังไม่เรียกเข้ามา ซึ่งต้องใช้เวลาดูว่าจุดไหนจะลงตัวที่สุด แม้ทัวร์นาเมนต์นี้จะทำให้เห็นชัดเจนว่าเรายังขาดอะไรบ้าง โดยเฉพาะจังหวะสปีดบอลที่ยังดูช้ากว่าคู่แข่งอย่าง เวียดนาม หรือ กาตาร์
ผลกระทบและขั้นตอนถัดไปของทีม
ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล ขอโทษแฟนบอลสำหรับผลการแข่งขันที่ไม่ดีในสองแมตช์ที่ผ่านมา โดยยอมรับว่าในแง่วิธีการเล่นยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมาก แต่เชื่อว่าหากน้องๆ ชุดนี้มีเวลาเตรียมทีมมากกว่านี้ พวกเขาจะทำผลงานได้ดีขึ้นแน่นอน เขาฝากให้แฟนบอลติดตามการซ้อมยกระดับตัวเองกับสโมสรและดูพัฒนาการของทุกคนอย่างต่อเนื่อง
หลังจากจบภารกิจทีมชาติ ทีมชาติไทย U23 จะเดินทางกลับประเทศไทยทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.55 น. สตาฟโค้ชจะมีการประชุมสรุปผลงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เพื่อวางแผนต่อไปอีกครั้่ง ซึ่งการเก็บตัวครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การ แข่งขันในระดับนานาชาติที่เข้มข้นขึ้นในอนาคต
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