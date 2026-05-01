ทีทีบี ปรับโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มวงเงินเป็น 35,000 ล้านบาท และปรับวิธีการเป็น General Offer

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี ปรับโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มวงเงินเป็น 35,000 ล้านบาท และขยายกรอบเวลาเป็น 4 ปี (2568-2571) จากเดิม 21,000 ล้านบาท 3 ปี โดยปรับวิธีการซื้อหุ้นคืนจากจับคู่อัตโนมัติเป็น General Offer เพื่อรับมือกับความผันผวนในตลาดหุ้น
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยถึงโครงการ ซื้อหุ้นคืน ของธนาคาร โดยเน้นย้ำถึงการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยล่าสุดมีความคืบหน้าใน 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การขยายขอบเขตโครงการและการปรับรูปแบบการ ซื้อหุ้นคืน เพื่อรับมือกับความผันผวนใน ตลาดหุ้น ในเรื่องแรกนั้น ธนาคารได้รับอนุมัติการปรับเพิ่มวงเงิน ซื้อหุ้นคืน ขึ้นเป็น 35,000 ล้านบาท และขยายกรอบเวลาเพิ่มเป็น 4 ปี (ปี 2568 - 2571) จากวงเงินเดิม 21,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้การขยายโครงการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่ต้องขออนุมัติจาก AGM แต่ธนาคารก็ได้ดำเนินการเพื่อความโปร่งใสและเป็นโอกาสที่จะได้ตอบข้อซักถามโดยตรงจากผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง ในเรื่องถัดมา ได้แก่ การปรับแผนการ ซื้อหุ้นคืน โดยปัจจุบัน ทีทีบี อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 - 19 สิงหาคม 2569 (6 เดือน) อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้สร้างแรงกดดันต่อ ตลาดหุ้น ไทยอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้การ ซื้อหุ้นคืน ด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากราคาและปริมาณการซื้อขายมีความผันผวนสูงจากความกังวลและความไม่แน่นอนต่าง ๆ เมื่อได้พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติให้ปรับวิธีการ ซื้อหุ้นคืน โดยให้สิ้นสุดโครงการครั้งที่ 3 เร็วกว่ากำหนดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และเริ่มโครงการ ซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 4 โดยใช้วิธี General Offer หรือการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 - 9 มิถุนายน 2569 วงเงิน 9,245 ล้านบาท ราคา ซื้อหุ้นคืน ในเบื้องต้นจะอยู่ในช่วง 2.20 ถึง 2.28 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จะแจ้งราคา ซื้อหุ้นคืน ที่เป็นราคาสุดท้าย (Final Price) ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 นายปิติ กล่าวสรุปว่า การปรับมาใช้วิธี General Offer จะช่วยลดปัจจัยไม่แน่นอนจากภาวะตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการ ซื้อหุ้นคืน เพียง 10 วันทำการ ขณะเดียวกันเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องปัจจุบันซึ่งได้ยกเลิกระยะเวลาพักคอย 6 เดือน ก่อนเริ่มโครงการ ซื้อหุ้นคืน โครงการใหม่ได้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการบริหารโครงการ ซื้อหุ้นคืน ถือเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการ ซื้อหุ้นคืน ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังการ ซื้อหุ้นคืน ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง เพียงพอต่อแผนการเติบโตธุรกิจและการรองรับความเสี่ยงในอนาคต โดยประเมินแล้วว่าอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) ภายหลังโครงการครั้งที่ 4 จะยังคงสูงกว่า 19.0% ซึ่งเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคาร D-SIBs แห่งอื่น ๆ และยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ธปท.
กำหนดไว้ที่ 12.0% อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การปรับโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการบริหารจัดการทุนและความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่า ธนาคารมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภา
ทีทีบี ซื้อหุ้นคืน General Offer ตลาดหุ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต
