ทีทียูและทีทีบี ยกระดับมาตรการป้องกันไซเบอร์ 24/7 เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
ทีทียู (TTB) โดย นายปิติ ตัณฑเกษม ยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์แบบเชิงรุกตลอด 24 ชั่วโมง ตอบสนองคำสั่ง ธปท. เพื่อคุ้มครองข้อมูลลูกค้า
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทียู (TTB) ออกมาแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำว่าธนาคารตระหนักดีถึงความกังวลใจของลูกค้าที่มีต่อความปลอดภัยของระบบและข้อมูลทางการเงิน จึงกำหนดนโยบายให้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการที่ราบรื่นเป็นวาระสำคัญสูงสุดขององค์กร ท่ามกลางสภาวะความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เชิงรุก
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทียู (TTB) ได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เป็นระดับสูงสุด โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center: SOC) เข้ามาทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังเชิงรุก (24/7 SOC) ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่อให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากความผิดปกติของระบบได้อย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญระบบตรวจจับและการเฝ้าระวังภัยคุกคามจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพทุกประเภทAlso readพล.ต.อ.สำราญ เคาะเบี้ยเลี้ยงตำรวจใหม่ พื้นที่เสี่ยงได้เท่าเดิม สถานีเหลือ 800 บาท
มาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียว แต่เป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดย ทีทียู (TTB) ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงและมาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาของเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทันสมัยและหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้ง่าย
ปฏิบัติตามแนวทางธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
การตัดสินใจยกระดับมาตรการป้องกันนี้ มาจากการที่ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทียู (TTB) ขานรับแนวทางและคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยตรง ซึ่ง ธปท. ได้กำชับให้สถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มความเข้มแข็งในการรับมือกับภัยไซเบอร์ให้ได้มากที่สุด ทีทียู (TTB) จึงได้เร่งปรับโครงสร้างด้านการป้องกันทั้งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานบริการทางการเงินทุกกลุ่มว่าข้อมูลและความปลอดภัยของพวกเขามีการดูแลอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานที่ regulators ต้องการ
นอกจากการปรับปรุงระบบเทคนิคแล้ว ทีทียู (TTB) ยังให้ความสำคัญกับการทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรและระบบต่างๆ มีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดด้านไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ธนาคารสามารถกู้คืนระบบและกลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า
คำแนะนำความปลอดภัยและช่องทางติดต่อช่วยเหลือลูกค้า
แม้ว่าธนาคารจะมีความพร้อมในด้านการป้องกันอย่างเต็มที่ แต่ ทีทียู (TTB) ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเพิ่มความระมัดระวังในการใช้บริการดิจิทัล โดยไม่คลิกลิงก์จากข้อความ อีเมล หรือช่องทางสื่อสารที่ดูน่าสงสัย ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน PIN หรือรหัส OTP (One-Time Password) ให้แก่บุคคลอื่นเด็ดขาด และควรตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก่อนทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันตัวการหลอกลวงที่อาจใช้วิธีการทางสังคมวิศวกรรม (Social Engineering) เข้ามาช่วยในการก่อเหตุ
ในกรณีที่ลูกค้าพบเจอธุรกรรมหรือการใช้งานบัญชีที่ผิดปกติ สามารถติดต่อ ศูนย์ติดต่อลูกค้า ทีทียู (TTB) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1428 หรือแจ้งผ่านช่องทาง TTb Contact Us ได้ที่เว็บไซต์ https://ttbbank.com/web-contact ได้ตลอดเวลา ทีมงานพร้อมติดต่อกลับและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของลูกค้า
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