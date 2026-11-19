ทีทีบี จับมือ อิเกีย เปิดตัว บัตรเครดิต ttb IKEA ลุยตลาด Home Living
ทีทีบี ผนึก อิเกีย ประเทศไทย เปิดตัวบัตรเครดิต ttb IKEA มุ่งเป้ากลุ่มวัยทำงานและครอบครัว ใช้ข้อมูลการใช้จ่าย 55,000 ล้านบาทต่อปี คาดฐานลูกค้าแตะ 2 ล้านใบในปี 2570
ธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือ ทีทีบี ประกาศจับมือพันธมิตรระดับโลกอย่าง อิเกีย ประเทศไทย เปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ล่าสุดในชื่อ บัตรเครดิต ttb IKEA เพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบการแต่งบ้านและที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและการใช้จ่ายสูง
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีทีบี ระบุว่า ข้อมูลและแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ของทีทีบี พบว่ามีการโอนที่อยู่อาศัยเฉลี่ยมากกว่า 350,000 หลังต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการใช้งานอสังหาริมทรัพย์ที่มีอย่างต่อเนื่องในวงกว้างAlso read“บอย พีซเมกเกอร์” วอนหยุดคาดเดา-วิจารณ์สาเหตุการจากไป “พีธ พีระ” ห่วงความรู้สึกครอบครัวและลูกในอนาคต
นอกจากนี้ ข้อมูลจากวีซ่า ประเทศไทย ระบุว่า การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดบ้าน (HOME) มีมูลค่าสูงถึง 55,000 ล้านบาทต่อปี โดยกลุ่ม Home Living นับเป็นหมวดการใช้จ่ายสำคัญของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยเริ่มทำงานไปจนถึงวัยทำงานที่กำลังก่อตั้งครอบครัว
กลุ่มผู้บริโภคมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยและมองหาแนวทางบริหารค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้สามารถเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอสะสมเงินก้อนใหญ่ก่อนซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการตัดสินใจทางการเงิน
กลยุทธ์ Ecosystem Play ขยายฐานลูกค้า
การขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง อิเกีย ประเทศไทย ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ ทีทีบี ในการต่อยอดกลยุทธ์ Ecosystem Play สู่ตลาด Home Living อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้งสองแบรนด์มีความเชื่อที่สอดคล้องกันในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต
โดย อิเกีย มีพันธกิจในการสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้แก่คนทั่วไปในทุก ๆ วัน ส่วน ทีทีบี มุ่งส่งเสริม Financial Well-being เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น การนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาผสานกัน จะช่วยให้คนไทยสร้างบ้านในสไตล์ที่เป็นตัวเองได้อย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ บัตรเครดิต ttb IKEA ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการสร้างการรับรู้ในตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิต และเพิ่มการใช้จ่ายในหมวด Home Living ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการออกบัตรดังกล่าว จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ฐานลูกค้าบัตรเครดิต ttb เติบโตแตะระดับ 2 ล้านใบ ในปี 2570 ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับธนาคาร
มุมมองจากพันธมิตรและสิทธิประโยชน์
ลีโอนี่ ฮอสกิ้น ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก อิเกีย ประเทศไทยและเวียดนาม ระบุว่า ทีทีบีมองเห็นโอกาสสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมต่อระหว่างการใช้จ่าย การเข้าถึงสินค้าคุณภาพ และโซลูชันทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างบ้านในแบบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
อิเกีย ถือเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เชี่ยวชาญด้าน Home Furnishing และผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อีกทั้งมีฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของ ทีทีบี อย่างลงตัว
ในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายและมองหาความคุ้มค่ามากขึ้น โดยผู้บริโภคควรมีโอกาสสร้างบ้านที่ดีในแบบของตัวเอง โดยไม่ต้องเลือกระหว่างดีไซน์ คุณภาพ และราคาที่เอื้อมถึง ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการจับคู่ความต้องการกับความสามารถทางการเงิน
ความร่วมมือกับทีทีบีในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้การแต่งบ้านเข้าถึงได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ผ่านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นและมั่นใจมากขึ้น
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