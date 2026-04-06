ทีดีอาร์ไอเสนอโรดแมปกู้วิกฤตพลังงาน: ลดกองทุนน้ำมัน, ช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า, ปฏิรูปโครงสร้าง

ทีดีอาร์ไอ เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตพลังงานของไทย ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว เน้นลดผลกระทบประชาชน, ปฏิรูปโครงสร้าง, และส่งเสริมความยั่งยืน
ทีดีอาร์ไอ เผยแพร่บทวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ไข วิกฤตพลังงาน ของประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงานและภาคขนส่งอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของไทยซึ่งพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก บทวิเคราะห์ฉบับนี้เสนอแนวทางทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้\ในระยะเร่งด่วน (1 ปี) ทีดีอาร์ไอเสนอให้ลดการพึ่งพากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันมีสถานะติดลบอย่างมาก และหันมาให้ความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ภาคการขนส่งสาธารณะ เกษตรกร และประมงรายย่อย นอกจากนี้ เสนอให้ควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อดึงผลประโยชน์ส่วนเกินมาเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต้นทุนราคาน้ำมันและปริมาณสำรองต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในตลาดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าแก่ครัวเรือนรายได้น้อยแทนการอุดหนุนแบบเหมาเข่ง และส่งเสริมการจัดการด้านอุปสงค์ไฟฟ้า (Demand-Side Management) เช่น การลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง (Peak Shaving) โดยใช้มาตรการอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา (Time-of-Use Tariff) เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงราคาแพงในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งเสนอให้จัดทำแผนเตรียมรับมือกรณีสถานการณ์เลวร้าย เช่น การขาดแคลนน้ำมันหรือไฟฟ้า และสนับสนุนระบบบริหารจัดการรถบรรทุก (Fleet Management) เพื่อลดการวิ่งเที่ยวเปล่าและประหยัดน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้แก้ไขปัญหาคอขวดของระบบรางโดยเร่งจัดหาหัวรถจักรและแคร่สินค้าใหม่ และผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเสนอมาตรการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS และนำมาตรการ 'คนละครึ่ง' มาใช้กับค่าโดยสารรถประจำทางเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน\สำหรับยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาว ทีดีอาร์ไอเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างในหลายด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างโรงกลั่นเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและลดการผูกขาด โดยการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และการลดการผูกขาดในตลาดพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น โครงการโซลาร์รูฟท็อป และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบและส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ทีดีอาร์ไอยังเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจด้านนโยบายพลังงาน\การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเหล่านี้ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานในระยะสั้นและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้ นอกจากนี้ยังจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยื
วิกฤตพลังงาน ทีดีอาร์ไอ กองทุนน้ำมัน ช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า ปฏิรูปโครงสร้าง