ทีดีอาร์ไอเสนอแนวทางแก้ปัญหาพลังงาน: ปฏิรูปโครงสร้างสู่ความยั่งยืน

📆4/14/2026 2:03 AM
📰ktnewsonline
ทีดีอาร์ไอเสนอแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานในประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงการปฏิรูปโครงสร้างในระยะยาวเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น

วิกฤตการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงและยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อ วิกฤตพลังงาน ทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทาง เศรษฐกิจ อย่างหนัก เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งยังคงมีความเปราะบางอย่างมาก การพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในระดับสูง ทำให้ราคาพลังงานโลกผันผวน ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างภาระทางการคลังจากการอุดหนุนราคาพลังงานที่เกินขีดจำกัด

ล่าสุด นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.สุเมธ องกิตติกุล และ ดร.อารีพร อัศวินพงศ์พันธ์ ได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างในระยะยาว ข้อเสนอแนะดังกล่าวแบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รวมถึงยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายในภาคพลังงานและภาคขนส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงรุก โดยเปลี่ยนจากการช่วยเหลือผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีหนี้สินจำนวนมาก ไปสู่การช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า (Targeted Support) แทน การปรับราคาน้ำมันตามกลไกตลาดแบบขั้นบันไดจะช่วยให้ประชาชนมีเวลาปรับตัว ในขณะที่รัฐสามารถนำงบประมาณไปดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ภาคขนส่งสาธารณะ และเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การกำหนดเพดานค่าการกลั่น และการเปิดเผยต้นทุนน้ำมันอย่างโปร่งใส จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน ในส่วนของภาคไฟฟ้า ควรจำกัดการอุดหนุนค่าไฟฟ้าไว้เฉพาะครัวเรือนรายได้น้อย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านอุปสงค์ (Demand-Side Management) เช่น การใช้อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลา (Time-of-Use Tariff) เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุด ขณะเดียวกัน ภาคขนส่งและโลจิสติกส์ต้องเร่งแก้ไขปัญหาคอขวดของระบบราง ปรับปรุงเทคโนโลยี และส่งเสริมมาตรการลดค่าครองชีพ เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” สำหรับค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ และการส่งเสริมการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

สำหรับยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาว รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นนโยบาย “ประสิทธิภาพคือแหล่งพลังงานอันดับแรก” (Efficiency as First Fuel) ผ่านการกำหนดมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเดิม การปฏิรูปตลาดพลังงานต้องมุ่งเน้นการทำลายการผูกขาดในธุรกิจโรงกลั่น และเปิดเสรีระบบสายส่ง (Third Party Access) เพื่อให้เอกชนสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้โดยตรง นอกจากนี้ การสร้างคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ และการเจรจาแสวงหาแหล่งพลังงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นหลักประกันความมั่นคงในโลกที่มีความเปราะบางทางภูมิรัฐศาสตร์สูง ในภาคขนส่ง ควรสนับสนุนการเปลี่ยนรถบรรทุกเก่าสู่มาตรฐาน Euro 5-6 และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะไปสู่รถไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล นักวิชาการทีดีอาร์ไอเน้นย้ำว่า ความสำเร็จในการรับมือกับวิกฤตพลังงานครั้งนี้ ไม่ควรวัดที่การตรึงราคาให้ต่ำที่สุด แต่ควรมองที่ความกล้าหาญในการปฏิรูประบบพลังงานและขนส่งให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว แม้จะต้องเผชิญกับแรงต้านจากกลุ่มผลประโยชน์เดิมก็ตา

